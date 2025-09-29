Kategórie
dnes 29. septembra 2025 o 11:30
Čas čítania 6:50
Adriana Královičová

Slovenskí študenti v Prahe a Brne: Koľko ich stojí život, ubytovanie a stretávajú sa s predsudkami?

ZAUJÍMAVOSTI BRNO PRAHA ŠTUDENTI
Ubytovanie je pre študentov veľkou výzvou. Väčšina z nich uprednostňuje bývanie v prenajatých bytoch. Kým niektorým pomáhajú rodičia, iní sa snažia spoľahnúť sami na seba.

Začiatok vysokej školy znamená pre mnohých Slovákov nielen nový režim a povinnosti, ale aj odchod z rodného mesta a zázemia domova. Brno a Praha patria medzi najobľúbenejšie študentské destinácie, kam každoročne smerujú tisíce mladých ľudí zo Slovenska.

Pre Refresher štyria z nich vysvetlili, ako si našli ubytovanie a koľko ich stojí život v týchto mestách. Bývajú v podnájme a popri štúdiu sa im darí aj pracovať. Táto skúsenosť ich naučí plánovať, hospodáriť s rozpočtom a prevziať zodpovednosť za každodenné povinnosti.

Sleduj našu tému Zoom in: Back2reality, kde ti prinášame príbehy, lifehacky a iné tipy na jesenný život počas návratu do školy a práce.

„Najväčšou položkou je určite nájom, ale s tým mi pomáhajú rodičia, za čo som im moc vďačná a snažím sa im to oplatiť dobrými výsledkami v škole,“ hovorí Paula, ktorá v Brne býva so spolubývajúcou. 

Paula si snaží aj ušetriť

Internát pre Paulu nikdy nebol reálnou možnosťou, keďže odmalička vyrastala sama v izbe. Je veľmi vďačná za to, že sa nikdy nedostala do situácie, v ktorej by musela zdieľať svoj osobný priestor s niekým iným. „Myslím si, že to nie je pre ľudí celkovo dobré a každý by mal mať od určitého veku, aj keď malý, výhradne vlastný priestor.  Zmestím sa do 10 000 czk (400 eur) se vším všudy,“ hovorí. 

Súvisiace témy
BRNO PRAHA ŠTUDENTI
Adriana Královičová
Reporter
Adriana Královičová
Reporter
V Refresheri sa venujem lifestylovým témam v rubrike umenie/dizajn. Občas píšem aj témy zo sveta módy, ktorá ma veľmi baví. Tipy na článok posielaj na [email protected]
Náhľadový obrázok: archív respondentov
NEHERA predstavila novú kolekciu F/W 25: Oslovili nás prémiové látky a strihy
