dnes 13. októbra 2025 o 9:05
Čas čítania 1:23
Michaela Kedžuchová

Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“

Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
Zdroj: Michal Turza
HUDBA RAP SLOVENSKÝ RAP VEC
Vec a H16 vydali archívny 20-ročný klip. Takto spomínajú na zdokumentované zábery.

Vec a H16 vydali klip, ktorý nikdy neuzrel svetlo sveta – aspoň doteraz. Táto raritka vyšla len vďaka tomu, že režisér Branislav Vincze pripomenul Vecovi, že má takýto klenot v šuplíku.

„Bolo to natočené na koľajniciach pri Istropolise. Obkolesili sme naše biele Volvo 460 a natočili sme jednoduchú jednozáberovku, na ktorú sme v podstate zabudli,“ hovorí Branči „Vec“ Kováč pre Refresher.

Vec zverina Vec zverina Vec zverina vec, zverina
Zobraziť galériu
(22)

Režiséri Braňo Vincze a Pepe Ehrenberger spomínajú na tento klip aj na okolnosti, za ktorých vznikol.

„V roku 2005, keď sme pracovali na videoklipe ‚Gde Ste‘ spolu s Pepem Ehrenbergerom a Tomášom Stanekom, tak asi tretí natáčací deň v noci sme točili sekvenciu spolu s H16. Pepe prišiel s výborným nápadom využiť situáciu, keď už boli všetci chalani pokope, a natočiť jednu jednozáberovú klapku ‚S vlkmi žijem s vlkmi vyjem,‘“ spomína Braňo.

Celé video vzniklo veľmi spontánne a natočila sa naozaj iba jedna klapka. Tu je!

 

Pamätám si, že keď sme stlačili record, vo vzduchu bolo cítiť silné momentum. Tá surová autenticita a energia tej chvíle boli jednoducho magic, hovorí Pepe. 

Otis si, bohužiaľ, nespomenul na žiadne detaily, čo je pochopiteľné, keďže to bolo tak dávno, no Cigo a Majk Spirit z H16 si na niečo málo spomenuli.


Majk Spirit

„S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“ bol prvý veľký feat pre mladú H16 crew. Vecko nám tým otvoril dvere do sveta áčkových interpretov. Crazy, že je to už 20 rokov!

Jazzy, Vecko, Braňo Vincze – to boli starší borci, ktorí nám v začiatkoch pomohli aj po produkčnej stránke dostať sa na vyššiu úroveň. Je to krásna nostalgia. Nevyšľapané cesty. Tvorili sme ‚niche‘ kultúru, ktorá sa postupne stala mainstreamom,“ hovorí Cigo pre Refresher.

Vec zverina
Zdroj: Lousy Auber, grafika: Katka Hutníková / se svolením

Pri tejto príležitosti taktiež štartuje turné ku dvadsiatemu výročiu albumov Vec - Dobré ráno a Zverina - Svetlo v tme pod názvom GDE STE TOUR 2025 (CHCEME VIDIEŤ BORDEL VO VAŠOM MESTE). 

Dátumy a miesta tour

16.10. Brno - Fléda
18.10. Trnava - Oozi
24.10. Banská Bystrica - Urban Spot
1.11. Košice - Tabačka
7.11. Praha - Futurum
15.11. Bratislava - MMC
28.11. Žilina - Synagóga

Okrem Slovenska chalani navštevujú aj české mestá, aby priniesli nostalgiu do každého kúta a zároveň pripomenuli počiny, ktoré dláždili cestu dnešným slovenským rapovým hviezdam.

MAJK SPIRIT RAP SLOVENSKÝ RAP VEC
Náhľadový obrázok: Michal Turza
