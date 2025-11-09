HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest

- produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
Keď sa povie „Heineken,“ hneď si predstavíš ikonickú zelenú plechovku alebo fľašku s červenou hviezdou. No Heineken nie je len označenie piva, ale aj spoločnosti HEINEKEN Slovensko, ktorá sa stala kľúčovým hráčom pre slovenskú ekonomiku.
HEINEKEN Slovensko momentálne oslavuje 30 rokov a na náš trh vstúpil akvizíciou obľúbenej slovenskej značky Zlatý Bažant, ku ktorej sa neskôr pridali aj iné. Počas troch dekád priniesla spoločnosť na Slovensko nielen pivá či masový dopyt po radleroch a cideroch, ale aj milióny do verejných financií a mnoho pracovných miest.
„Naším cieľom je pokračovať v zodpovednom podnikaní, ktoré dlhodobo prináša hodnotu pre slovenskú ekonomiku aj spoločnosť. Chceme posilňovať svoju pozíciu, rozvíjať modernú výrobu a pritom vždy prinášať spotrebiteľom produkty najvyššej kvality,“ vysvetľuje generálny riaditeľ HEINEKEN Slovensko Luis Prata.
Prispieva milióny do štátneho rozpočtu
HEINEKEN Slovensko každoročne prispieva do verejných financií okolo 50 miliónov eur a systematicky investuje do modernizácie, inovácií a udržateľnosti výroby piva.
Spoločnosť tiež zohráva výraznú úlohu aj na trhu práce – priamo v Hurbanove a Bratislave zamestnáva približne 600 ľudí. Okrem iného, prostredníctvom partnerov, dodávateľov a distribútorov vytvára ďalších desaťtisíc pracovných miest.
„Naša prítomnosť na Slovensku teda nie je len o značkách a produktoch, ale aj o tom, že sme spoľahlivým zamestnávateľom a partnerom, ktorý vytvára hodnotu pre spoločnosť ako celok,“ vysvetľuje riaditeľka pre ľudské zdroje HEINEKEN Slovensko, Andrea Kožuchová.
Je významným exportérom
Srdcom celého výrobného komplexu je hurbanovská sladovňa, ktorá je najväčšia v strednej Európe. Ročne vyprodukuje slad pre približne 7,5 milióna hektolitrov piva, ktorý následne smeruje do dvanástich pivovarov v šiestich krajinách.
Podľa slov Luisa Pratu je sladovňa exportérom slovenskej kvality do sveta a kľúčovým bodom celej stredoeurópskej skupiny HEINEKEN. Toto prepojenie s miestnym trhom je posilňované aj tisíckami väzieb s miestnymi pestovateľmi jačmeňa.
HEINEKEN Slovensko záleží aj na ekologických riešeniach. Za posledných päť rokov smerovalo do hurbanovského pivovaru približne 9 miliónov eur investícií, ktoré posilnili efektivitu výroby a znížili environmentálnu stopu.
Príkladom sú napríklad modernizované pasterizačné zariadenia, nová umývačka vratných fliaš či cirkulárny projekt zberu mláta (tuhé zvyšky po filtrovaní sladu pri výrobe piva).
„Veríme, že moderné pivovarníctvo musí byť postavené na technológiách, ktoré chránia životné prostredie. Preto investujeme nielen do zvýšenia kvality a efektivity, ale aj do riešení, ktoré majú pozitívny dopad na komunitu a krajinu,“ konštatuje Luis Prata.
Na Slovensku sa skonzumuje najviac radlerov na osobu
Heineken priniesol aj mnoho inovácií, ktoré sa týkajú samotného pivného biznisu. Bol pri zrode toho, keď sa spopularizovali plechovky, priniesol PET segment aj otvoril cestu masovej konzumácii radlerov. Cez značky ako Lagunitas zase rozvíjal IPA pivo a spúšťal u nás cidery vďaka značke Strongbow. Väčšie povedomie o radleroch umocnila už letná kampaň so športovcom aj influencerom Petrom Saganom.
Radlery Zlatý Bažant prešli za posledné roky významnými inováciami – dnes sú všetky čisto nealkoholické, majú 100 % prírodné zloženie bez konzervantov aj umelých farbív a väčšina je bez lepku. Ich chuť je výsledkom až 50 % podielu piva, čo je najvyšší pomer spomedzi dostupných radlerov na Slovensku.
Slovensko patrí medzi krajiny, kde je najväčšia konzumácia radlerov na osobu a kupujeme si radler najmä v lete. Čo sa týka klasických pív, najväčšia preferencia je klasické pivo ležiakového tipu, či už 10 alebo 12 stupňový.
HEINEKEN Slovensko reaguje aj na trendy v konzumácii piva a prispôsobuje sa podľa toho zákazníkom. Preferencie spotrebiteľov sa v priebehu rokov menia, mladšia generácia rada experimentuje, preferuje práve nápoje s nižším obsahom alkoholu alebo ochutené verzie.