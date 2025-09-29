Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 29. septembra 2025 o 18:03
Čas čítania 0:54
Zdenka Hvolková

Mladík sa objavil na vlastnom pohrebe. Rodina ho omylom vyhlásila za mŕtveho

Mladík sa objavil na vlastnom pohrebe. Rodina ho omylom vyhlásila za mŕtveho
Zdroj: Flickr/Fredrik Andreasson/na voľné použitie
ZAUJÍMAVOSTI CHOROBY NAJBIZARNEJŠIE ÚMRTIA POHREB
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

V argentínskej Ville Carmele sa odohrala scéna ako z filmu. 22-ročný muž vtrhol do smútočnej siene počas vlastného pohrebu.

Kuriózny prípad z argentínskej provincie Tucumán obletel svet. Ako informoval španielsky portál Todos Notícias, po dopravnej nehode v meste Villa Carmela našli úrady telo mladého muža. Identifikácia bola zložitá, keďže telo bolo po zrážke s kamiónom vážne zdevastované. Matka jedného z miestnych obyvateľov si však bola istá, že ide o jej 22-ročného syna, a to na základe oblečenia a niekoľkých fyzických znakov.

Na druhý deň rodine vydali pozostatky a tí okamžite pripravili pohreb. Smútočná rozlúčka sa však zmenila na scénu plnú kriku, plaču a šoku. Do miestnosti totiž vošiel samotný nebožtík s výkrikom: „Žijem!“ - a narazil na svojich zdrvených príbuzných.

Odporúčané
Vedci prišli na to, prečo zostala najstaršia žena sveta tak dlho zdravá. Maria Branyas Morera sa dožila až 117 rokov Vedci prišli na to, prečo zostala najstaršia žena sveta tak dlho zdravá. Maria Branyas Morera sa dožila až 117 rokov 26. septembra 2025 o 10:33

Ako sa ukázalo, mladík sa vôbec nezdržoval doma. Bol na niekoľkodňovom festivale v meste Alderetes, kde sa zabával s kamarátmi. O tragickej nehode ani o vlastnom úmrtí nemal potuchy.

Polícia a prokuratúra okamžite začali vyšetrovať, ako mohlo k takejto fatálnej chybe dôjsť. Následne sa ukázalo, že skutočnou obeťou bol 28-ročný Maximiliano Enrique Acosta.

Odporúčané
Americké ministerstvo zverejnilo kontroverzné video. Namiesto Pokémonov v ňom pri hraniciach chytajú migrantov Americké ministerstvo zverejnilo kontroverzné video. Namiesto Pokémonov v ňom pri hraniciach chytajú migrantov 23. septembra 2025 o 18:49

Pozostatky muža boli následne vydané jeho pravej rodine, ktorá sa s ním napokon dôstojne rozlúčila. Úrady medzitým preverujú, kto pochybil pri identifikácii tela a prečo neboli vykonané testy DNA alebo odtlačkov prstov.

„Bol to zázrak aj nočná mora zároveň,“ povedali príbuzní mladíka, ktorý sa z ničoho nič objavil medzi živými. Celý prípad sa medzitým stal virálnym na sociálnych sieťach a vyvolal debatu o zodpovednosti úradov a potrebe presnejších postupov pri identifikácii obetí.

