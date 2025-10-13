Pedofilnému spevákovi spoluväzni podrezali krk.
Ian Watkins, bývalý spevák britskej skupiny Lostprophets, zomrel v sobotu po tom, čo ho vo väzení Wakefield na severe Anglicka napadli spoluväzni.
Watkins si odpykával 29-ročný trest za viacnásobné prípady sexuálneho zneužívania detí, vrátane pokusu o znásilnenie bábätka. Polícia zatkla dvoch mužov vo veku 25 a 43 rokov, ktorí sú podozriví z vraždy Watkinsa, píše Sky News.
Podľa vyšetrovateľov mu napadnutí väzni podrezali hrdlo. Po incidente bolo väzenie okamžite uzavreté a bezpečnostné zložky začali prípad dôkladne vyšetrovať. Hovorca väzenskej služby uviedol, že počas prebiehajúceho vyšetrovania nemôžu poskytovať ďalšie informácie.
Spevák už predtým prežil podobný útok vo väzení v roku 2023, keď ho bodli traja spoluväzni, no zranenia neboli život ohrozujúce. Watkins bol odsúdený v decembri 2013 po tom, čo sa priznal k 13 závažným obvineniam, vrátane pokusu o znásilnenie dieťaťa.