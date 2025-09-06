Kategórie
dnes 6. septembra 2025 o 8:00
Čas čítania 2:06
Zdenka Hvolková

Katka sa najskôr venovala klasickému tetovaniu. Dnes našla techniku, ktorou sa odlíšila od zvyšku brandže (REFRESHER ART)

Katka sa najskôr venovala klasickému tetovaniu. Dnes našla techniku, ktorou sa odlíšila od zvyšku brandže (REFRESHER ART)
Zdroj: Archív - Katarína Šucová
KULTÚRA REFRESHER ART TETOVANIE
Vždy chcela robiť niečo, čomu by sa nevenoval nikto okrem nej.

Katka je mladá tatérka, ktorá sa tetovaniu venuje viac ako dva roky. Jej cesta začala v menšom štúdiu v Košiciach. Možno si niekto myslí, že na východe predsa nič nie je. To však rozhodne nie je pravda, nakoľko práve tam začal aj príbeh tejto mladej umelkyne.

„Po dvoch mesiacoch praxe sa ma ujali dve úžasné osoby a naučili ma najdôležitejšie veci,“ spomína dnes Katka na začiatky svojej cesty. „Postupne som si vyskúšala tetovať rôzne štýly a techniky, no stále som sa snažila prísť na to, akému štýlu sa raz chcem venovať naplno. Chcela som sa niečím odlíšiť a robiť vec, ktorej by sa na Slovensku nikto iný vyslovene nevenoval.“

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by TATTOO ART (@kerky_od_frajerky)

Katka nechcela ísť klasickou cestou - túžila robiť niečo, čím by sa odlíšila, niečo, vďaka čomu by si ju ľudia zapamätali. A tak postupne prišla k svojim dnešným „bodkám“.

„Viackrát som sa už stretla s otázkou, či ma baví robiť iba bodku za bodkou,“ priznáva. „Mne sa však neskutočne páči postupne vyskladať celok, ktorý dáva zmysel. Ako malú ma vždy bavilo vykladať mozaiky, možno to s tým má niečo spoločné.“

kerky od frajerky bodkovanie refresher art kerky od frajerky bodkovanie refresher art kerky od frajerky bodkovanie refresher art kerky od frajerky bodkovanie refresher art
Zobraziť galériu
(5)
Bodkovanie sa stalo jej srdcovou záležitosťou. Navyše, keď Katka bodkuje, dokáže úplne vypnúť hlavu a nechať sa unášať tvorbou.

Po roku tetovania sa presťahovala z Košíc do Bratislavy, čo bol pre ňu veľký zlom. Najskôr tetovala sama v mini priestore, ale čoskoro zistila, že jej chýba kolektív. Preto začala hľadať štúdio, kde by sa cítila ako doma. Dnes pôsobí v @m12_tattooart.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by TATTOO ART (@kerky_od_frajerky)

„Tetovať v menšom štúdiu bolo určite príjemnou skúsenosťou, no pracovať v prostredí šikovných umelcov je pre mňa úplne o niečom inom. Je to veľmi dobrý pocit mať vedľa seba ľudí, na ktorých sa môžete spoľahnúť a zároveň sa nenudíte. Z pracovného hľadiska je to obrovská motivácia, neustále zisťovanie nových vecí a učenie sa.“

Ak si fanúšik tetovaní, iste vieš, že pre mnoho ľudí nie sú len o vizuáli. Často za ním treba hľadať niečo hlbšie. Inak tomu nie je ani pri samotnej tvorkyni. Ako hovorí Katka, je pre ňu nesmierne dôležité, aby sa ľudia u nej cítili príjemne a bezpečne.

„Myslím si, že dať si tetovanie celkovo je zážitok, na ktorý by mali ľudia spomínať radi, tiež to tak mám, keď sa k niekomu vyberiem. Chcem teda pre ľudí vytvoriť safe space, miesto, kde môžu byť sami sebou.“

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by TATTOO ART (@kerky_od_frajerky)

Veľkou výzvou je pre ňu aj tvorba obsahu na sociálne siete. Katka sa snaží, aby jej Instagram nepôsobil len ako portfólio, ale aby mal aj osobný rozmer. Vie, že je to cesta, no motivuje ju, keď vidí, že jej štýl sa začína dostávať do povedomia. To jej dodáva energiu ísť ďalej a objavovať nové možnosti toho, čo všetko sa dá vytvoriť z obyčajných bodiek.

Pokiaľ si tak človekom, ktorý pri pohľade do zrkadla miluje obdivovať kresby na svojej koži, Katka je typom umelca, ktorý môže tvoje tetovania ozvláštniť. Robí niečo, na čo sa dala už kopa ľudí, nie každý však tomu dokázal priniesť rozmer, ktorý by ich od zvyšku brandže odlíšil.