Odporúčané
Slovenskí študenti v Prahe a Brne: Koľko ich stojí život, ubytovanie a stretávajú sa s predsudkami? Slovenskí študenti v Prahe a Brne: Koľko ich stojí život, ubytovanie a stretávajú sa s predsudkami? 29. septembra 2025 o 11:30
Odporúčané
Známu bratislavskú pizzeriu ocenili v zahraničí. Ocitla sa v top desiatke svetového rebríčka Známu bratislavskú pizzeriu ocenili v zahraničí. Ocitla sa v top desiatke svetového rebríčka 29. septembra 2025 o 15:38
Odporúčané
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa stretla s Annou Wintour Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa stretla s Annou Wintour 29. septembra 2025 o 14:52
Refresher+ nie je len o kvalitnom obsahu
Vďaka členstvu získaš prístup k viac ako 4 400 prémiovým článkom a zároveň rôzne benefity, ako napríklad lístky na koncerty známych interpretov či festivaly, pozvánky na filmové premiéry alebo PPV kódy na streamovanie MMA zápasov.
Benefity pravidelne obmieňame, aby sme mohli potešiť každého člena Refresher+.
Získaj všetky výhody klubu Refresher+
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
CHOROBY NAJBIZARNEJŠIE ÚMRTIA POHREB
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Flickr/Fredrik Andreasson/na voľné použitie
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Mária pripravuje luxusný event v Dubaji: Dare Rolins vybavila apartmán kde stojí noc 62-tisíc
refresher+
Odporúčané
Mária pripravuje luxusný event v Dubaji: Dare Rolins vybavila apartmán kde stojí noc 62-tisíc
včera o 17:00
Koniec vlčiemu hladu? Slovenská vedkyňa vyvinula doplnok, ktorý sľubuje účinky podobné liekom na chudnutie
refresher+
Odporúčané
Koniec vlčiemu hladu? Slovenská vedkyňa vyvinula doplnok, ktorý sľubuje účinky podobné liekom na chudnutie
dnes o 17:00
Slovenskí študenti v Prahe a Brne: Koľko ich stojí život, ubytovanie a stretávajú sa s predsudkami?
refresher+
Odporúčané
Slovenskí študenti v Prahe a Brne: Koľko ich stojí život, ubytovanie a stretávajú sa s predsudkami?
dnes o 11:30
Takéto zakončenie sme nečakali. Prečo Matúš uvažoval o tom, že nechce pokračovať ďalej? (MENUČKO)
Sponzorovaný obsah
Takéto zakončenie sme nečakali. Prečo Matúš uvažoval o tom, že nechce pokračovať ďalej? (MENUČKO)
dnes o 12:00
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
dnes o 13:00
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
Sponzorovaný obsah
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
pred 3 dňami
Storky
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa s...
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu?
Casa Amor preverí vzťahy v Love Islande. Pozri, ako vyzerá nová vila
Je známe, kto vystúpi na Super Bowl 2026. Bad Bunny ovládne polčasovú šou
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia ...
V spolupráci
Bianca Censori chystá záhadný sólový projekt. Má ísť o vlastnú módnu značku
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue. V rozhovore popísala svoju cestu k...
Toto sú noví účastníci Farmy. Na statok prídu už dnes večer
Nike a Skims predstavili collab. Ich active wear si užiješ už túto jeseň
Toto sú noví účastníci šou Pečie celé Slovensko: Študentka či šéfkuchár vo Švajč...
Gucci vstupuje do novej éry. Demnova kolekcia debutovala nečakaným štýlom
Najprestížnejšia módna udalosť na Slovensku je späť. MBFL! odštartuje na Nivách
Harry Styles prekvapil všetkých bežcov. V Berlíne zabehol maratón pod tri hodiny
TOP štýly pánskych búnd na jeseň. Objav klasické siluety vo fresh prevedení
V spolupráci
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Ch...
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+
Iron Maiden sa vrátia do Bratislavy. Tentokrát vystúpia na...
NEHERA predstavila novú kolekciu F/W 25: Oslovili nás prémiové látky a strihy
Lifestyle news
VIDEO: Bizár počas živého vstupu. Reportér opisoval páchateľa zločinu, ten sa objavil rovno za ním pred hodinou
Oktagon spúšťa prvú oficiálnu MMA Fantasy ligu v Európe. Môžeš vyhrať VIP vstupy a zážitky s fightermi pred 2 hodinami
Mladík sa objavil na vlastnom pohrebe. Rodina ho omylom vyhlásila za mŕtveho pred 2 hodinami
Humanoidného robota si po novom kúpiš aj na Alze. Firma zverejnila ceny pred 3 hodinami
The Neighbourhood teasuje novú hudbu. Kapela sa k tvorbe vracia po rokoch odmlky dnes o 16:25
Známu bratislavskú pizzeriu ocenili v zahraničí. Ocitla sa v top desiatke svetového rebríčka dnes o 15:38
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa stretla s Annou Wintour dnes o 14:52
VIDEO: Čína otvorila najvyšší most sveta. Autá jazdia viac ako 600 metrov nad riekou dnes o 14:10
Už tento týždeň príde do kín novinka s Margot Robbie a Colinom Farrellom. Film skúma, čo by sa stalo, keby sme zmenili minulosť dnes o 13:07
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu? dnes o 12:23
Spravodajstvo
Igor Matovič Rusko Vojna na Ukrajine Správy počasie
Viac
FOTO: Vandali poškodili české veľvyslanectvo v Moskve: Budovu posprejovali vulgárnymi nápismi
pred 52 minútami
Matovičovci tlačia na Krajčího a Krátkeho. Zajtra sa musia „chlapsky postaviť pred ľudí“
pred hodinou
Tragédia na juhu Slovenska: Nehoda s autom plným ľudí si vyžiadala obete, vo vozidle boli aj deti
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
včera o 08:30
