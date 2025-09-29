V argentínskej Ville Carmele sa odohrala scéna ako z filmu. 22-ročný muž vtrhol do smútočnej siene počas vlastného pohrebu.
Kuriózny prípad z argentínskej provincie Tucumán obletel svet. Ako informoval španielsky portál Todos Notícias, po dopravnej nehode v meste Villa Carmela našli úrady telo mladého muža. Identifikácia bola zložitá, keďže telo bolo po zrážke s kamiónom vážne zdevastované. Matka jedného z miestnych obyvateľov si však bola istá, že ide o jej 22-ročného syna, a to na základe oblečenia a niekoľkých fyzických znakov.
Na druhý deň rodine vydali pozostatky a tí okamžite pripravili pohreb. Smútočná rozlúčka sa však zmenila na scénu plnú kriku, plaču a šoku. Do miestnosti totiž vošiel samotný nebožtík s výkrikom: „Žijem!“ - a narazil na svojich zdrvených príbuzných.
Ako sa ukázalo, mladík sa vôbec nezdržoval doma. Bol na niekoľkodňovom festivale v meste Alderetes, kde sa zabával s kamarátmi. O tragickej nehode ani o vlastnom úmrtí nemal potuchy.
Polícia a prokuratúra okamžite začali vyšetrovať, ako mohlo k takejto fatálnej chybe dôjsť. Následne sa ukázalo, že skutočnou obeťou bol 28-ročný Maximiliano Enrique Acosta.
Pozostatky muža boli následne vydané jeho pravej rodine, ktorá sa s ním napokon dôstojne rozlúčila. Úrady medzitým preverujú, kto pochybil pri identifikácii tela a prečo neboli vykonané testy DNA alebo odtlačkov prstov.
„Bol to zázrak aj nočná mora zároveň,“ povedali príbuzní mladíka, ktorý sa z ničoho nič objavil medzi živými. Celý prípad sa medzitým stal virálnym na sociálnych sieťach a vyvolal debatu o zodpovednosti úradov a potrebe presnejších postupov pri identifikácii obetí.