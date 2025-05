Od kostýmov k runwayi: Slovenská dizajnérka Mária Štvrtecká hovorí o spoločnosti cez vzory a farby (REFRESHER ART)

Jej kolekcie sú výpoveďou o tom, kým sme, kam smerujeme a prečo by sme sa nemali báť ukázať farbu.

Mária sa k móde nedostala cez klasickú cestu – začínala ako študentka scénického kostýmu. Kostýmy jej však po čase začali byť tesné – nie fyzicky, ale tvorivo.

„Pôvodne som si myslela, že pri tvorbe odevov budem mať väčšiu tvorivú slobodu, keďže dizajn kostýmov je silno ovplyvnený scénou, hercami, režisérom či celkovým kontextom inscenácie. Časom som však pochopila, že aj móda má svoje pravidlá a obmedzenia – od sezónnosti, cez potreby trhu, až po očakávania zákazníka.“

View this post on Instagram A post shared by MÁRIA ŠTVRTECKÁ (@majastvrtecka)

V roku 2022 si založila vlastný ateliér a o rok neskôr prišla na scénu vo veľkom štýle – jej kolekcia FLUIDITY sa stala hitom Mercedes-Benz Fashion Live! a získala cenu na Bratislava Design Week. Pri nej spolupracovala s textilnou dizajnérkou Miškou Bednárovou.

O rok neskôr už Mária vytvorila kolekciu FRAG_ILITY s renomovaným Jurajom Strakom – a opäť bodovala. Druhé miesto na Kolabo 24, pozvanie na Budapest Central European Fashion Week, rešpekt i pozornosť.

Jej kolekcie nie sú len o estetike, ale aj o spoločenskej výpovedi. Mária prepája vizuálne umenie s tým, čo cítime, ale nie vždy vieme pomenovať. V rozhovore nám priblížila, čo za jej návrhmi skutočne stojí.

Aké konkrétne spoločenské témy najviac ovplyvnili tvoje posledné kolekcie?

Zaoberám sa v nich témami, ktoré odrážajú vplyv súčasnej spoločnosti na človeka. Skúmam hľadanie identity a autenticity v prostredí spoločenských rolí, premenlivosť dnešnej doby a to, ako tieto zmeny formujú naše správanie. V najnovšom projekte sa venujem aj polarizácii spoločnosti – jej rastúcej rozdelenosti, uzatváraniu sa do informačných bublín a strate schopnosti viesť otvorený a rešpektujúci dialóg.

Mária oblieka aj celebrity. Na fotke má Adela Vinczeová jej vestu i nohavice. Zdroj: Instagram / @majastvrtecka



Móda ako kolektívna symfónia

Na tvorbe svojich kolekcií nepracuje sama. Hoci je jej meno na visačkách, za každým kúskom je tím umelcov, dizajnérov a remeselníkov.

Čo hľadáš pri výbere spolupracovníkov – textilných dizajnérov, remeselníkov či hudobníkov?

Spolupracovníkov si vyberám vždy podľa konkrétneho projektu. Víziu, ktorú chcem cez kolekciu sprostredkovať, vnímam ako základ pre výber ľudí, ktorých tvorba, estetika a prístup sa s ňou prirodzene prepájajú. Dôležité je pre mňa, aby spolupráca fungovala ako otvorený tvorivý proces, v ktorom sa navzájom inšpirujeme.



Keď vzor rozpráva príbeh

V čase, keď celý módny svet smeruje k neutrálnej palete a „tichému luxusu“, Mária ide opačným smerom. Farby, vzory a textúry – to je jej jazyk. A hoci si uvedomuje, že ide proti prúdu, nerobí kompromisy na úkor výrazu.

Minimalizmus a jednofarebnosť vo svojej tvorbe nahrádzaš farebnosťou a životom. Ako vnímaš takéto napätie medzi komerčnými požiadavkami trhu a vlastným umeleckým vyjadrením?

Uvedomujem si, že moja tvorba je vizuálne výrazná a silná, najmä v kontexte Slovenska, kde stále dominuje skôr minimalizmus. Mňa však prirodzene priťahuje farebnosť, originalita a práca s patternom – to je to, čo ma tvorivo napĺňa. Mojím cieľom je však nájsť rovnováhu medzi výraznými statement kúskami a nositeľnejšími, miernejšími modelmi, ktoré sa dajú ľahšie kombinovať.



Budúcnosť, ktorá má tvár a hodnoty

Značka Mária Štvrtecká nie je len o štýle. Je to značka s víziou. Spája udržateľnosť, etiku a kvalitné remeslo. Každý kúsok je dizajnovaný tak, aby vydržal – vizuálne aj materiálovo.

Akým smerom by si chcela posunúť svoju značku v nasledujúcich rokoch?V najbližších rokoch by som chcela svoju značku ďalej rozvíjať smerom k vyváženosti – zachovať si kreativitu a originalitu, ale zároveň viac rozpracovať jej nositeľný charakter. Rada by som kolekcie obohatila o kúsky, ktoré sa dajú dobre kombinovať so silnejšími modelmi a tým oslovia širšie publikum.

Zároveň sa chcem viac zamerať na precízne remeselné spracovanie, etickú výrobu a spolupráce s inými tvorcami. Mojím cieľom je budovať značku, ktorá bude autentická, udržateľná a otvorená novým možnostiam – aj mimo Slovenska.

View this post on Instagram A post shared by MÁRIA ŠTVRTECKÁ (@majastvrtecka)



Investuj do módy, ktorá má zmysel

Mária Štvrtecká nie je len dizajnérka, je to rozprávačka. V jej modeloch nájdeš vrstvy – farieb, látok, ale aj myšlienok. Jej móda je výzvou: obliecť si niečo, čo má dušu. Niečo, čo rezonuje. A možno ti aj trochu pripomenie, kto si.