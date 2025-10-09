Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 9. októbra 2025 o 9:57
Čas čítania 0:41
Hana Divišová

Attila Végh, Karlos Vémola a Gábor Boráros sa vracajú do súbojov. Predstavia sa v pražskej O2 aréne

Attila Végh, Karlos Vémola a Gábor Boráros sa vracajú do súbojov. Predstavia sa v pražskej O2 aréne
Zdroj: HELL Boxing Kings
ŠPORT ATTILA VÉGH BOJOVÉ ŠPORTY BOX GÁBOR BORÁROS KARLOS VÉMOLA MMA
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Články o športe ti prináša Fortuna. Zaregistruj sa a vyber si svoj bonus! chcem bonus

Organizácia Hell Boxing Kings prinesie do pražskej O2 arény galavečer plný známych mien.

Organizácia Hell Boxing Kings predstavila hneď niekoľko zaujímavých mien, ktoré sa 14. februára objavia na ich turnaji v pražskej O2 aréne. Na jednom podujatí sa totiž stretnú známe tváre ako Attila Végh, Karlos Vémola či Gábor Boráros.

Podľa dostupných informácií by sa Attila Végh mal postaviť proti Immanuelovi Adenubimu, ktorý má za sebou viacero zápasov a naposledy sa predstavil pod organizáciou FNC. Fanúšikovia sa zároveň môžu tešiť aj na návrat Karlosa Vémolu.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa HELL Boxing Kings (@hellboxingkings)

Ten sa dočká ďalšieho boxerského stretu s Marphom. Dvojica má za sebou už aj prvý staredown, ktorý sa odohral počas tlačovej konferencie k pripravovanému turnaju. Na rovnakom podujatí sa predstaví aj Gábor Boráros, ktorý sa stretne so skúseným zápasníkom Petrom Knížem, známym pod prezývkou Monster.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa HELL Boxing Kings (@hellboxingkings)

Tento očakávaný turnaj sa uskutoční v pražskej O2 aréne, pričom úplná zápasová karta zatiaľ nebola zverejnená. Už teraz je však jasné, že pôjde o jeden z najväčších boxerských eventov roka.

