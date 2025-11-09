V Bratislave vyrastú luxusné byty. Meter štvorcový bude stáť skoro 10-tisíc eur
V bývalom bratislavskom Parku kultúry oddychu PKO pribudne námestie a nahradí planetárium. Developer prisľúbil londýnsku architektúru s luxusnými bytmi a moderné verejné priestory. Planetárium ale nemá zaniknúť úplne. Bude totiž súčasťou zážitkového centra vedy, ktoré vzniká v bratislavskej ZOO, informuje portál spravy.stvr.sk.
Celkovo má developerský projekt ponúkať 256 bytov a má byť jedným z najdrahších projektov v Bratislave.
„Spolu s naším susedom vybudujeme aj Lafranconiho námestie, ktoré svojou veľkosťou bude podobné Hlavnému námestiu,“ povedal výkonný riaditeľ spoločnosti Cresco Real Estate Ján Krnáč. Na výstavbu majú použiť luxusné materiály a od toho sa odrazí aj cena za meter štvorcový.
„Keď sa pozrieme spätne, povedzme pätnásť až dvadsať rokov, tak všetky takéto projekty si našli vo finále svojich kupujúcich,“ povedal prezident Národnej asociácie realitných kancelárií (NARKS) Ján Palenčár. Vo finálnej fáze by projekt podľa odhadov mal byť o päť rokov.