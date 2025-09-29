Ubytovanie je pre študentov veľkou výzvou. Väčšina z nich uprednostňuje bývanie v prenajatých bytoch. Kým niektorým pomáhajú rodičia, iní sa snažia spoľahnúť sami na seba.
Začiatok vysokej školy znamená pre mnohých Slovákov nielen nový režim a povinnosti, ale aj odchod z rodného mesta a zázemia domova. Brno a Praha patria medzi najobľúbenejšie študentské destinácie, kam každoročne smerujú tisíce mladých ľudí zo Slovenska.
Pre Refresher štyria z nich vysvetlili, ako si našli ubytovanie a koľko ich stojí život v týchto mestách. Bývajú v podnájme a popri štúdiu sa im darí aj pracovať. Táto skúsenosť ich naučí plánovať, hospodáriť s rozpočtom a prevziať zodpovednosť za každodenné povinnosti.
„Najväčšou položkou je určite nájom, ale s tým mi pomáhajú rodičia, za čo som im moc vďačná a snažím sa im to oplatiť dobrými výsledkami v škole,“ hovorí Paula, ktorá v Brne býva so spolubývajúcou.
Paula si snaží aj ušetriť
Internát pre Paulu nikdy nebol reálnou možnosťou, keďže odmalička vyrastala sama v izbe. Je veľmi vďačná za to, že sa nikdy nedostala do situácie, v ktorej by musela zdieľať svoj osobný priestor s niekým iným. „Myslím si, že to nie je pre ľudí celkovo dobré a každý by mal mať od určitého veku, aj keď malý, výhradne vlastný priestor. Zmestím sa do 10 000 czk (400 eur) se vším všudy,“ hovorí.