Anketa:
Budeš tento turnaj sledovať?
Jasné! 
Asi nie. 
Jasné! 
17 %
Asi nie. 
83 %
Odporúčané
Prvé zábery odhalili nového Dumbledora. Fanúšikovia majú zmiešané reakcie Prvé zábery odhalili nového Dumbledora. Fanúšikovia majú zmiešané reakcie 9. októbra 2025 o 7:57
Odporúčané
Lana Del Rey sa na Parížskom Fashion Weeku objavila po boku manžela. Ich odlišné outfity bavia internet Lana Del Rey sa na Parížskom Fashion Weeku objavila po boku manžela. Ich odlišné outfity bavia internet 8. októbra 2025 o 19:04
Odporúčané
Maďarský kňaz jazdiaci na skateboarde valcuje internet. Jeho príbeh je starý viac ako 15 rokov Maďarský kňaz jazdiaci na skateboarde valcuje internet. Jeho príbeh je starý viac ako 15 rokov 8. októbra 2025 o 18:16
S predplatným si užívaš viac obsahu a menej reklám
S Refresher+ získaš prístup k obsahu bez zbytočných reklám.
Členstvo ti súčasne sprístupní exkluzívne články a videá, ktoré sú dostupné len pre našich predplatiteľov.
Chcem byť súčasťou klubu Refresher+
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
ATTILA VÉGH BOJOVÉ ŠPORTY BOX GÁBOR BORÁROS KARLOS VÉMOLA MMA
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Hana Divišová
Hana Divišová
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Fortuna ti prináša radosť z hry a novinky zo sveta športu chcem bonus
Náhľadový obrázok: HELL Boxing Kings
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
včera o 11:00
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
Sponzorovaný obsah
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
1. 10. 2025 9:00
Kam na Pumpkin Spice Latte v Bratislave? Od budget verzie za 2,90 € až po trendy variácie s matchou
refresher+
Odporúčané
Kam na Pumpkin Spice Latte v Bratislave? Od budget verzie za 2,90 € až po trendy variácie s matchou
pred 2 dňami
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
Sponzorovaný obsah
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
pred 2 dňami
Vlasové trendy v roku 2026: „Dominovať bude prirodzenosť, odvážnym odporúčam červenú a fialovú,“ hovorí kaderník Julo (Rozhovor)
Sponzorovaný obsah
Vlasové trendy v roku 2026: „Dominovať bude prirodzenosť, odvážnym odporúčam červenú a fialovú,“ hovorí kaderník Julo (Rozhovor)
30. 9. 2025 20:00
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
refresher+
Odporúčané
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
pred 2 dňami
Storky
Cristiano Ronaldo si polepšil. Stal sa prvým aktívnym futbalovým miliardárom
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion L...
Sponzorovaný obsah
Najlacnejší elektromobil? Nová Dacia je menšia ako Fiat 500, cena ťa prekvapí
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Pozri si jesennú módu pre tvojho psíka
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila vďaka YSS Movement x UNK9 pop-up party
Karlos Vémola sa objaví vo filme Bojovník po boku Milana Ondríka
Taylor Swift prepisuje históriu predajov. Prekonala všetkých okrem jednej hviezd...
Refresher bol na medzinárodnom maratóne v Košiciach. Dnes padol nový rekord
Taylor Swift dnes vydala nový album. „The Life of a Showgirl“
Rozvod po takmer 20 rokoch manželstva? Nicole Kidman s manželom žijú oddelene
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa s...
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu?
Casa Amor preverí vzťahy v Love Islande. Pozri, ako vyzerá nová vila
Je známe, kto vystúpi na Super Bowl 2026. Bad Bunny ovládne polčasovú šou
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia ...
V spolupráci
Bianca Censori chystá záhadný sólový projekt. Má ísť o vlastnú módnu značku
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue. V rozhovore popísala svoju cestu k...
Toto sú noví účastníci Farmy. Na statok prídu už dnes večer
Lifestyle news
Dcére zosnulého herca Robina Williamsa došla trpezlivosť. Vyzvala fanúšikov, aby prestali zdieľať falošné videá jej otca pred 37 minútami
Žena porodila pred vyše 600 000 ľuďmi. Svoj pôrod vysielala naživo na online platforme pred hodinou
Fortnite sa spojil s ďalšou hviezdou. Doja Cat bude mať v hre hneď dva halloweenske skiny pred 2 hodinami
Cristiano Ronaldo opäť prepisuje históriu. Stal sa prvým aktívnym futbalovým miliardárom pred 3 hodinami
Taylor Swift svoj nový album tvorila na starom českom klavíri. „Som na to nesmierne hrdá,“ reaguje majiteľka dnes o 10:41
Attila Végh, Karlos Vémola a Gábor Boráros sa vracajú do súbojov. Predstavia sa v pražskej O2 aréne dnes o 09:57
Jake Paul na výlete v slovenskej dedine: AI video s jeho podobou ovládlo sociálne siete dnes o 09:06
Prvé zábery odhalili nového Dumbledora. Fanúšikovia majú zmiešané reakcie dnes o 07:57
Lana Del Rey sa na Parížskom Fashion Weeku objavila po boku manžela. Ich odlišné outfity bavia internet včera o 19:04
Spravodajstvo
Polícia SR Správy počasie Vláda Roberta Fica Tragédia
Viac
Nové detaily k tragédii na Horehroní: Dopravná nehoda sa stala pri prebiehaní
pred 35 minútami
Fico chce otvoriť tému spaľovacích motorov. Premiér tvrdí, že ich zákaz musí prejsť revíziou
pred hodinou
Nemec vyhral v lotérii 120 miliónov eur. Prihlásil sa až po dvoch týždňoch
pred hodinou

