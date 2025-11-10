Internet má nový šialený trend: takzvaný „Dumbbell Backflip Challenge“. Rozhodne sa o to ale nepokúšaj.
Na sociálnych sieťach sa objavil nový športový trend, ktorý vyzerá impozantne, ale môže byť extrémne nebezpečný. Ľudia sa snažia zvládnuť backflip, teda salto vzad, pričom v každej ruke držia činku.
Na TikToku a Instagrame sa objavujú videá športovcov, ktorí súťažia v tom, koľko kilogramov dokážu udržať počas backflipu. Do trendu sa nedávno zapojil aj populárny streamer iShowSpeed. Začal s 10 lbs (t. j. približne 4,5 kilogramu), ale nakoniec zvládol salto aj so 70 lbs, teda s viac než 30 kilogramami v rukách.
Na pohľad to síce vyzerá efektne, ale úprimne, nejde o veľmi bezpečný nápad. Stačí malá strata rovnováhy, zlý dopad a môže to skončiť dosť bolestivo.
„Dumbbell Backflip“ je ďalšia z množstva nebezpečných výziev, ktoré zaplavujú sociálne siete. Pripomeňme si napríklad tzv. „Stiletto Challenge“, pri ktorej sa influenceri a celebrity pokúšali balancovať na vysokých podpätkoch na pomerne nestabilných predmetoch. Končilo to aj ťažkými úrazmi.