Vec a H16 vydali archívny 20-ročný klip. Takto spomínajú na zdokumentované zábery.
Vec a H16 vydali klip, ktorý nikdy neuzrel svetlo sveta – aspoň doteraz. Táto raritka vyšla len vďaka tomu, že režisér Branislav Vincze pripomenul Vecovi, že má takýto klenot v šuplíku.
„Bolo to natočené na koľajniciach pri Istropolise. Obkolesili sme naše biele Volvo 460 a natočili sme jednoduchú jednozáberovku, na ktorú sme v podstate zabudli,“ hovorí Branči „Vec“ Kováč pre Refresher.
Režiséri Braňo Vincze a Pepe Ehrenberger spomínajú na tento klip aj na okolnosti, za ktorých vznikol.
„V roku 2005, keď sme pracovali na videoklipe ‚Gde Ste‘ spolu s Pepem Ehrenbergerom a Tomášom Stanekom, tak asi tretí natáčací deň v noci sme točili sekvenciu spolu s H16. Pepe prišiel s výborným nápadom využiť situáciu, keď už boli všetci chalani pokope, a natočiť jednu jednozáberovú klapku ‚S vlkmi žijem s vlkmi vyjem,‘“ spomína Braňo.
Celé video vzniklo veľmi spontánne a natočila sa naozaj iba jedna klapka. Tu je!
Pamätám si, že keď sme stlačili record, vo vzduchu bolo cítiť silné momentum. Tá surová autenticita a energia tej chvíle boli jednoducho magic, hovorí Pepe.
Otis si, bohužiaľ, nespomenul na žiadne detaily, čo je pochopiteľné, keďže to bolo tak dávno, no Cigo a Majk Spirit z H16 si na niečo málo spomenuli.
Majk Spirit
„S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“ bol prvý veľký feat pre mladú H16 crew. Vecko nám tým otvoril dvere do sveta áčkových interpretov. Crazy, že je to už 20 rokov!
„Jazzy, Vecko, Braňo Vincze – to boli starší borci, ktorí nám v začiatkoch pomohli aj po produkčnej stránke dostať sa na vyššiu úroveň. Je to krásna nostalgia. Nevyšľapané cesty. Tvorili sme ‚niche‘ kultúru, ktorá sa postupne stala mainstreamom,“ hovorí Cigo pre Refresher.
Pri tejto príležitosti taktiež štartuje turné ku dvadsiatemu výročiu albumov Vec - Dobré ráno a Zverina - Svetlo v tme pod názvom GDE STE TOUR 2025 (CHCEME VIDIEŤ BORDEL VO VAŠOM MESTE).
16.10. Brno - Fléda
18.10. Trnava - Oozi
24.10. Banská Bystrica - Urban Spot
1.11. Košice - Tabačka
7.11. Praha - Futurum
15.11. Bratislava - MMC
28.11. Žilina - Synagóga
Okrem Slovenska chalani navštevujú aj české mestá, aby priniesli nostalgiu do každého kúta a zároveň pripomenuli počiny, ktoré dláždili cestu dnešným slovenským rapovým hviezdam.