Viac z Šport

Všetko
Desivé vykĺbenie ruky na turnaji Oktagonu. Bojovník utrpel hrozivé zranenie, poznáme finalistov v boji o milióny korún
Zahraničie
pred 4 dňami
Desivé vykĺbenie ruky na turnaji Oktagonu. Bojovník utrpel hrozivé zranenie, poznáme finalistov v boji o milióny korún
pred 4 dňami
LeBron James prekvapil fanúšikov. Jeho tajomné oznámenie nebolo o konci kariéry
LeBron James prekvapil fanúšikov. Jeho tajomné oznámenie nebolo o konci kariéry
pred 2 dňami
VIDEO: Monika Chochlíková si vystrelila z Bianky Rumanovej. Na vážení pred zápasom napodobnila jej vyzliekanie
VIDEO: Monika Chochlíková si vystrelila z Bianky Rumanovej. Na vážení pred zápasom napodobnila jej vyzliekanie
4. 10. 2025 13:55
FOTO: Oktagon láka na najlepšiu kartu v histórii Bratislavy. Boje o milióny pokračujú
FOTO: Oktagon láka na najlepšiu kartu v histórii Bratislavy. Boje o milióny pokračujú
3. 10. 2025 16:17
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
Sponzorovaný obsah
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
1. 10. 2025 9:00
Oktagon spúšťa prvú oficiálnu MMA Fantasy ligu v Európe. Môžeš vyhrať VIP vstupy a zážitky s fightermi
Oktagon spúšťa prvú oficiálnu MMA Fantasy ligu v Európe. Môžeš vyhrať VIP vstupy a zážitky s fightermi
29. 9. 2025 18:47
Viac z Osobnosti Všetko
Instagram odmení najlepších tvorcov. Len pár influencerov získa zlatý prsteň a špeciálny odznak
Zahraničné
pred 2 dňami
Instagram odmení najlepších tvorcov. Len pár influencerov získa zlatý prsteň a špeciálny odznak
pred 2 dňami
Jake Paul na výlete v slovenskej dedine: AI video s jeho podobou ovládlo sociálne siete
dnes o 09:06
Žena porodila pred vyše 600 000 ľuďmi. Svoj pôrod vysielala naživo na online platforme
pred hodinou
Viac z Refresher Všetko
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
5. 10. 2025 9:30
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
16. 9. 2025 14:00
KVÍZ: Aký okres sa nachádza na slepej mape? Otestuj svoje vedomosti z geografie
6. 9. 2025 17:00
Viac z Hudba Všetko
Separ zverejnil zoznam vecí, ktoré sú na jeho blížiacom sa koncerte zakázané. Niektoré položky ťa prekvapia
Slovensko
včera o 10:18
Separ zverejnil zoznam vecí, ktoré sú na jeho blížiacom sa koncerte zakázané. Niektoré položky ťa prekvapia
včera o 10:18
Pil C opäť avizuje vstup do politiky. Jeho kandidatúry sa vraj môžeme dočkať už aj v najbližších parlamentných voľbách
včera o 11:18
KPop Demon Hunters ovládli internet. Soundtrack k netflixovému hitu získal platinovú platňu
včera o 16:17

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
So zimou prichádzajú aj častejšie zápaly močových ciest. Na čo si dať pozor a čo pomáha?
Zdravie
pred 2 hodinami
V spolupráci
So zimou prichádzajú aj častejšie zápaly močových ciest. Na čo si dať pozor a čo pomáha?
pred 2 hodinami
Existuje účinná prevencia?
Cristiano Ronaldo opäť prepisuje históriu. Stal sa prvým aktívnym futbalovým miliardárom
Cristiano Ronaldo opäť prepisuje históriu. Stal sa prvým aktívnym futbalovým miliardárom
pred 3 hodinami
FOTO: Pozri si elegantný byt z Poľska so ženským rukopisom. Nadchne ťa príjemnou atmosférou
V spolupráci
FOTO: Pozri si elegantný byt z Poľska so ženským rukopisom. Nadchne ťa príjemnou atmosférou
pred 3 hodinami
TOP teniskové novinky od Air Jordan, Salomon či Adidas Originals, ktoré sú ako stvorené na jeseň
V spolupráci
TOP teniskové novinky od Air Jordan, Salomon či Adidas Originals, ktoré sú ako stvorené na jeseň
dnes o 10:00
“Neverím, že by toto Miška spravila” Nicolas z Love Islandu v Close Friends
refresher+
Odporúčané
“Neverím, že by toto Miška spravila” Nicolas z Love Islandu v Close Friends
včera o 18:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
včera o 17:21
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
včera o 11:00
Separ zverejnil zoznam vecí, ktoré sú na jeho blížiacom sa koncerte zakázané. Niektoré položky ťa prekvapia
Separ zverejnil zoznam vecí, ktoré sú na jeho blížiacom sa koncerte zakázané. Niektoré položky ťa prekvapia
včera o 10:18
Zvrat v Love Islande: Účastníčka dobrovoľne opustila šou. Vraj to bolo jej najlepšie rozhodnutie
Zvrat v Love Islande: Účastníčka dobrovoľne opustila šou. Vraj to bolo jej najlepšie rozhodnutie
pred 2 dňami
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
refresher+
Odporúčané
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
pred 2 dňami
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
včera o 17:21
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
pred 3 dňami
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
pred 2 dňami
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
Odporúčané
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
Domov
Zdieľať
Diskusia