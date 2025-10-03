Kategórie
dnes 3. októbra 2025 o 15:24
Čas čítania 1:07
Zdenka Hvolková

Madonna sa vraj stretla so svojou zosnulou matkou počas umelého spánku. Tvrdí, že ju motivovala k zmene života

Madonna sa vraj stretla so svojou zosnulou matkou počas umelého spánku. Tvrdí, že ju motivovala k zmene života
Zdroj: Youtube / Jay Shetty Podcast
ZAUJÍMAVOSTI MADONNA MOMENTY PRED SMRŤOU PARANORMÁLNE JAVY SMRŤ
Popová ikona Madonna sa vrátila k najťažším chvíľam svojho života a priznala, že práve blízkosť smrti ju prinútila zmeniť pohľad na minulosť.

V podcaste Jaya Shettyho On Purpose opísala, ako počas umelého spánku v roku 2023 zažila mimoriadny vnútorný moment - stretnutie so svojou zosnulou matkou.

Speváčka bola vtedy hospitalizovaná so závažnou bakteriálnou infekciou a lekári ju uviedli do umelého spánku. Po štyroch dňoch bez vedomia mala Madonna podľa vlastných slov pocit, že stojí na pomedzí života a smrti. „Moja mama sa mi zjavila a spýtala sa: Chceš ísť so mnou? Ja som povedala: Nie,“ spomína Madonna. Jej asistentka pritom tvrdí, že aj v bezvedomí nahlas vyslovila práve to jediné slovo - „nie“.

madonna
Zdroj: Youtube / Jay Shetty Podcast
Pre Madonnu to nebola len halucinácia. Tento zážitok ju podľa vlastných slov prinútil premýšľať o odpustení a krehkosti vzťahov. „Keď som sa nakoniec prebudila, uvedomila som si, že to „nie“ znamenalo, že potrebujem odpustiť a urovnať vzťahy s ľuďmi, voči ktorým som stále cítila zášť,“ dodala speváčka.

Najväčšou ranou bol pre ňu roky komplikovaný vzťah s jej mladším bratom Christopherom Cicconem, ktorý v roku 2024 podľahol rakovine. Ich puto narušila kniha Life With My Sister Madonna a dlhé obdobie odcudzenia.

Samotná ikona pochválila Sabrinu. Madonna komentovala fotku s otázkou, či je toto pre ňu valentínsky darček. Sabrina sa netají tým, že k Madonne vzhliada. Sabrinu viacerí prirovnali k Madonne, pričom obe titulky sú si veľmi podobné. Takto Madonna pózovala pre Vanity Fair. madonna,grammy Madonna
Zobraziť galériu
(5)

„Tí, ktorí vás najviac zrania, sú tí, ktorých najviac milujete,“ priznala speváčka. Napriek rokom napätia sa súrodencom tesne pred jeho smrťou podarilo zmieriť. Madonna to dnes opisuje ako obrovskú úľavu a dokonca mu venovala aj novú pieseň s názvom Fragile.

Madonna.
Madonna. Zdroj: ČTK/APInvision/Rich Fury

Odpustenie však neostalo len v rodinnom kruhu. Kráľovná popu potvrdila, že urovnala aj svoj dlhoročný konflikt s Eltonom Johnom. „Nechcem už žiť vo väzení hnevu,“ hovorí Madonna, ktorá dnes svoju duchovnú cestu považuje za kľúč k životnej sile.

V rozhovore tiež odhalila, že bojovala so samovražednými myšlienkami. Madonna zvažovala samovraždu v čase, keď sa so svojím bývalým manželom, Guyom Ritchiem, súdili o opatrovníctvo ich spoločného syna Rocca ešte v roku 2016.

Zdenka Hvolková
Náhľadový obrázok: Youtube / Jay Shetty Podcast
