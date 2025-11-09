Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti Heineken.
dnes 9. novembra 2025 o 10:00
Čas čítania 2:23
Sponzorovaný obsah

HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Citlivý obsah
Článok môže obsahovať:
  • produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
  • sex, nahotu a iný NSFW obsah
  • násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
mám nad 18 rokov (zobraziť obsah)
späť na hlavnú stránku Späť

Okrem iného je TOP exportérom slovenských chutí do zahraničia.

Keď sa povie „Heineken,“ hneď si predstavíš ikonickú zelenú plechovku alebo fľašku s červenou hviezdou. No Heineken nie je len označenie piva, ale aj spoločnosti HEINEKEN Slovensko, ktorá sa stala kľúčovým hráčom pre slovenskú ekonomiku.

HEINEKEN Slovensko momentálne oslavuje 30 rokov a na náš trh vstúpil akvizíciou obľúbenej slovenskej značky Zlatý Bažant, ku ktorej sa neskôr pridali aj iné. Počas troch dekád priniesla spoločnosť na Slovensko nielen pivá či masový dopyt po radleroch a cideroch, ale aj milióny do verejných financií a mnoho pracovných miest.

„Naším cieľom je pokračovať v zodpovednom podnikaní, ktoré dlhodobo prináša hodnotu pre slovenskú ekonomiku aj spoločnosť. Chceme posilňovať svoju pozíciu, rozvíjať modernú výrobu a pritom vždy prinášať spotrebiteľom produkty najvyššej kvality,“ vysvetľuje generálny riaditeľ HEINEKEN Slovensko Luis Prata.

Prispieva milióny do štátneho rozpočtu

HEINEKEN Slovensko každoročne prispieva do verejných financií okolo 50 miliónov eur a systematicky investuje do modernizácie, inovácií a udržateľnosti výroby piva.

Spoločnosť tiež zohráva výraznú úlohu aj na trhu práce – priamo v Hurbanove a Bratislave zamestnáva približne 600 ľudí. Okrem iného, prostredníctvom partnerov, dodávateľov a distribútorov vytvára ďalších desaťtisíc pracovných miest.

„Naša prítomnosť na Slovensku teda nie je len o značkách a produktoch, ale aj o tom, že sme spoľahlivým zamestnávateľom a partnerom, ktorý vytvára hodnotu pre spoločnosť ako celok,“ vysvetľuje riaditeľka pre ľudské zdroje HEINEKEN Slovensko, Andrea Kožuchová.

Máš záujem pracovať pre HEINEKEN Slovensko? Tu nájdeš pracovné ponuky.
heineken
Zdroj: Heineken

Je významným exportérom

Srdcom celého výrobného komplexu je hurbanovská sladovňa, ktorá je najväčšia v strednej Európe. Ročne vyprodukuje slad pre približne 7,5 milióna hektolitrov piva, ktorý následne smeruje do dvanástich pivovarov v šiestich krajinách.

Podľa slov Luisa Pratu je sladovňa exportérom slovenskej kvality do sveta a kľúčovým bodom celej stredoeurópskej skupiny HEINEKEN. Toto prepojenie s miestnym trhom je posilňované aj tisíckami väzieb s miestnymi pestovateľmi jačmeňa.

heineken
Zdroj: Heineken

HEINEKEN Slovensko záleží aj na ekologických riešeniach. Za posledných päť rokov smerovalo do hurbanovského pivovaru približne 9 miliónov eur investícií, ktoré posilnili efektivitu výroby a znížili environmentálnu stopu.

Príkladom sú napríklad modernizované pasterizačné zariadenia, nová umývačka vratných fliaš či cirkulárny projekt zberu mláta (tuhé zvyšky po filtrovaní sladu pri výrobe piva).

„Veríme, že moderné pivovarníctvo musí byť postavené na technológiách, ktoré chránia životné prostredie. Preto investujeme nielen do zvýšenia kvality a efektivity, ale aj do riešení, ktoré majú pozitívny dopad na komunitu a krajinu,“ konštatuje Luis Prata.

Na Slovensku sa skonzumuje najviac radlerov na osobu

Heineken priniesol aj mnoho inovácií, ktoré sa týkajú samotného pivného biznisu. Bol pri zrode toho, keď sa spopularizovali plechovky, priniesol PET segment aj otvoril cestu masovej konzumácii radlerov. Cez značky ako Lagunitas zase rozvíjal IPA pivo a spúšťal u nás cidery vďaka značke Strongbow. Väčšie povedomie o radleroch umocnila už letná kampaň so športovcom aj influencerom Petrom Saganom.

