Prekonal aj umelkyňu Georgiu O’Keeffeovú, ktorá niesla rekord od roku 2014.
Poznáme nový rekord vo výške sumy za obraz, ktorý vytvorila žena. Dlho tento rekord držala americká umelkyňa s obrazom Jimson Weed/Biely kvet č. 1 z roku 1932. Ten sa v roku 2014 predal za 44,4 milióna dolárov. Vo štvrtok na aukcii v New Yorku v aukčnej sieni Sotheby's odhadovali, že rekord prekoná obraz Sen (Posteľ) sumou 60 miliónov dolárov. Nakoniec sa vydražil za 54,6 milióna dolárov (47,34 milióna eur).
Obraz predstavuje autoportrét legendárnej mexickej umelkyne Fridy Kahlo, kde zobrazuje, ako spí s perinou v posteli s baldachýnom. Po perine sa vinú popínavé rastliny. Na baldachýne leží kostra s výbušninami na nohách a kvetmi v rukách. Umelci odhadujú, že maľba odzrkadľuje jej ťažké obdobie, v ktorom bol obraz aj namaľovaný. Mala zdravotné problémy a prechádzala rozchodom s Diegom Riverom, ktorý ju často podvádzal.
„Jej najzásadnejšie diela sú práve z tejto doby medzi neskorými 30. a ranými 40. rokmi,“ povedal Julian Dawes, ktorý sa zaoberá moderným umením. „Mala ťažkosti vo vzťahu s Diegom aj so zdravím. Zároveň ale bola naozaj na vrchole svojich tvorivých síl,“ ozrejmil.