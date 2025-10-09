Majiteľka firmy Petrofová priznala, že ju mimoriadne teší, že po viac ako 120 rokoch ich nástroj inšpiruje jednu z najväčších hviezd svetovej hudby.
Je to len týždeň, čo Taylor Swift vydala svoj najnovší album „The Life of a Showgirl,“ a už teraz s ním už žne obrovské úspechy. Najnovšie sa so svojimi fanúšikmi podelila o zábery z procesu tvorby. Na fotografiách odhalila klavír, na ktorom skladala piesne – ide o český klavír značky Petrof, vyrobený ešte na začiatku minulého storočia.
Na túto skutočnosť reagovala samotná majiteľka značky Petrof, Zuzana Ceralová Petrofová, ktorá sa o svoje dojmy podelila na sociálnej sieti LinkedIn. „Dostala sa ku mne krásna fotografia, ktorú Taylor Swift zdieľala na svojom Instagrame – momentka z procesu tvorby nového albumu, a v hlavnej úlohe je klavír z našej hradeckej továrne,“ napísala.
Podľa nápisu značky nad klávesami odborníci z firmy usúdili, že ide o nástroj vyrobený približne okolo roku 1900. „Na výrobu tohto klavíra osobne dohliadal ešte môj prapradedo Antonín Petrof, zakladateľ firmy,“ uviedla Petrofová.
Dodala, že ju nesmierne teší, že po viac ako 120 rokoch na ich klavíri tvorí hudbu jedna z najväčších svetových hviezd. „Som na to nesmierne hrdá,“ dodala Zuzana.