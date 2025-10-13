Jovinečkovi ponúkla spoluprácu samotná slovenská polícia, ktorá mu pod príspevkom zanechala komentár v humornom duchu.
Slovenský influencer a zabávač Filip „Jovinečko“ Jovanovič je známy vtipnými paródiami, satirou a tým, že jeho humor sa často kolíše na hrane. Jeho najnovšie video, v ktorom si uťahuje zo stereotypov o rasizme voči Rómom na Slovensku, opäť nezostalo bez odozvy.
V deň, keď ho pridal zároveň avizoval, že bude veľké šťastie, ak mu kvôli nemu opäť nezablokujú Instagram. Sociálna sieť mu tentokrát ban síce nedala, no v komentárovej sekcii mu odpísala aj slovenská polícia.
Vo videu, na ktoré s humorom zareagovala polícia a zároveň mu ponúkla spoluprácu, si Jovinečko zahral muža, ktorému spadne lopta na pozemok. Keď si však všimne, že chlapec, ktorý loptu hrá, je rómskeho pôvodu, zavolá políciu s tvrdením, že ho chlapec napadá a chce okradnúť. Situáciu rieši jeho kamarát a influencer Adam Berger alias „Bergino“, ktorý vo videu stvárnil policajta.
Polícia sa k videu vyjadrila priamo v komentároch: „OFICIÁLNE: Policajný zbor odmieta akúkoľvek formu diskriminácie. Takéto správanie je v priamom rozpore s hodnotami, na ktorých stojí služba policajta. Chránime všetkých, a to bez rozdielu. NEOFICIÁLNE ten nový začínajúci umelec @jovineckooo sa nám veľmi páči. Nejaká spolupráca by sa nenašla?“
Jovinečko si pred pár dňami musel založiť nový instagramový účet po tom, čo prišiel o ten starý, kde mal takmer pol milióna sledovateľov. Sám si pritom robí srandu z toho, že je „začínajúci influencer“. Filip však už v minulosti s Políciou SR spolupracoval.
Objavil sa v kampani „Podvodné Hitovečky“, ktorá mala verejnosť poučiť o podvodoch prostredníctvom zábavných videí. Vtedy si zahral zlodeja, pričom obeťou jeho podvodu sa stal práve jeho kamarát Bergino.