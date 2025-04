Lady Luck je výstavou, ktorá síce bliká ako hrací automat, no hovorí o veciach, čo sa nedajú vyhrať. O šťastí.

Diana Elischerová je absolventkou VŠVU v Bratislave, kde prepojila štúdium voľnej textilnej tvorby s maliarstvom. Jej rukopis je nezameniteľný – prepája maľbu s objektom a textilom, pričom dominantnú úlohu zohráva intenzívna farebnosť, gestická expresia a výrazná zmyslovosť.



Dajana Hroššová sa venuje klasickej figurálnej maľbe, ktorú pretvára na moderný vizuálny mýtus. Jej maľby oscilujú medzi intímnym a epickým. V roku 2023 sa dostala medzi finalistov prestížnej súťaže VÚB Maľba roka.

„Keby Warhol a Beyoncé mali spolu dcéry a tie by študovali na VŠVU, možno by sme sa im podobali,“ zažartovali dievčatá pri otázke, či sa cítia byť súčasťou nejakej generácie alebo umeleckého prúdu.

„Ale vážne, sme trochu mix post-internetového umenia, trochu glam-punku a camp estetiky. Je to ako Instagram – všetci si myslia, že nás chápu, ale vlastne to, čo robíme, je niečo úplne iné. Sme ako selfie zo sveta umenia – dokonalý filter, ale s poriadnym prúdom autenticity pod tým. A vieš, čo je na tom najlepšie? Mať alebo vytvoriť čokoľvek, čo chceš – aj veci, ktoré neexistujú, lebo v tomto svete si môžeš vytvoriť svoju vlastnú realitu.“

Keď sa kamarátstvo zmení na vizuálnu chémiu

Tieto dve mená mladej slovenskej výtvarnej scény sa stretli úplnou náhodou. Ako inak než na párty. V ateliéri, medzi farbami a plátnami, vzniklo nielen priateľstvo, ale aj umelecká spolupráca, ktorej najnovším vyústením je výstava Lady Luck.

„Prvé, čo sme spolu urobili, bola spoločná maľba,“ spomínajú autorky. Okamžite pochopili, že ich svety si rozumejú. To, čo ich spája, nie je len podobná estetická citlivosť, ale aj odvaha skúmať vizuálny jazyk bez hraníc.



„Naše spoznanie bol úplný art girl vibe. Začali sme sa baviť o tom, kto čo robí a zistili sme, že obe študujeme maľbu. A tak si hovoríme, že poďme niečo spontánne spolu namaľovať,“ rozpovedali nám Diana s Dajanou o ich prvom stretnutí.

„V tom sa pridal Tibor Kuna, ktorý nás vlastne zoznámil... no a jeho kľúče mu zaschli rovno v tej maľbe. Doslova. Totálny chaos, ale zároveň dokonalý znak, že sa niečo deje. Od začiatku to medzi nami s Dajanou fungovalo úplne intuitívne. Nemusíme sa dohadovať, nemusíme si vysvetľovať, všetko ide samo. Ako keby niečo už dávno vedelo, že spolu máme tvoriť.“

Teraz spoločne prinášajú výstavu Lady Luck, ktorá sa uskutoční už 30. 4. 2025 o 19:00 h v Mamut Club v Bratislave.

Vizuál ako výpoveď, nie ako dekorácia

Lady Luck nie je výstava, ktorá sa pokúša objektívne zobraziť kasínové svety či svetlá Las Vegas. Je to výsostne osobná, subjektívna výpoveď. Koláž emócií, fascinácií, spomienok a obrazových impulzov, ktoré sa premiešavajú ako karty v rukách dealera.

Popkultúra, móda, telá, ilúzie a systémové mechanizmy sú tu vrstvené do vizuálne bohatých plátien, kde nič nie je len na efekt – aj keď to tak môže vyzerať. Táto hra na prvý pohľad žiari, no pod povrchom sa skrýva ostrý komentár.

„Lady Luck nie je len o šťastí. Je o systémoch, ktoré ho sľubujú. O telách, ktoré v nich rotujú. A o estetike, ktorá je taká príťažlivá, že zabudneme, že ide o hru.“



Čo nadchádzajúca výstava prinesie?

Výstava Lady Luck nie je o kasínach. Je o systémoch, ktoré sľubujú šťastie, o telách, ktoré v nich rotujú, a o estetike, ktorá je taká podmanivá, až zabúdame, že ide o ilúziu. Je to vizuálna esej o túžbe, riziku a pravidlách hry, ktoré niekto vždy nastavuje.

Elischerová a Hroššová nevnímajú umenie ako dekoráciu, ale ako nástroj na skúmanie sveta, ktorý je rovnako absurdný, ako je krásny. V ich obrazoch sa snúbi výtvarná brilantnosť s ironickou nadsádzkou, no zároveň aj s úprimným pohľadom na to, čo nás fascinuje, priťahuje – a niekedy aj ničí.



Lady Luck je viac než výstava. Je to skúsenosť. Vizuál, ktorý sa vás najskôr len dotkne – a potom vás celkom pohltí.

Lady Luck – to znie ako osud, šťastie a ženský archetyp. Čo vlastne pre vás ten názov znamená? A bola to „lady“ od začiatku?

Dostali sme ponuku urobiť výstavu v priestore bývalého kasína. Už samotné miesto v sebe nieslo silnú symboliku – náhoda, hazard, šťastie, pach kasínových kobercov… A práve od toho sa odvíjal aj názov a význam Lady Luck.

Nemuseli sme si nič umelo vymýšľať, estetika sa nám poskladala sama. Dajanina tvorba sexy, sebavedomých žien a moje šťavnaté ovocie – spolu to od začiatku bola Lady Luck. Postupom času sa nám prirodzene začali objavovať aj zvieracie motívy, ktoré istým spôsobom personifikujú návštevníkov kasína, ale aj ľudí všeobecne.

A keďže sa hráme s témou náhody, na výstave nebude chýbať ani naše vlastné Koleso šťastia. Každá „výhra“ odhaľuje istý osobnostný rys. Návštevník si tak bude môcť skúsiť, či mu je osud naklonený. Tešíme sa na tie momenty prekvapenia.

Keď hovoríte, že nejde o objektívnu pravdu o kasíne, ale o koláž zážitkov a vnemov – túžite po niečom konkrétnom, čo by si odtiaľ divák mal odniesť?

Našim zámerom je navodiť impulz k sebareflexii. Hoci pracujeme s motívom náhody a napätia, ktoré na prvý pohľad pôsobia lákavo a príťažlivo, nechceme hazard glorifikovať. Snažíme sa vykresliť aj jeho negatívne stránky, aby návštevník prehodnotil svoj vzťah k riziku, náhode a šťastiu.

Chceme, aby si každý odniesol viac než len zážitok z vizuálnej prechádzky galériou. Nech je to krásny večer, na ktorý sa bude dlho spomínať.

A ak si z toho odnesieš aj selfie pri Kolese šťastia s hyenou za chrbtom – tak to bude doslova ikonické.