Radlery Zlatý Bažant prešli za posledné roky významnými inováciami – dnes sú všetky čisto nealkoholické, majú 100 % prírodné zloženie bez konzervantov aj umelých farbív a väčšina je bez lepku. Ich chuť je výsledkom až 50 % podielu piva, čo je najvyšší pomer spomedzi dostupných radlerov na Slovensku. 

Legendárne slovenské osvieženie Zlatý Bažant Radler si vychutnáš aj v praktickej 330 ml miniplechovke, čo je veľkosť, ktorá sa ti zmestí do vrecka alebo cyklo kapsičky. Miniradler je dostupný v príchutiach Citrón a Citrón Baza Mäta. 💦🍋

Slovensko patrí medzi krajiny, kde je najväčšia konzumácia radlerov na osobu a kupujeme si radler najmä v lete. Čo sa týka klasických pív, najväčšia preferencia je klasické pivo ležiakového tipu, či už 10 alebo 12 stupňový. 

HEINEKEN Slovensko reaguje aj na trendy v konzumácii piva a prispôsobuje sa podľa toho zákazníkom. Preferencie spotrebiteľov sa v priebehu rokov menia, mladšia generácia rada experimentuje, preferuje práve nápoje s nižším obsahom alkoholu alebo ochutené verzie.

