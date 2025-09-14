Kategórie
Domov
dnes 14. septembra 2025 o 16:00
Čas čítania 5:47
Michaela Kedžuchová

LevakBob prináša na českú rapovú scénu dirty underground sound. „Mainstream ma nebaví, je už strašne dlho rovnaký" (Rozhovor)

LevakBob prináša na českú rapovú scénu dirty underground sound. „Mainstream ma nebaví, je už strašne dlho rovnaký“ (Rozhovor)
Zdroj: @nikpatz
HUDBA RAP RAPOVÁ SCÉNA ROZHOVORY
LevakBob je český umelec, ktorý robí prevažne trapovú hudbu, ale nebojí sa aj experimentovať a posúvať underground ďalej.

Levak začínal na nemeckých trapových beatoch a teraz sa jeho tvorba často sústreďuje na „glo“ sound a zároveň sa občasne objaví na móle ako model.

Pôsobí v labeli ECHO, ktorý má jedenásť členov, a okrem LevakaBoba je tam SmeLLyMaty, DP Kid, Oxygen, Gaijin, Chanson, Jsemciganskrskr, Triple8, IceTeaThugger, Milan (KoldHart), a Nikpatz. Osem členov rapuje, traja robia veci okolo vrátane grafiky, oblečenia, fotiek či videí.

levakbob echo levakbob ECHO
Zobraziť galériu
(12)
Ako ste sa ako ECHO dali dokopy?

Bolo to tak, že ja, SmeLLyMatY, DP Kid, Oxygen a Gaijin sme z jedného regiónu – okres Náchod. Nie priamo z jedného mesta, ale blízko seba, tam sme sa aj spoznali. Gaijin študoval v Prahe, kde spoznal zvyšok a celé sa to dalo dokopy.

 
 
 
Čím je podľa teba ECHO jedinečné?

Čo robí Echo výnimočným, je podľa mňa to, že sme skupina jedenástich rozličných ľudí. Každý z nás má svoj vlastný štýl – či už v obliekaní, v správaní, alebo v tom, ako robíme veci. Každý má svoj vibe, každý je v niečom dobrý. Na prvý pohľad je jasné, že sme úplne rozdielni – ako vyzeráme, ako rozmýšľame – ale práve to je na tom silné.

Každý z nás sa na hudbu pozerá inak, no aj tak si rozumieme, a práve v tom je podľa mňa to čaro.

A najsilnejšie na tom celom je to, že si každý fanúšik môže nájsť toho svojho človeka, ktorému bude fandiť – a aj keď začne ako fanúšik jedného z nás, časom sa z neho stane fanúšik celého Echa. Stávalo sa nám to často – niekto napríklad niekde videl mňa, začal ma sledovať, potom prišiel na koncert a tam mu došlo, že Cigán je fakt top, a zrazu fandil aj jemu… a potom ďalším.

ECHO členovia - fotil nikpatz
ECHO členovia - fotil nikpatz Zdroj: @nikpatz

A kedy si vlastne začal rapovať a ako si sa k tomu dostal?Začal som rapovať asi v pätnástich, čo je tak päť rokov dozadu. Chcel som to robiť už odmalička, lebo som vždy počúval rap. Prvýkrát som sa dostal do štúdia cez SmeLLyMatYho, ktorý poznal týpka u nás v kraji. Ja som totiž z malého mesta – Rtyně v Podkrkonoší – a hneď vedľa je ďalšie malé mesto, Červený Kostelec. Odtiaľ je MatY a on tam poznal týpka, ktorý sa volá Stiff Jangle, ktorý má doma v podstate profi štúdio, takže vďaka týmto dvom som začal.

Aký rap si počúval, keď si vyrastal? Na čo si najviac spomínaš?

Najprv som nepočúval ani tak rap, ale celkovo iné žánre hudby, čo mám pravdepodobne v génoch, keďže môj otec má jazzovú kapelu. Napadnú mi mená ako Nirvana alebo Michael Jackson, ale potom som objavil rap – Eminema a podobne. Neskôr aj české rap labely ako Blakkwood a potom Milion+.

Čo ťa najviac inšpiruje, keď tvoríš? Najviac to budú ľudia, s ktorými tvorím. Hlavne teda chalani od nás z ECHA.

Ale teraz ma napríklad dosť inšpiruje aj Crystal Garden zo Slovenska, čo je vlastne taký slovenský ECHO, dalo by sa povedať.

A dostávaš nápady náhodne, alebo sa musíš nejak naladiť?Skôr náhodne. Keď som na nejakej väčšej session, kde je viac ľudí, tak sa musím dostať do nejakého stavu, ale inak je to fakt skôr intuitívne. Keď to príde, tak začnem písať – alebo ani nepíšem, len počujem beat a idem punch-in metódou, nahrávam po kúskoch.

Aké bolo pracovať na veciach vo WIG! house v Bratislave? Bolo to fajn, myslím, že sme tam spravili fakt dobré veci. S ahojnikim som tam spravil viacero trackov a s chalanmi z Crystal Garden sme sa tam konečne dostali k poriadnemu štúdiu, takže z toho ešte budú bomby. Koho som nečakal, bol asi Niki – nevedel som, že tam bude.

S kým by si chcel mať collab?Z Česka určite Eddie Fresco – to je podľa mňa fakt fresh. A potom Arian – robí podobný sound ako ja, alebo aj Icy L. Asi aj Yzomandias, ale to je už taká strela do budúcnosti. Inak už mám asi všetky featy, čo som chcel – napríklad s PYRABOYZ alebo s Kup Kodein.

A zo Slovenska?

Zo Slovenska určite WEN a Shimmi.

