Kinosály ovládol nový anime hit. Čo by si mal vedieť, než si ho pôjdeš pozrieť?

Film Demon Slayer: Infinity Castle celosvetovo zarobil až 555 miliónov dolárov, čím sa stal jedným z najvýnosnejších anime filmov vôbec. Na ČSFD má 91-percentné hodnotenie. Je však pár vecí, ktoré by si mal/a vedieť predtým, ako pôjdeš do kina.
Anime si skutočne začína nachádzať veľké publikum, a to aj ďaleko za hranicami Ázie, keďže filmové pokračovanie mega populárneho anime seriálu Demon Slayer: Infinity Castle si udržalo prvé miesto v celosvetových kinách a prekročilo hranicu 555 miliónov dolárov, čím sa stalo jedným z najvýnosnejších anime filmov vôbec.
A o čom vlastne nový film je? Vo filme sa hrdinovia vydávajú na misiu, aby bojovali proti kráľovi démonov Muzanovi, ale ten z nich nemá strach a má pre nich pripravených niekoľko prekvapení.
Prvý diel pripravovanej trilógie teda skôr rozdáva karty a pripravuje pôdu pre ďalšie osudové bitky, pričom sám nemá núdzu o epickú akciu. Každopádne, ďalšie dva diely by mali vyjsť v rokoch 2027 a 2029.
Skvelý výsledok prichádza len niekoľko týždňov po tom, čo Netflix zaznamenal obrovský úspech s filmom KPop Demon Hunters. Ide o najobľúbenejší film Netflixu všetkých čias.
Vzhľadom na to, ako sa teraz darí anime, má zmysel chcieť sa naladiť aj na túto vlnu. Ale predtým, ako sa vyberieš do kina na vychvaľovaný film Demon Slayera, možno budeš chcieť vopred vedieť niekoľko dôležitých faktov.
Toto sú dôležité poznatky, ktoré by si mal/a vedieť skôr, ako pôjdeš do kina na film:
5) Seriál pred filmom
Aby sme objasnili základné informácie pre nie príliš zasvätených, Demon Slayer nadväzuje na veľmi populárny anime seriál Kimetsu no Yaiba, ktorý sa vysiela od roku 2019 a jeho posledná séria vyšla minulý rok.
Seriál sa teda nadobro skončil a ďalšie diely anime už nevyjdú. Aspoň tak sa tvária tvorcovia, ale momentálne sa môžeme tešiť na záver seriálu, ktorý príde v epickej filmovej podobe, ktorej začiatok je už v kinách.
4) Objaví sa už len niekoľko zloduchov
Postupom času Demon Slayers zabili mnoho svojich protivníkov, dokonca aj veľmi mocných, ako napríklad duo Daki a Gyutaro alebo pavúka Ruiho. Všetci z nižších radov sú už mŕtvi a zostalo len niekoľko zástupcov vyšších radov.
Filmy sa teraz zamerajú na najsilnejších a najnebezpečnejších démonov vôbec, pričom uprednostnia kvalitu boja pred kvantitou. Vo finále logicky čaká Muzan.
3) Najdôležitejším cieľom je Nezuko
Muzan už celé stáročia hľadá modrú pavúčiu ľaliu, ktorá by vyliečila jeho démonickú stránku, ale ani jeho verní Vyšší Moóni ju nedokázali získať, takže Muzan potrebuje novú stratégiu.
Tým sa mu do cesty postaví démonka Nezuko, postava, ktorá dokázala potlačiť niektoré svoje démonické aspekty, aby vyzerala ľudskejšie. To by mal byť jeden z kľúčových bodov zápletky nového filmu.
2) Tanjiro bude efektívnejší ako kedykoľvek predtým
Hlavný hrdina príbehu Tanjiro už v minulosti výrazne posunul svoje schopnosti, ale tentokrát začína ísť skutočne do tuhého a tvorcovia sľubujú, že jeho bojové techniky a štýly budú v ďalších filmoch oveľa silnejšie, aby sa vyrovnali najsilnejším démonom.
1) Niekoľko postáv padlo do Infinity Castle po boku Tanjira
Takmer všetky hlavné postavy, ktoré v príbehu zostali, boli uväznené v Infinity Castle vďaka Muzanovej pasci. Patria medzi ne Shinobu Kocho, Obanai Iguro, ale aj agresívny Sanemi Shinazugawa.