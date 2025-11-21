IShowSpeed si tento rok v Las Vegas pripísal jednu z najvýraznejších výhier svojej kariéry. Podarilo sa mu získať titul Streamer roka.
Darren Jason Watkins Jr., ktorý vystupuje na internete pod prezývkou „IShowSpeed“, sa konečne dočkal. Na tohtoročných Esports Awards v Las Vegas si prevzal cenu Streamer roka.
Speed, ktorý má na internete obrovský dosah a ešte väčšiu energiu, tentoraz prekonal skutočne silnú konkurenciu. V rovnakej kategórii boli nominovaní aj xQc, Kai Cenat či Ibai Llanos, no napokon to bola jeho komunita, ktorá rozhodla, píše The Times Of India.
Po oznámení výsledkov sa Speed prihovoril fanúšikom prostredníctvom videoodpovede. Poďakoval im za to, že ho neustále podporujú, a zdôraznil, ako veľa energie vkladá do každého streamu. „Každý rok pracujem naplno, aby som vám priniesol to najlepšie,“ odkázal svojim podporovateľom, ktorých tradične oslovil ako Speed Gang.
„Vážim, že sa vám ten obsah páči a podporujete ho, a mám vás všetkých rád. Budem naďalej tvrdo pracovať a vážim si vás všetkých. Speed Gang navždy! Mám vás všetkých rád. Mám vás všetkých veľmi rád!,“ prihovoril sa fanúšikom. Pre Speeda to predstavuje dôležitý moment, vlani bol totiž nominovaný tiež, no nepodarilo sa mu vyhrať. Tento rok však prišiel jeho čas.