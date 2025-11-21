Jubilejný 10. galavečer organizácie Fight Night Challenge sa uskutoční 13. decembra 2025 v Bratislave a už teraz hlási rekordný predpredaj vstupeniek.
Fanúšikovia celebritno-boxerskej organizácie Fight Night Challenge sa môžu tešiť na historický večer. Jubilejný 10. galavečer, ktorý sa uskutoční v TIPOS Aréne 13. decembra 2025, si už teraz získal rekordný záujem o vstupenky.
Promotéri sa preto rozhodli otvoriť celú halu, aby mohlo prísť až 8 500 divákov, čo je výrazne viac než pri predchádzajúcich dvoch podujatiach, ktoré prilákali okolo 5 000 ľudí. „Na štadióne O. Nepelu v Bratislave sme organizovali už 2 eventy, pričom v oboch prípadoch sme privítali približne 5 000 ľudí. Keďže sa nám s predajom darí nad očakávania, otvárame celú halu a pokúsime sa prepísať históriu boxu na Slovensku,” vysvetľuje spolumajiteľ Eduard Gerek.
Očakáva sa, že fightcard prinesie napínavé zápasy s účasťou známych celebrít aj boxerov svetového formátu. Hlavný zápas sľubuje poriadnu dávku adrenalínu, v ringu sa totiž stretnú Flexking a Rasťo Zvara z Ruže pre nevestu.
„Očakávam silné emócie, prekvapivý priebeh a výsledok niektorých zápasov, knockouty, zábavu aj extrémne športové výkony. Bude to udalosť, o ktorej bude hovoriť každý,” hovorí spolumajiteľ Patrik „Rytmus” Vrbovský. Podľa jeho slov ide o najlepšiu fightcard, akú kedy zložili, a jej príprava trvala až dva roky.
Tí, ktorí sa nemôžu zúčastniť osobne, si môžu zápasy pozrieť prostredníctvom online prenosu na platforme VOYO, dostupného pre všetkých predplatiteľov VOYO Maximum.