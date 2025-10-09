Organizácia Hell Boxing Kings prinesie do pražskej O2 arény galavečer plný známych mien.
Organizácia Hell Boxing Kings predstavila hneď niekoľko zaujímavých mien, ktoré sa 14. februára objavia na ich turnaji v pražskej O2 aréne. Na jednom podujatí sa totiž stretnú známe tváre ako Attila Végh, Karlos Vémola či Gábor Boráros.
Podľa dostupných informácií by sa Attila Végh mal postaviť proti Immanuelovi Adenubimu, ktorý má za sebou viacero zápasov a naposledy sa predstavil pod organizáciou FNC. Fanúšikovia sa zároveň môžu tešiť aj na návrat Karlosa Vémolu.
Ten sa dočká ďalšieho boxerského stretu s Marphom. Dvojica má za sebou už aj prvý staredown, ktorý sa odohral počas tlačovej konferencie k pripravovanému turnaju. Na rovnakom podujatí sa predstaví aj Gábor Boráros, ktorý sa stretne so skúseným zápasníkom Petrom Knížem, známym pod prezývkou Monster.
Tento očakávaný turnaj sa uskutoční v pražskej O2 aréne, pričom úplná zápasová karta zatiaľ nebola zverejnená. Už teraz je však jasné, že pôjde o jeden z najväčších boxerských eventov roka.