Niektorí ľudia budujú značky cez veľké plány, biznis stratégie a rozsiahly brainstorming. No a potom je tu Jakub – chalan, čo jednoducho nemal čo na seba.
Jakubova cesta k móde neprišla cez štúdium dizajnu, ale úplne prirodzene. Keď ho niečo zaujalo a na Slovensku to buď nevedel zohnať, alebo to bolo úplne mimo reality, zobral iniciatívu do vlastných rúk.
„Spravil som si vlastný motív alebo strih a nechal vyrobiť kus presne podľa seba pre seba. A potom pár kusov navyše, ktoré som posunul ďalej,“ vysvetľuje Jakub začiatky svojho brandu.
„Takto to vlastne funguje dodnes. Keď mi v šatníku niečo chýba, navrhnem si to pre seba a následne dám vyrobiť viac kusov. Na začiatku som tričká a mikiny vykladal kamienkami a postupne sa to rozšírilo na všetky možné kúsky oblečenia od nohavíc až po bundy.“
Začiatky boli fakt oldschool – prvým dizajnom bola postavička s krídlami. „Tým, že som musel kamienky pokladať ručne, bolo to dosť zdĺhavé, a preto som si podľa môjho vzoru dal vytvoriť šablóny, ktoré som nažehloval na rôzne oblečenie.“
Presne tak sa začal formovať vizuálny jazyk jeho značky. Hnedé mikiny, béžové tričká… spočiatku nič, čo by kričalo „pozri sa na mňa“, no všetko malo vibe.
Dnes sa jeho tvorba posunula ďaleko za kamienky. Pracuje s rôznymi materiálmi, formami aj technikami, no jeho mindset ostal rovnaký – chce robiť oblečenie, ktoré by si sám obliekol. Veci musia byť praktické, pohodlné, kvalitné a s nejakým jemným twistom. Ako sám hovorí, nejde o módu, ktorá ti kričí do tváre, no o takú, ktorú nosíš, pretože ti dáva zmysel.
Veľkú rolu v jeho tvorbe zohráva aj spolupráca. „Pri grafických dizajnoch často hľadám inšpiráciu vo všetkých možných veciach okolo seba. Niektoré dizajny si robím celé sám a s niektorými mi pomáha kamarát Adam, ktorý vie brutálne kresliť a pomáha mi moje myšlienky preniesť na papier (resp. do digitálnej podoby) ak na to moje schopnosti nestačia. Za to som mu fakt vďačný,“ hovorí Jakub.
Čo je na tom celom ale najlepšie? Že ľudia sa k jeho oblečeniu vracajú. A nielen ako zákazníci, ale aj ako známi z mesta, z akcií, z Instagramu. Tí, čo ho sledujú už dlhšie, si pamätajú časy, keď im nosil objednávky po Bratislave osobne. Dnes už ide cez drops a online predaj, no stále sa snaží zostať v kontakte s feedbackom.
Okolo jeho značky sa pomaly formuje komunita. „Tým, že mám zákazníkov dosť rozlezených po celom Slovensku, je pre mňa ťažšie zorganizovať nejaký POP-UP a celú komunitu naraz spojiť, ale verím, že časom to pôjde. Zatiaľ mám za sebou dva POP-UPy, ktoré som robil spoločne s chalanmi od @facesskateboards a vyšli brutálne, tak možno čoskoro bude aj niečo 1617 exclusive,“ vysvetľuje.
A čo sa týka spoluprác, má otvorenú hlavu aj srdce. Fascinuje ho napríklad vibe Roma Sport, ktorý mixuje beh a kultúru do veľmi fresh konceptu. Alebo oblečenie Conscious Flowa, ktorého príbeh sme ti už predstavili dávnejšie. Oslovujú ho ľudia a značky, ktoré robia veci srdcom, nielen pre hype. A keď príde dobrý nápad, nemá problém sa zapojiť, či už do spoločného dizajnu, pop-upu alebo kultúrnej akcie.
Hovoriac o kultúre, Jakub smelo tvrdí, že tu máme všetko, čo potrebujeme – šikovných ľudí, značky, eventy aj náladu. „Jediné, čo by som spravil, je nejaký super veľký event, kde by prišlo veľa značiek a všetci by sme si tam spolu pofelili, odprezentovali a vytvorili ľudom akciu, kde by naozaj videli, že tu toho máme strašne veľa.“
„Viem, že nejaké také eventy už tu boli, ale verím, že sa to dá ešte viac vyšperkovať a spraviť pekné pre všetkých. Ja mám takéto kultúrne akcie rád a myslím, že to má veľkú hodnotu aj pre ľudí.“
Pri otázke, čo by chcel Jakub so značkou robiť o 5 až 10 rokov, prichádza hĺbavá odpoveď. Jej zakladateľ si totiž neželá nič viac než to, aby jeho značka bola vnímaná ako niečo autentické, praktické, kvalitné a hlavne komunitné. Nielen oblečenie s logom, ale značka, s ktorou sa ľudia stotožňujú. Značka, ktorá má pevné miesto na scéne a možno aj dosah za hranice.
A keď už sme pri sne – ak by mohol navrhnúť outfit pre kohokoľvek na svete, bola by to jeho srdcovka Lil Yachty. Lebo funky hudba a štýl sú kombináciou, ktorá si jednoducho pýta outfit. Hoci so smiechom dodáva, že v tomto ho už niekto predbehol, možno nabudúce práve jeho bunda skončí v klipe známeho rapera.