Do Českej republiky budúci rok dorazí nová hviezda temného popu. Už si počul/a o hudobníčke menom Sofia Isella?
Len dvadsaťročná americká speváčka a skladateľka si za pár rokov získala pozornosť hudobného sveta. Na Spotify si ju mesačne vypočuje cez milión ľudí, pričom vonku má len pár EP nahrávok.
Na debutový album si jej fanúšikovia po celom svete ešte stále musia počkať. Sofia Isella vystúpi 19. mája 2026 v pražskom klube SaSaZu. Koncert bude súčasťou jej európskeho turné Her Desire, The Nemesis Tour, počas ktorého sa predvedie v ČR vôbec po prvýkrát.
Isella podľa organizátorov z Live Nation prinesie show, ktorá spája surovú energiu, jemnú intimitu a vizuálne podmanivú atmosféru. Zaznejú skladby ako Everybody Supports Women a Us and Pigs, ale aj najnovšia tvorba. Jej najnovší singel Out in the Garden odhaľuje temnejšiu stránku jej tvorby – od šepotov až po katarzný refrén, ktorý búra hranice medzi popom a rockom.
Za sebou má vypredané koncerty vo Veľkej Británii, letné vystúpenia na festivaloch Reading & Leeds aj severoamerické turné, ktoré sa na niekoľkých zastávkach vypredalo počas pár hodín. Okrem vlastnej tvorby už stihla predskakovať hviezdam ako Taylor Swift alebo Glass Animals.
Vstupenky na pražský koncert budú v predaji od 10. októbra 2025 o 11:00 prostredníctvom sietí Ticketmaster a Ticketportal. Špeciálne predpredaje cez Live Nation klub a Spotify začínajú 9. októbra, členovia a členky fan klubu si lístky môžu kúpiť dokonca už od 8. októbra.