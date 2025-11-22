Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Linka
dnes 22. novembra 2025 o 11:00
Čas čítania 1:15
Richard Balog

Ticho lesa, sila betónu a teplo dreva. Pozri si rekonštrukciu chaty z konca 19. storočia v srdci Šumavy

Ticho lesa, sila betónu a teplo dreva. Pozri si rekonštrukciu chaty z konca 19. storočia v srdci Šumavy
Zdroj: Tomáš Slavík
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Miesto, ktoré dýcha krajinou a ukazuje, že úcta k histórii a inovácie môžu ísť spoločne ruka v ruke.

Za malou obcou, pri ceste, ktorá vedie hlbšie medzi šumavské lesy a lúky, stojí chalupa z konca 19. storočia – na prvý pohľad nenápadná, avšak s dušou, ktorá prežila celé generácie. Architekti Lenka a Petr Vávra zo Studio Plyš pre klienta navrhli jej kompletnú rekonštrukciu, ktorá nielen obnovuje vzhľad, ale prehlbuje radosť z priestoru v krajine v katastrálnom území obce s názvom Borová Lada.

Základom prístupu architektov bola úcta k pôvodnej stavbe – k jej materiálom, histórii aj atmosfére. Hoci museli odstrániť nevhodné zásahy z minulosti, každý predstavoval príležitosť na premenu. Napríklad, chátrajúca hospodárska časť je novým srdcom chalupy v podobe obývačky otvorenej do záhrady prepojenej s kuchyňou.

Dispozícia s úžitkovou plochou 246 štvorcových metrov umožňuje fungovanie ako dvojgeneračného domu, s prepojením oboch častí cez centrálne schodisko.

Ak ťa bavia články o zaujímavej architektúre a interiérovom dizajne, nezabudni dať odber tejto téme, aby ti neunikli žiadne nové projekty z domova ani zo zahraničia.
Odporúčané
FOTO: Minimalistický dom pri Baltskom mori. Takto vyzerá únik z veľkomesta do pokojnej dediny FOTO: Minimalistický dom pri Baltskom mori. Takto vyzerá únik z veľkomesta do pokojnej dediny 25. októbra 2025 o 11:00
Studio Plyš, Borová Lada
Zdroj: Tomáš Slavík

Silueta pôvodnej stavby zostala síce nezmenená, ale nová vrstva architektúry je čitateľná – od veľkých presklených plôch, ktoré vpúšťajú do interiéru svetlo a výhľady, až po pohľadový betón s jemnou textúrou.

Trojica železobetónových stĺpov v súčasnosti nesie zrekonštruovaný krov, ktorý architekti zachránili vďaka novým základom a ľahšej strešnej krytine. Do podkrovia vložili modernú drevostavbu s hygienickým zázemím, ktorá rešpektuje originálnu formu a má priestranný otvorený charakter.

Zachované sú taktiež drevené podlahy a kachľové pece, doplnené o smart technológie – tepelné čerpadlo a inteligentné ovládanie domácnosti. Autorský nábytok z dubového masívu, pomenovaný Bedřich podľa stolárovho jazvečíka, spája remeselný detail s novou energiou priestoru. Celý interiér chalupy pôsobí veľmi sviežo, priestranne a zároveň útulne.

Odporúčané
Rekonštrukcia za takmer pol milióna. Starý dom na hrane skalnatého svahu nad riekou premenili na umelecký priestor Rekonštrukcia za takmer pol milióna. Starý dom na hrane skalnatého svahu nad riekou premenili na umelecký priestor 8. novembra 2025 o 11:00
Studio Plyš, Borová Lada
Zdroj: Tomáš Slavík

Víkendové a prázdninové útočisko nie je len o obnove historickej stavby, ale aj o úcte k fenoménu českého chalupárstva. Mimochodom, celková plocha pozemku je 1 750 štvorcových metrov a je v objatí prírody.

Pozri si galériu. Autorom je fotograf Tomáš Slavík, ktorý zachytil všetky detaily projektu. Pred architektmi skladáme klobúk dole.

