Miesto, ktoré dýcha krajinou a ukazuje, že úcta k histórii a inovácie môžu ísť spoločne ruka v ruke.
Za malou obcou, pri ceste, ktorá vedie hlbšie medzi šumavské lesy a lúky, stojí chalupa z konca 19. storočia – na prvý pohľad nenápadná, avšak s dušou, ktorá prežila celé generácie. Architekti Lenka a Petr Vávra zo Studio Plyš pre klienta navrhli jej kompletnú rekonštrukciu, ktorá nielen obnovuje vzhľad, ale prehlbuje radosť z priestoru v krajine v katastrálnom území obce s názvom Borová Lada.
Základom prístupu architektov bola úcta k pôvodnej stavbe – k jej materiálom, histórii aj atmosfére. Hoci museli odstrániť nevhodné zásahy z minulosti, každý predstavoval príležitosť na premenu. Napríklad, chátrajúca hospodárska časť je novým srdcom chalupy v podobe obývačky otvorenej do záhrady prepojenej s kuchyňou.
Dispozícia s úžitkovou plochou 246 štvorcových metrov umožňuje fungovanie ako dvojgeneračného domu, s prepojením oboch častí cez centrálne schodisko.
Silueta pôvodnej stavby zostala síce nezmenená, ale nová vrstva architektúry je čitateľná – od veľkých presklených plôch, ktoré vpúšťajú do interiéru svetlo a výhľady, až po pohľadový betón s jemnou textúrou.
Trojica železobetónových stĺpov v súčasnosti nesie zrekonštruovaný krov, ktorý architekti zachránili vďaka novým základom a ľahšej strešnej krytine. Do podkrovia vložili modernú drevostavbu s hygienickým zázemím, ktorá rešpektuje originálnu formu a má priestranný otvorený charakter.
Zachované sú taktiež drevené podlahy a kachľové pece, doplnené o smart technológie – tepelné čerpadlo a inteligentné ovládanie domácnosti. Autorský nábytok z dubového masívu, pomenovaný Bedřich podľa stolárovho jazvečíka, spája remeselný detail s novou energiou priestoru. Celý interiér chalupy pôsobí veľmi sviežo, priestranne a zároveň útulne.
Víkendové a prázdninové útočisko nie je len o obnove historickej stavby, ale aj o úcte k fenoménu českého chalupárstva. Mimochodom, celková plocha pozemku je 1 750 štvorcových metrov a je v objatí prírody.
Pozri si galériu. Autorom je fotograf Tomáš Slavík, ktorý zachytil všetky detaily projektu. Pred architektmi skladáme klobúk dole.