Výskumníci z Utahu tvrdia, že tetovania môžu súvisieť s nižším rizikom rakoviny kože. Tetovanie si získalo obrovskú popularitu, no odborníci doteraz viac riešili jeho možné riziká ako prínosy. Vyzerá to však, že to tak nemusí celkom byť.
Tetovanie je pre mnohých spôsobom, ako vyjadriť svoju osobnosť či spomienky. Nový výskum z University of Utah však naznačuje, že okrem estetického významu môže priniesť aj nečakaný zdravotný benefit.
Podľa výskumníkov ľudia s viacerými tetovaniami môžu mať nižšie riziko vzniku melanómu, jednej z najnebezpečnejších foriem rakoviny kože. Tím z Huntsman Cancer Institute na University of Utah pod vedením Jennifer Doherty teraz priniesol prekvapivé zistenie: počet tetovaní môže ovplyvniť pravdepodobnosť vzniku melanómu.
Vedci sa rozhodli analyzovať údaje od 7 000 obyvateľov Utahu. Výsledky ukázali, že tí, ktorí absolvovali dve alebo viac tetovacích sedení, mali nižšie riziko nielen invazívneho melanómu, ale aj tzv. melanómu in situ, ktorý sa nachádza len na povrchu kože a je ľahšie liečiteľný.
Zaujímavé však je, že u účastníkov s jediným tetovaním sa naopak riziko zvýšilo, najmä v prípade spomínaného melanómu in situ. Vedci zatiaľ presne nevedia, prečo sa to deje, preto zdôrazňujú, že zatiaľ nemôžeme hovoriť o jednoznačnom dôkaze a čakajú ich ďalšie výskumy.
Podľa vedcov by vysvetlením mohlo byť, že ľudia, ktorí majú na tele viac tetovaní, sú zároveň disciplinovanejší pri používaní opaľovacích krémov a vo všeobecnosti sa o svoju kožu starajú zodpovednejšie. Ďalšia možnosť je, že samotný atrament by mohol pôsobiť ako určitý štít proti UV žiareniu alebo dokonca spustiť imunitnú reakciu, ktorá pomáha zastaviť rozvoj buniek s rakovinovým potenciálom.