Studio Plyš, Borová Lada Studio Plyš, Borová Lada Studio Plyš, Borová Lada Studio Plyš, Borová Lada
Zobraziť galériu
(30)
Odporúčané
FOTO: Architekti navrhli zrubovú chalupu v srdci Javorníkov. Ponúka dokonalú harmóniu medzi prírodou a dizajnom FOTO: Architekti navrhli zrubovú chalupu v srdci Javorníkov. Ponúka dokonalú harmóniu medzi prírodou a dizajnom 15. novembra 2025 o 11:00
Odporúčané
FOTO: Minimalistický dom pri Baltskom mori. Takto vyzerá únik z veľkomesta do pokojnej dediny FOTO: Minimalistický dom pri Baltskom mori. Takto vyzerá únik z veľkomesta do pokojnej dediny 25. októbra 2025 o 11:00
Odporúčané
Rekonštrukcia za takmer pol milióna. Starý dom na hrane skalnatého svahu nad riekou premenili na umelecký priestor Rekonštrukcia za takmer pol milióna. Starý dom na hrane skalnatého svahu nad riekou premenili na umelecký priestor 8. novembra 2025 o 11:00
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ARCHITEKTÚRA ČESKÁ REPUBLIKA ZAHRANIČNÁ ARCHITEKTÚRA
Odporúčame
Tereza žije so syndrómom polycystických vaječníkov: Bojím sa toho, že nebudem môcť otehotnieť e
refresher+
Odporúčané
Tereza žije so syndrómom polycystických vaječníkov: Bojím sa toho, že nebudem môcť otehotnieť
včera o 07:00
Slovenský pár si postavil vilu na Bali: Je tu lacnejšie, ale neurobíte dom v raji za pár tisíc e
refresher+
Odporúčané
Slovenský pár si postavil vilu na Bali: Je tu lacnejšie, ale neurobíte dom v raji za pár tisíc
pred 3 dňami
Majitelia Oli’s Italiano: „Chceli sme spojiť dobrú pastu s dobrou pizzou.“ Taliansku kuchyňu pripravujú tak, ako ju majú radi oni e
refresher+
Odporúčané
Majitelia Oli’s Italiano: „Chceli sme spojiť dobrú pastu s dobrou pizzou.“ Taliansku kuchyňu pripravujú tak, ako ju majú radi oni
pred 2 dňami
KVÍZ: Vyznáš sa v investičných pojmoch? Tieto otázky ťa otestujú e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Vyznáš sa v investičných pojmoch? Tieto otázky ťa otestujú
14. 11. 2025 11:00
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr e
refresher+
Odporúčané
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
pred 2 dňami
HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest e
Sponzorovaný obsah
HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest
9. 11. 2025 10:00
Storky
Pop-up freier premenil The Streets na dizajnérske zátišie. Boli sme sa pozrieť
Toto sú jedinečné helmy pilotov F1 pre Las Vegas. Sleduj, ako vyzerajú
STEIN27 ide na tour po Slovensku. V týchto mestách ho uvidíš
Porsche predstavuje prvé plne elektrické Cayenne. Z 0 na 100 km/h za 2,5 sekundy
Mladý slovenský dizajnér posúva hranice: Matiašovič predstavil novú kolekciu
Let's Dance predstavil novinku: Diváci sa prvýkrát dostanú na priame prenos...
Charles Leclerc mieri z trate do sveta módy. Predstavil značku CL16
Takto vyzerá druhá polovica účastníčok v českom Bachelorovi
Sweater Weather je tu a najštýlovejšie svetre sezóny ponúkajú značky FTSHP, Repr...
V spolupráci
Irina Shayk pricestovala do Prahy. Vyzdvihla, že sa tu cíti ako doma
Z virálnej hračky až do Hollywoodu. Chystá sa film o Labubu
Bad Bunny získal Latin Grammy. Odniesol si ocenenie za album roka
Vieme, aký dlhý bude Avatar 3. Pred kinom radšej nič nepi
Audi odhalilo koncept pre svoj F1 voz. V akých bude farbách?
Koniec jednej éry. Vieme, kedy Cristiano Ronaldo ukončí kariéru
Kontrafakt oznámil po 20 rokoch Murdardo Mulano Tour 2
Česká Ruža pre nevestu predstavila 12 nových ružičiek
Sydney Sweeney má na konte nečakaný prepadák. Patrí k najhorším v histórii
Na Instagrame vzniká výzva, ktorá má prilákať Freda Againa na Slovensko. Interpr...
V LA bola premiéra poslednej série Stranger Things. Aké outfity zvolili herci?
Lifestyle news
Krvavé jatky na prvých záberoch z novej série Hier o tróny. HBO oznámila fanúšikom zásadnú zmenu pred 3 hodinami
VIDEO: Brat summer dostane vlastný film. Charli XCX si zahrá samu seba pred 3 hodinami
Fight Night Challenge 10 s Rasťom aj Mishell láme rekordy. Organizátori pre vysoký záujem pridali vstupenky včera o 18:31
Prosby boli vypočuté. Odteraz si súbory medzi Apple a Android produktami môžeš posielať cez AirDrop včera o 17:48
Desivé zistenia WHO: Takmer tretina žien vo svete zažila sexuálne násilie, teda približne 840 miliónov včera o 17:04
IShowSpeed sa stal streamerom roka. Obhájil tak svoje prvenstvo po minuloročnej porážke včera o 16:22
Čech sa pobije s obávaným bojovníkom, spoznáme aj nového šampióna. Čo prinesie jubilejný turnaj Oktagonu? včera o 15:38
So zmenou počasia prichádza aj „ranné škrabanie“. Odborníci radia, ktorou metódou nikdy neodstraňovať námrazu z auta včera o 14:52
Nemecká politická strana odporúča fajčenie jointu. Mladí muži sa tým podľa nej vyhnú vojenskej službe včera o 14:09
VIDEO: Justin Bieber zastavil pri ceste a pomohol cudzincovi s pokazeným autom. Moment sa stal virálnym včera o 13:15
Spravodajstvo
Počasie Polícia SR Správy počasie Politici
Viac
Pozri si, či po tebe nejde exekútor. Na pár klikov to zistíš cez webovú stránk
pred 32 minútami
Nepriznali ti energopomoc? Ministerstvo radí, čo robiť
pred hodinou
Známy závod na severe Slovenska rozširuje výrobu. Spoločnosť zamestná stovky nových ľudí
pred hodinou