heineken
Zdroj: Heineken
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
PIVO
Odporúčame
Pichla si predo mnou heroín. Zuzana žije v búde za Slovnaftom a živí sa krádežami či sexbiznisom (Reportáž) e
refresher+
Odporúčané
Pichla si predo mnou heroín. Zuzana žije v búde za Slovnaftom a živí sa krádežami či sexbiznisom (Reportáž)
dnes o 09:30
5 dôvodov, prečo v zime navštíviť rezort x-bionic® sphere. Blízko Bratislavy nájdeš špičkové športoviská aj dokonalý wellness e
Sponzorovaný obsah
5 dôvodov, prečo v zime navštíviť rezort x-bionic® sphere. Blízko Bratislavy nájdeš špičkové športoviská aj dokonalý wellness
1. 11. 2025 9:00
„S deťmi som päť rokov žila v garáži. Manžel nás nepúšťal do domu.“ Príbehy žien, ktoré unikli z násilných vzťahov e
refresher+
Odporúčané
„S deťmi som päť rokov žila v garáži. Manžel nás nepúšťal do domu.“ Príbehy žien, ktoré unikli z násilných vzťahov
pred 2 dňami
KVÍZ: Ako sa volal najväčší dinosaurus a kedy vyhynul posledný mamut? Zisti, čo všetko vieš o praveku e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako sa volal najväčší dinosaurus a kedy vyhynul posledný mamut? Zisti, čo všetko vieš o praveku
30. 10. 2025 9:00
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest) e
refresher+
Odporúčané
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
včera o 19:00
Alena o živote s ADHD v dospelosti: S diagnostikou mi pomohol TikTok, podľa psychiatričky som bola hneď jasná e
refresher+
Odporúčané
Alena o živote s ADHD v dospelosti: S diagnostikou mi pomohol TikTok, podľa psychiatričky som bola hneď jasná
pred 2 dňami
Storky
Dara Rolins v Bratislave zahájila šou na vypredanom štadióne. Takto to tam vyzer...
Kde oslavovala narodeniny Kendall Jenner? Vilu na pár dní zaplavili celebrity
Kaviareň black. otvára ďalšiu prevádzku. Výberovú kávu nájdeš už aj v Dúbravke
Podfukári sa vrátili do kín vo veľkom štýle. Takto to vyzeralo na slávnostnej pr...
Mediálna spolupráca
Nara Smith je tvárou vianočnej kampane Skims. Na čo vsadila Kim Kardashian?
Hailey Bieber oslavuje narodeniny vo veľkom. Prináša nové lesky, tašku aj púzdra
Do Dunaja prichádza Martin Klinčúch. Herec sa po dlhšom čase vracia na obrazovky
V Bratislave otvorili nové Oli’s Italiano. Hlavné mesto má ďalší spot pre milovn...
Synergia luxusnej módy a elitného športu: FC Barcelona sa spojila s luxusnou zna...
Takto vyzeral druhý deň Mercedes-Benz Fashion Live!
Zimné bundy, ktoré ťa udržia v teple a suchu aj v mrazoch od značiek TNF, Columb...
V spolupráci
Takto vyzeral prvý deň Mercedes-Benz Fashion Live!
Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“
Charles Leclerc požiadal svoju priateľku o ruku
Sexuológ nám povedal, čo si myslí o erotickom ChatGPT. Z čoho má najväčšie obavy...
Toto sú najlepšie halloweenske kostýmy tento rok. Ako sa obliekli známe tváre?
Nové fotky Sydney Sweeney ohromili internet kvôli prehliadným šatám
WEN a Porsche Boy ohlásili nový album. Priprav sa na EAST SIDE SOUND 2
Annet X ohlásila nový album. Prvú skladbu si môžeš vypočuť už teraz
Netflix pripravuje návrat hernej legendy. Crash Bandicoot bude mať seriál
Lifestyle news
V Bratislave vyrastú luxusné byty. Meter štvorcový bude stáť skoro 10-tisíc eur pred 2 hodinami
Tina s dcérou Aničkou avizujú veľký koncert v Tipos Aréne. Vydali aj spoločnú skladbu Nesquik dnes o 09:05
Netflix zverejnil prvých päť minút poslednej série Stranger Things. Will znovu čelí hrôze z Upside Down včera o 17:05
Toto sú nominácie na ceny Grammy. Najviac ich získali Kendrick Lamar a Lady Gaga včera o 08:46
Dara Rolins v Bratislave predvádza ohromnú šou. Takto vyzerá jej vypredaný štadión pred 2 dňami
Kde oslavovala narodeniny Kendall Jenner? Vilu na pár dní zaplavili celebrity pred 2 dňami
Internet sa baví na interakcii Slováka a Ryanairu. Letecký dopravca reagoval na jeho ironický vtip pred 2 dňami
Kontroverzného influencera Miriho Vlčeka odsúdili. Súd mu premenil podmienku na nepodmienečný trest pred 2 dňami
Kaviareň black. otvára ďalšiu prevádzku. Výberovú kávu nájdeš už aj v Dúbravke pred 2 dňami
Slovenka našla hrdinu, ktorý zachránil jej manžela. O živote a smrti vraj rozhodovali minúty pred 2 dňami
Spravodajstvo
Príspevky od štátu Politici Rusko Vláda Roberta Fica
Viac
Na lekársku fakultu budú prijímať bez prijímacieho konania. Môžeš nastúpiť nielen z gymnázia
pred 12 minútami
Pre časť domácností na Slovensku chcú viac peňazí aj voľna. Návrh opozície chce zvýhodniť najzraniteľnejších
pred 48 minútami
Polovica Slovákov nepovažuje svoju prácu za užitočnú. Prieskum ukázal, čo rozhodnuje najčastejšie
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Pichla si predo mnou heroín. Zuzana žije v búde za Slovnaftom a živí sa krádežami či sexbiznisom (Reportáž)
Slovensko
dnes o 09:30
refresher+
Odporúčané
Pichla si predo mnou heroín. Zuzana žije v búde za Slovnaftom a živí sa krádežami či sexbiznisom (Reportáž)
dnes o 09:30
V Bratislave vyrastú luxusné byty. Meter štvorcový bude stáť skoro 10-tisíc eur
V Bratislave vyrastú luxusné byty. Meter štvorcový bude stáť skoro 10-tisíc eur