 
 
 
Teraz si mal aj collab s Drakom z 13K, aké to bolo s ním robiť? Bolo to ľahšie, než som čakal, že to bude. Spolupráca s ním bola úplná bomba. Nahrali sme to asi za pol hodinu. Je to boss. Úplne v pohode týpek.

A ako vnímaš slovenský underground alebo celkovo sound?

Príde mi, že na Slovensku sa deje viac fresh vecí už dlhšiu dobu.

Napríklad to, čo robí WEN, tak to v Česku v podstate nikto nerobí. Je to taký fresh vibe. Aj keď si vezmeš áčkových rapperov, tak mi to príde viac... americkejšie. Proste novšia vlna.

Aké bolo po prvýkrát vystupovať na Slovensku, v Bratislave vo Waxe?Bolo to super. Nemali sme od toho veľké očakávania, lebo nemám zatiaľ veľkú fanbase na Slovensku, skôr v Prahe. Ale tým, že sme to mali spojené s Crystal Garden, tak tam boli ľudia – bolo vidieť, že nepoznajú naše tracky, ale bavilo ich to. Bola tam celú dobu dobrá energia. Spravili sme si takú menšiu československú tour a nemôžem na to povedať nič negatívne.

A v Prahe to bolo naopak? Že poznali skôr vás než CG?Áno, presne. Bolo to tak, ako to malo byť, si myslím.

 
 
 
Pracuješ na hudbe tak, že sa v tom dlho "hrabeš", aby to bolo dokonalé? Alebo skôr podľa citu?Snažím sa skôr ísť podľa citu, lebo väčšinou, keď sa v tom človek dlho hrabe, tak už s tým nakoniec ani nie je úplne spokojný. Napríklad čo sa týka zvuku alebo tých vecí, čo sa dolaďujú neskôr, tak to teraz už riešim viac. Ale keď nahrávam, tak sa snažím to nahrať čo najrýchlejšie, aby to malo ten pocit, čo z toho chcem.

Plánuješ niečo nové, na čo sa fans môžu tešiť?Teraz som vydal EP Kruhy v Betonu a na konci septembra ešte vychádza Deluxe, čo bude ďalších 6 alebo 7 trackov. Medzi nimi je aj napríklad „#Čerpadlo“.

Budú tam aj nejaké featy?

Áno, myslím, že len na dvoch trackoch nie sú.

Tvoja hudba mi znie veľmi „špinavo“, tak sonicky – raw sound. Prečo si sa rozhodol ísť práve týmto smerom?

Na jednu stranu rád počúvam napríklad WENa, ale na druhú stranu aj Baby Kia, Chief Keefa, starého Gucci Mane-a a podobné veci. Takže ten sound ma dosť baví nielen počúvať, ale aj robiť.

Tiež ma ovplyvnili nemecké veci ako Niz19, Ufo361 a podobne. Ten špinavý sound mám rád – príde mi to prirodzené.

Baví ťa aj mainstream, alebo ťa viac ťahá underground?

Príde mi, že mainstream je už strašne dlho rovnaký. Ale nejde o to že niečo nepočúvam pretože je to mainstream, ale chýba mi niečo nové, ten zvuk sa tam vôbec nevyvíja. Takže rozhodne undergound. Ak mám menovať, tak Darko Don, BGS, Pyraboyz a zo zahraničia ziPbby.

echo
Zdroj: LevakBob

Keby si mal porovnať kultúrne Prahu a Bratislavu, v čom ti prídu rozdielne?Celý ten feel mesta mi príde dosť iný. Bratislava podľa mňa nemá taký vibe veľkomesta. Je tam stále niečo také... skoro až dedinské. Mal som pocit, že sa tam všetci navzájom poznajú. Je to taký zvláštny komunitný vibe. Ale vlastne sa mi to dosť páči. Ani jedno z tých miest mi nepríde lepšie, len sú proste iné.

Máš aj nejaký ďalší umelecký outlet okrem hudby?Kedysi som dosť fotil. Fotografiu mám aj vyštudovanú, ale išlo to bokom, odkedy sa sústredím na hudbu. Nemám moc voľného času – keď ho mám, robím hudbu. Popri tom pracujem v sekáči. Ale ako náhle sa bude dať, tak chcem robiť len hudbu.

Robievaš na veciach skôr dlho alebo krátko?To dosť závisí podľa toho, koľko mám času, aké mám beaty, ktoré mi sedia, a či už mám nejaký koncept. Teraz som napríklad urobil deluxe na Kruhy v Betonu docela rýchlo, ale je to zhoda okolností. Keď sme robili so SmeLLym spoločné EP, čo má 7 trackov, tak sme ho robili skoro rok.

Potrebovali sme niekoho, kto nám to dobre nazvučí, a vždy sa to nejako do**balo. Potom som kúpil nový mikrofón, tak sme to chceli prenahrávať, potom sa nám to nepáčilo, tak sme robili nové veci… vždy je to inak.

A akých producentov preferuješ, keď máš tak dirty sound?

Už nejaký čas rotujem 4–5 producentov, ktorí ma bavia a s ktorými viem spraviť také beaty, aké potrebujem. Najviac ma formoval Erbyzz, vďaka ktorému mám presne ten sound, aký som vždy chcel. Teraz som začal robiť aj s YANem, u ktorého momentálne aj nahrávam – a keď nenahrávam u neho, tak doma. Potom je tu ešte C6, ktorý robí také tie prehnanejšie beaty – niekedy sa na to ani nedá moc rapovať, ale keď to sadne, tak je to úplne šialené. A potom ešte H4ty, ten robí tiež tvrdé trapové beaty a noeliiizi z VranovMusic.

Michaela Kedžuchová
Reporter
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: instagram /@pqtriciqq
Najnovšie