Viac z Kultúra

Všetko
Slovenský pár si postavil vilu na Bali: Je tu lacnejšie, ale neurobíte dom v raji za pár tisíc
refresher+
Odporúčané
Slovenský pár si postavil vilu na Bali: Je tu lacnejšie, ale neurobíte dom v raji za pár tisíc
pred 3 dňami
11 vianočných darčekov pre muža, ktorému záleží na svojom štýle. Sú praktické a pre každý rozpočet
11 vianočných darčekov pre muža, ktorému záleží na svojom štýle. Sú praktické a pre každý rozpočet
pred 3 dňami
Stal sa najdrahším moderným dielom všetkých čias. Klimtov portrét Elisabeth Ledererovej zachránený pred nacistami trhá rekordy
Stal sa najdrahším moderným dielom všetkých čias. Klimtov portrét Elisabeth Ledererovej zachránený pred nacistami trhá rekordy
pred 2 dňami
Rekonštrukcia za takmer pol milióna. Starý dom na hrane skalnatého svahu nad riekou premenili na umelecký priestor
V spolupráci
Rekonštrukcia za takmer pol milióna. Starý dom na hrane skalnatého svahu nad riekou premenili na umelecký priestor
8. 11. 2025 11:00
V týchto 7 miestach si užiješ teplo počas zimných mesiacov. Pri niektorých ťa vyjde letenka menej ako 30 €
V týchto 7 miestach si užiješ teplo počas zimných mesiacov. Pri niektorých ťa vyjde letenka menej ako 30 €
8. 11. 2025 10:00
Festival vína, kávy, poriadny rave aj Mozart. Bratislava má pred sebou víkend plný kontrastov (WEEKEND RADAR)
Festival vína, kávy, poriadny rave aj Mozart. Bratislava má pred sebou víkend plný kontrastov (WEEKEND RADAR)
6. 11. 2025 17:00
Viac z Refresher Všetko
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
5. 10. 2025 9:30
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
13K je nový Kontrafakt, dokazuje to aj ich nový album: „To, že som skoro skapal, je pravda“ (Rozhovor)
13. 10. 2025 20:00
Viac z Zdravie Všetko
Tereza žije so syndrómom polycystických vaječníkov: Bojím sa toho, že nebudem môcť otehotnieť
refresher+
Odporúčané
Tereza žije so syndrómom polycystických vaječníkov: Bojím sa toho, že nebudem môcť otehotnieť
včera o 07:00
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
16. 11. 2025 17:00
Máš problémy vo vzťahoch, nemáš v ľuďoch dôveru a bojíš sa opustenia? Možno máš transgeneračnú traumu
17. 11. 2025 8:11
Viac z Móda Všetko
Pozri si TOP mužské páperové bundy. Najštýlovejšie kúsky nájdeš v ponuke Stone Island, Moncler či TNF
Pozri si TOP mužské páperové bundy. Najštýlovejšie kúsky nájdeš v ponuke Stone Island, Moncler či TNF
včera o 16:00
Móda a štýl na vrchole. Pozri si OUTFIT CHECK slovenských a českých známych tvárí s vycibreným vkusom
16. 11. 2025 16:00
„Móda je pre všetkých a nepozná hranice.“ Slovenská značka freier prináša na scénu jedinečné kúsky inšpirované kinematografiou
17. 11. 2025 11:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Ticho lesa, sila betónu a teplo dreva. Pozri si rekonštrukciu chaty z konca 19. storočia v srdci Šumavy
