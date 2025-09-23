Americké ministerstvo bolo kritizované za video, ktoré migrantov prirovnáva k Pokémonom.
Americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti (DHS) vyvolalo vlnu kritiky po zverejnení videa, ktoré prirovnáva zatýkanie migrantov k loveniu Pokémonov.
Jednominútový klip obsahuje autentické zábery zatýkaných osôb, prestrihané s animáciami a hudbou zo známeho japonského seriálu Pokémon, píše portál The Independent.
Video sa končí falošnými Pokémon kartami, na ktorých sú zobrazené osoby deportované podľa DHS, s priradenými popismi ich údajných trestných činov, od vlámania až po pokus o vraždu.
Border Patrol’s newest recruit. pic.twitter.com/KjGhBdsq7X— CBP (@CBP) September 23, 2025
Oficiálny názov videa „Gotta Catch ’em All!“ („Musíte ich chytiť všetkých!“) vyvolal nielen posmech, ale aj diskusiu o možných právnych problémoch. Použitie značky Pokémon, ktorú vlastní Nintendo, môže byť porušením autorských práv.
I don’t get the Pokemon theme here. The government is collecting and training sex offenders and making them stronger? Why? https://t.co/vxsXSgnLTv— Rob Freund (@RobertFreundLaw) September 23, 2025
Do celej kampane sa zapojila aj colná a pohraničná stráž, ktorá na platforme X pridala GIF tancujúceho Pikachu s poznámkou, že ide o „nového člena pohraničnej stráže“.