dnes 3. októbra 2025 o 9:40
Čas čítania 0:49
Sofia Angušová

Žena zomrela po zásahu elektrickým prúdom z iPhonu. Jej manžel viní Apple a operátora

Žena zomrela po zásahu elektrickým prúdom z iPhonu. Jej manžel viní Apple a operátora
Zdroj: X /@irishexaminer.com
ZAUJÍMAVOSTI IPHONE NEHODY A ÚMRTIA
Írka Ann-Marie O’Gorman zomrela po zásahu elektrickým prúdom vo vlastnej vani. Jej manžel teraz obviňuje výrobcu iPhonu a mobilného operátora a žiada lepšie varovania pri používaní telefónov v blízkosti vody.

Ann-Marie prišla o život vo vani po zásahu elektrickým prúdom z nabíjajúceho sa iPhonu. Jej manžel Joe tvrdí, že zodpovednosť nesú výrobca telefónu a mobilný operátor, aj keď odborníci počas súdneho pojednávania uviedli, že zariadenia nepreukázali žiadnu poruchu, píše portál Irish Examiner.

K incidentu došlo pred takmer rokom. Ann-Marie držala telefón pripojený do zásuvky, zatiaľ čo bola vo vani. Neskôr sa však stala tragédia. Manžel ju našiel bezvládnu a počas pokusu o záchranu pocítil slabý elektrický šok. Uvedomil si, že jeho gumené šľapky zmiernili účinok prúdu.

Forenzný expert Paul Collins vysvetlil, že telefón pravdepodobne spadol do vody a keď sa žena pokúsila zdvihnúť ho, jej prst sa dotkol kovovej rukoväte sprchovej hlavice, čo umožnilo prúdu prejsť telom. Žena utrpela popáleniny na hrudníku, ľavej ruke a spálené prsty na pravej ruke. Collins zároveň vyzýva ľudí, aby si zbytočne nebrali svoje telefóny do kúpeľne.

Manžel teraz apeluje na výrobcov, aby jasnejšie upozorňovali na nebezpečenstvo používania telefónov pri vode. Podľa neho reklamy, ktoré zdôrazňujú odolnosť zariadení voči ponoreniu, vytvárajú falošný pocit bezpečia. Kritizoval aj mobilných operátorov za to, že podľa neho nerobia dosť na prevenciu podobných tragédií.

Súvisiace témy
IPHONE NEHODY A ÚMRTIA
Sofia Angušová
Náhľadový obrázok: X /@irishexaminer.com
