dnes 13. októbra 2025 o 14:08
Čas čítania 1:04
Sofia Angušová

Polícia komentovala video Jovinečka, v ktorom si uťahuje z rasizmu voči Rómom. Navrhla mu spoluprácu

Polícia komentovala video Jovinečka, v ktorom si uťahuje z rasizmu voči Rómom. Navrhla mu spoluprácu
Zdroj: Ig /@jovineckooo
OSOBNOSTI INFLUENCERI INSTAGRAM POLICAJT
Jovinečkovi ponúkla spoluprácu samotná slovenská polícia, ktorá mu pod príspevkom zanechala komentár v humornom duchu.

Slovenský influencer a zabávač Filip „Jovinečko“ Jovanovič je známy vtipnými paródiami, satirou a tým, že jeho humor sa často kolíše na hrane. Jeho najnovšie video, v ktorom si uťahuje zo stereotypov o rasizme voči Rómom na Slovensku, opäť nezostalo bez odozvy.

V deň, keď ho pridal zároveň avizoval, že bude veľké šťastie, ak mu kvôli nemu opäť nezablokujú Instagram. Sociálna sieť mu tentokrát ban síce nedala, no v komentárovej sekcii mu odpísala aj slovenská polícia.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Filip Jovanovič (@jovineckooo)

Vo videu, na ktoré s humorom zareagovala polícia a zároveň mu ponúkla spoluprácu, si Jovinečko zahral muža, ktorému spadne lopta na pozemok. Keď si však všimne, že chlapec, ktorý loptu hrá, je rómskeho pôvodu, zavolá políciu s tvrdením, že ho chlapec napadá a chce okradnúť. Situáciu rieši jeho kamarát a influencer Adam Berger alias „Bergino“, ktorý vo videu stvárnil policajta.

Polícia sa k videu vyjadrila priamo v komentároch: „OFICIÁLNE: Policajný zbor odmieta akúkoľvek formu diskriminácie. Takéto správanie je v priamom rozpore s hodnotami, na ktorých stojí služba policajta. Chránime všetkých, a to bez rozdielu. NEOFICIÁLNE ten nový začínajúci umelec @jovineckooo sa nám veľmi páči. Nejaká spolupráca by sa nenašla?“

jovinečko
Zdroj: Ig /@jovineckooo

Jovinečko si pred pár dňami musel založiť nový instagramový účet po tom, čo prišiel o ten starý, kde mal takmer pol milióna sledovateľov. Sám si pritom robí srandu z toho, že je „začínajúci influencer“. Filip však už v minulosti s Políciou SR spolupracoval.

Objavil sa v kampani „Podvodné Hitovečky“, ktorá mala verejnosť poučiť o podvodoch prostredníctvom zábavných videí. Vtedy si zahral zlodeja, pričom obeťou jeho podvodu sa stal práve jeho kamarát Bergino.

INFLUENCERI INSTAGRAM POLICAJT
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Ig /@jovineckooo
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
