dnes 23. septembra 2025 o 18:49
Čas čítania 0:39
Sofia Angušová

Americké ministerstvo zverejnilo kontroverzné video. Namiesto Pokémonov v ňom pri hraniciach chytajú migrantov

Americké ministerstvo zverejnilo kontroverzné video. Namiesto Pokémonov v ňom pri hraniciach chytajú migrantov
Zdroj: X/@homelandsecurity
ZAUJÍMAVOSTI AMERIKA POKÉMON
Americké ministerstvo bolo kritizované za video, ktoré migrantov prirovnáva k Pokémonom.

Americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti (DHS) vyvolalo vlnu kritiky po zverejnení videa, ktoré prirovnáva zatýkanie migrantov k loveniu Pokémonov.

Jednominútový klip obsahuje autentické zábery zatýkaných osôb, prestrihané s animáciami a hudbou zo známeho japonského seriálu Pokémon, píše portál The Independent.

Video sa končí falošnými Pokémon kartami, na ktorých sú zobrazené osoby deportované podľa DHS, s priradenými popismi ich údajných trestných činov, od vlámania až po pokus o vraždu.

Oficiálny názov videa „Gotta Catch ’em All!“ („Musíte ich chytiť všetkých!“) vyvolal nielen posmech, ale aj diskusiu o možných právnych problémoch. Použitie značky Pokémon, ktorú vlastní Nintendo, môže byť porušením autorských práv.

Do celej kampane sa zapojila aj colná a pohraničná stráž, ktorá na platforme X pridala GIF tancujúceho Pikachu s poznámkou, že ide o „nového člena pohraničnej stráže“.

Náhľadový obrázok: X/@homelandsecurity