Kultúra
pred 48 minútami
V spolupráci
Ticho lesa, sila betónu a teplo dreva. Pozri si rekonštrukciu chaty z konca 19. storočia v srdci Šumavy
pred 48 minútami
Miesto, ktoré dýcha krajinou a ukazuje, že úcta k histórii a inovácie môžu ísť spoločne ruka v ruke.
KVÍZ: Vieš, aké ingrediencie patria do populárnych českých jedál? Otestuj svoje kulinárske znalosti
KVÍZ: Vieš, aké ingrediencie patria do populárnych českých jedál? Otestuj svoje kulinárske znalosti
pred hodinou
Český slavík 2025: Zlatými sú Ewa Farna aj Calin. Renne Dang venoval 8 000 eur na charitu
Český slavík 2025: Zlatými sú Ewa Farna aj Calin. Renne Dang venoval 8 000 eur na charitu
pred 2 hodinami
Slováci stále viac kupujú jazdenky 4x4, tvoria 37% predajov celého trhu
PR správa
Slováci stále viac kupujú jazdenky 4x4, tvoria 37% predajov celého trhu
včera o 16:34
Pozri si TOP mužské páperové bundy. Najštýlovejšie kúsky nájdeš v ponuke Stone Island, Moncler či TNF
Pozri si TOP mužské páperové bundy. Najštýlovejšie kúsky nájdeš v ponuke Stone Island, Moncler či TNF
včera o 16:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Vyskúšali sme erotické hry pre páry: niektoré nesú len nádych vzrušenia, s inými prejdeš od šťavnatej predohry až po samotný akt
refresher+
Vyskúšali sme erotické hry pre páry: niektoré nesú len nádych vzrušenia, s inými prejdeš od šťavnatej predohry až po samotný akt
20. 10. 2021 14:30
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
pred 3 dňami
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
refresher+
Odporúčané
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
pred 2 dňami
So zmenou počasia prichádza aj „ranné škrabanie“. Odborníci radia, ktorou metódou nikdy neodstraňovať námrazu z auta
So zmenou počasia prichádza aj „ranné škrabanie“. Odborníci radia, ktorou metódou nikdy neodstraňovať námrazu z auta
včera o 14:52
Pozri si TOP mužské páperové bundy. Najštýlovejšie kúsky nájdeš v ponuke Stone Island, Moncler či TNF
Pozri si TOP mužské páperové bundy. Najštýlovejšie kúsky nájdeš v ponuke Stone Island, Moncler či TNF
včera o 16:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
Prvé zábery z Nolanovej Odyssey sú na svete. Pozri si Anne Hathaway a Toma Hollanda v antických kostýmoch
Prvé zábery z Nolanovej Odyssey sú na svete. Pozri si Anne Hathaway a Toma Hollanda v antických kostýmoch
16. 11. 2025 9:18
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
refresher+
Odporúčané
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
16. 11. 2025 17:00
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
pred 3 dňami
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
23. 10. 2025 17:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
25. 10. 2025 7:27
Späť
Zdieľať
Diskusia