VIDEO: Čína otvorila najvyšší most sveta. Autá jazdia viac ako 600 metrov nad riekou
VIDEO: Čína otvorila najvyšší most sveta. Autá jazdia viac ako 600 metrov nad riekou
dnes o 14:10
Slovenskí študenti v Prahe a Brne: Koľko ich stojí život, ubytovanie a stretávajú sa s predsudkami?
refresher+
Odporúčané
Slovenskí študenti v Prahe a Brne: Koľko ich stojí život, ubytovanie a stretávajú sa s predsudkami?
dnes o 11:30
Koniec vlčiemu hladu? Slovenská vedkyňa vyvinula doplnok, ktorý sľubuje účinky podobné liekom na chudnutie
refresher+
Odporúčané
Koniec vlčiemu hladu? Slovenská vedkyňa vyvinula doplnok, ktorý sľubuje účinky podobné liekom na chudnutie
pred 3 hodinami
Mária pripravuje luxusný event v Dubaji: Dare Rolins vybavila apartmán kde stojí noc 62-tisíc
refresher+
Odporúčané
Mária pripravuje luxusný event v Dubaji: Dare Rolins vybavila apartmán kde stojí noc 62-tisíc
včera o 17:00
VIDEO: Tomy Kotty sa opäť neudržal. V centre Bratislavy zaútočil na Svetozára, vylepil mu facku
VIDEO: Tomy Kotty sa opäť neudržal. V centre Bratislavy zaútočil na Svetozára, vylepil mu facku
včera o 14:04
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Už tento týždeň príde do kín novinka s Margot Robbie a Colinom Farrellom. Film skúma, čo by sa stalo, keby sme zmenili minulosť
Filmy
dnes o 13:07
Už tento týždeň príde do kín novinka s Margot Robbie a Colinom Farrellom. Film skúma, čo by sa stalo, keby sme zmenili minulosť
dnes o 13:07
Elliot Page sa prvýkrát od zmeny pohlavia ukázal s partnerkou na červenom koberci
pred 2 dňami
Emma Watson prehovorila o zložitom vzťahu s autorkou Harryho Pottera. Chcela by sa s ňou porozprávať
25. 9. 2025 16:27
Viac z Tech Všetko
RECENZIA: Ghost of Yotei je samurajskou akciou roka. Môže sa porovnávať s The Last of Us 2 aj God of War Ragnarök
Hry
pred 2 dňami
Odporúčané
RECENZIA: Ghost of Yotei je samurajskou akciou roka. Môže sa porovnávať s The Last of Us 2 aj God of War Ragnarök
pred 2 dňami
Mobil ako fitness tréner aj osobný asistent. Toto sú momentálne najviac HOT apky, ktoré ti pomôžu na ceste k zdravšiemu ja
24. 9. 2025 16:00
Humanoidného robota si po novom kúpiš aj na Alze. Firma zverejnila ceny
pred 3 hodinami
Viac z Zdravie Všetko
Vyskúšala som fasting: Zmizli mi problémy so spánkom a popoludní som nebola unavená
Strava
19. 9. 2025 9:30
refresher+
Odporúčané
Vyskúšala som fasting: Zmizli mi problémy so spánkom a popoludní som nebola unavená
19. 9. 2025 9:30
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
dnes o 13:00
Úsmev ako z Instagramu: Kompozitná korekcia opraví medzery, tvar aj veľkosť zubov. Nemusí ťa to stáť tisíce
pred 3 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Čo sa stalo medzi Lenkou a Nicolasom v HIDEAWAY podľa Sáry? (OUT LOUD)
refresher+
Čo sa stalo medzi Lenkou a Nicolasom v HIDEAWAY podľa Sáry? (OUT LOUD)
pred 2 hodinami
Komu Sára najviac fandí?
Koniec vlčiemu hladu? Slovenská vedkyňa vyvinula doplnok, ktorý sľubuje účinky podobné liekom na chudnutie
refresher+
Odporúčané
Koniec vlčiemu hladu? Slovenská vedkyňa vyvinula doplnok, ktorý sľubuje účinky podobné liekom na chudnutie
pred 3 hodinami
Hádanky pre deti, ktoré nielen zabavia. Podporia rozvoj myslenia aj učenie
Hádanky pre deti, ktoré nielen zabavia. Podporia rozvoj myslenia aj učenie
dnes o 15:32
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa stretla s Annou Wintour
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa stretla s Annou Wintour
dnes o 14:52
Ak si z Humenného, zbystri pozornosť. V tvojom meste vyrástlo nové moderné športovisko, ktoré ťa zaručene rozhýbe
PR správa
Ak si z Humenného, zbystri pozornosť. V tvojom meste vyrástlo nové moderné športovisko, ktoré ťa zaručene rozhýbe
dnes o 14:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
včera o 08:30
VIDEO: Tomy Kotty sa opäť neudržal. V centre Bratislavy zaútočil na Svetozára, vylepil mu facku
VIDEO: Tomy Kotty sa opäť neudržal. V centre Bratislavy zaútočil na Svetozára, vylepil mu facku
včera o 14:04
Humanoidného robota si po novom kúpiš aj na Alze. Firma zverejnila ceny
Humanoidného robota si po novom kúpiš aj na Alze. Firma zverejnila ceny
pred 3 hodinami
Známu bratislavskú pizzeriu ocenili v zahraničí. Ocitla sa v top desiatke svetového rebríčka
Známu bratislavskú pizzeriu ocenili v zahraničí. Ocitla sa v top desiatke svetového rebríčka
dnes o 15:38
Úsmev ako z Instagramu: Kompozitná korekcia opraví medzery, tvar aj veľkosť zubov. Nemusí ťa to stáť tisíce
refresher+
Odporúčané
Úsmev ako z Instagramu: Kompozitná korekcia opraví medzery, tvar aj veľkosť zubov. Nemusí ťa to stáť tisíce
pred 3 dňami
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
včera o 08:30
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
25. 9. 2025 11:00
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
refresher+
Odporúčané
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
24. 9. 2025 17:00
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
25. 9. 2025 10:00
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
Sponzorovaný obsah
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
pred 3 dňami
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
včera o 08:30
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
Domov
Zdieľať
Diskusia