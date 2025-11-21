Kategórie
dnes 21. novembra 2025 o 18:31
Čas čítania 0:50
Sofia Angušová

Fight Night Challenge 10 s Rasťom aj Mishell láme rekordy. Organizátori pre vysoký záujem pridali vstupenky

Fight Night Challenge 10 s Rasťom aj Mishell láme rekordy. Organizátori pre vysoký záujem pridali vstupenky
Zdroj: Televízia Markíza
Jubilejný 10. galavečer organizácie Fight Night Challenge sa uskutoční 13. decembra 2025 v Bratislave a už teraz hlási rekordný predpredaj vstupeniek.

Fanúšikovia celebritno-boxerskej organizácie Fight Night Challenge sa môžu tešiť na historický večer. Jubilejný 10. galavečer, ktorý sa uskutoční v TIPOS Aréne 13. decembra 2025, si už teraz získal rekordný záujem o vstupenky.

Promotéri sa preto rozhodli otvoriť celú halu, aby mohlo prísť až 8 500 divákov, čo je výrazne viac než pri predchádzajúcich dvoch podujatiach, ktoré prilákali okolo 5 000 ľudí. „Na štadióne O. Nepelu v Bratislave sme organizovali už 2 eventy, pričom v oboch prípadoch sme privítali približne 5 000 ľudí. Keďže sa nám s predajom darí nad očakávania, otvárame celú halu a pokúsime sa prepísať históriu boxu na Slovensku,” vysvetľuje spolumajiteľ Eduard Gerek.

Očakáva sa, že fightcard prinesie napínavé zápasy s účasťou známych celebrít aj boxerov svetového formátu. Hlavný zápas sľubuje poriadnu dávku adrenalínu, v ringu sa totiž stretnú Flexking a Rasťo Zvara z Ruže pre nevestu.

fnc 10
Zdroj: Refresher / Miroslav Špaček

„Očakávam silné emócie, prekvapivý priebeh a výsledok niektorých zápasov, knockouty, zábavu aj extrémne športové výkony. Bude to udalosť, o ktorej bude hovoriť každý,” hovorí spolumajiteľ Patrik „Rytmus” Vrbovský. Podľa jeho slov ide o najlepšiu fightcard, akú kedy zložili, a jej príprava trvala až dva roky.

Tí, ktorí sa nemôžu zúčastniť osobne, si môžu zápasy pozrieť prostredníctvom online prenosu na platforme VOYO, dostupného pre všetkých predplatiteľov VOYO Maximum.

Fight Night Challenge FMC 3 box Fight Night Challenge FMC 3 box Fight Night Challenge FMC 3 box Rytmus Monster box FNC 4 Fight Night Challenge
Zobraziť galériu
(5)
FIGHT NIGHT CHALLENGE