pred 2 hodinami
Francúz našiel pri kopaní bazéna poklad v hodnote 700-tisíc eur. Rozhodnutie úradov ho zaskočilo
Francúz našiel pri kopaní bazéna poklad v hodnote 700-tisíc eur. Rozhodnutie úradov ho zaskočilo
pred 2 dňami
Internet sa baví na interakcii Slováka a Ryanairu. Letecký dopravca reagoval na jeho ironický vtip
Internet sa baví na interakcii Slováka a Ryanairu. Letecký dopravca reagoval na jeho ironický vtip
pred 2 dňami
Kontroverzného influencera Miriho Vlčeka odsúdili. Súd mu premenil podmienku na nepodmienečný trest
Kontroverzného influencera Miriho Vlčeka odsúdili. Súd mu premenil podmienku na nepodmienečný trest
pred 2 dňami
VIDEO: Slováci sa hnevajú na reprezentáciu našej krajiny v Číne. Mnohí považujú vtip s hosteskou a šampanským za nevhodný
VIDEO: Slováci sa hnevajú na reprezentáciu našej krajiny v Číne. Mnohí považujú vtip s hosteskou a šampanským za nevhodný
pred 2 dňami
Viac z Refresher Všetko
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
5. 10. 2025 9:30
Rebi z Ruže už nie je dentálna hygienička, naplno sa venuje Instagramu: Ľudia si myslia, že influenceri sa dajú ľahko kúpiť
5. 11. 2025 7:30
13K je nový Kontrafakt, dokazuje to aj ich nový album: „To, že som skoro skapal, je pravda“ (Rozhovor)
13. 10. 2025 20:00
Viac z Tech Všetko
Zaplatil som 10 dolárov za rozhovor so zosnulou prababkou: ako fungujú „spomienkové chatboty“ a sú etické?
Software
1. 11. 2025 8:00
refresher+
Odporúčané
Zaplatil som 10 dolárov za rozhovor so zosnulou prababkou: ako fungujú „spomienkové chatboty“ a sú etické?
1. 11. 2025 8:00
ChatGPT už nemá poskytovať rady v medicínskych a právnych otázkach. Mal by tým chrániť používateľov
3. 11. 2025 13:25
Hráči Counter-Strike sú rozhorčení z nového updatu. Hodnota ich skinov padla o vyše miliardu dolárov
24. 10. 2025 14:33
Viac z Osobnosti Všetko
Kontroverzného influencera Miriho Vlčeka odsúdili. Súd mu premenil podmienku na nepodmienečný trest
Kontroverzného influencera Miriho Vlčeka odsúdili. Súd mu premenil podmienku na nepodmienečný trest
pred 2 dňami
Katka pracuje v lekárni: Jeden pán sa mi tu vyzliekol, všetko je občas na hlavu (Rozhovor)
pred 3 dňami
Do Dunaja prichádza Martin Klinčúch. Herec sa po dlhšom čase vracia na obrazovky
pred 3 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Lucka je zástankyňou "tradičnejších" rol vo vzťahu. Čo si o tom myslia muži? Odhalí to najnovšie Menučko
refresher+
Lucka je zástankyňou "tradičnejších" rol vo vzťahu. Čo si o tom myslia muži? Odhalí to najnovšie Menučko
pred 2 hodinami
Tentokrát sme spojili mladú a ambicióznu krásku s otvoreným a duchovne založeným Tomášom.
HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest
Sponzorovaný obsah
HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest
dnes o 10:00
Pichla si predo mnou heroín. Zuzana žije v búde za Slovnaftom a živí sa krádežami či sexbiznisom (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Pichla si predo mnou heroín. Zuzana žije v búde za Slovnaftom a živí sa krádežami či sexbiznisom (Reportáž)
dnes o 09:30
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
refresher+
Odporúčané
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
včera o 19:00
OUTFIT CHECK z koncertu Dary Rolins: Kika Ďurišová, Darina dcéra a hviezdy Sľubu predviedli top looky večera
OUTFIT CHECK z koncertu Dary Rolins: Kika Ďurišová, Darina dcéra a hviezdy Sľubu predviedli top looky večera
včera o 12:30
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
refresher+
Odporúčané
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
včera o 19:00
OUTFIT CHECK z koncertu Dary Rolins: Kika Ďurišová, Darina dcéra a hviezdy Sľubu predviedli top looky večera
OUTFIT CHECK z koncertu Dary Rolins: Kika Ďurišová, Darina dcéra a hviezdy Sľubu predviedli top looky večera
včera o 12:30
Dara Rolins v Bratislave predvádza ohromnú šou. Takto vyzerá jej vypredaný štadión
Dara Rolins v Bratislave predvádza ohromnú šou. Takto vyzerá jej vypredaný štadión
pred 2 dňami
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ
pred 2 dňami
Kontroverzného influencera Miriho Vlčeka odsúdili. Súd mu premenil podmienku na nepodmienečný trest
Kontroverzného influencera Miriho Vlčeka odsúdili. Súd mu premenil podmienku na nepodmienečný trest
pred 2 dňami
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia?
refresher+
Odporúčané
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia?
pred 3 dňami
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
4. 11. 2025 11:00
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ
pred 2 dňami
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“
5. 11. 2025 12:33
Zvrhlá nevesta: Unášala dievčatá s „úzkou vagínou“, s manželom ich znásilňovali. Obeti pichla injekcie s čistidlom
refresher+
Odporúčané
Zvrhlá nevesta: Unášala dievčatá s „úzkou vagínou“, s manželom ich znásilňovali. Obeti pichla injekcie s čistidlom
3. 11. 2025 17:00
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
23. 10. 2025 17:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
25. 10. 2025 7:27
Späť
Zdieľať
Diskusia