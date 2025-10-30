Galavečer si fanúšikovia budú môcť vychutnať nielen priamo v TIPOS aréne, ale aj online – predplatitelia Voyo uvidia zápasy naživo a neskôr aj zo záznamu.
Bratislava sa už 13. decembra stane dejiskom jubilejného desiateho galavečera Fight Night Challenge. Organizátori sľubujú poriadnu dávku adrenalínu, napätia a zábavy, kde sa proti sebe postavia známe tváre zo športu aj šoubiznisu.
„Fight Night Challenge sa stáva čoraz populárnejším formátom, ktorý má fanúšikovskú základňu aj medzi divákmi Voyo. Sme radi, že môžeme priniesť galavečer plný napínavých zápasov exkluzívne na našu platformu – a o to viac, keď sa v ringu predstavia aj tváre známe z našich vlastných projektov,“ uviedla Silvia Majeská, programová riaditeľka skupiny Markíza a Voyo.
Medzi účastníkmi nebude chýbať Rastislav „Zvarči“ Zvara, známy z reality šou Ruža pre nevestu. Rasťo sa síce ešte len učí boxerskému ringu, no má skúsenosti s grapplingom a jiu-jitsu, čo mu môže výrazne pomôcť. Čaká ho súboj proti raperovi Frayer Flexkingovi, ktorý je na turnaji FNC už stálicou. Zvarčiho trénerom je dlhoročný kamarát a šesťnásobný majster Slovenska v boxe Erik Tlkanec, ktorý sa taktiež predstaví v zápase na jubilejnom turnaji FNC.
Galavečer ponúkne aj jediný ženský zápas, v ktorom sa stretnú Michaela „Miška“ Doležalová z reality šou Ruža pre nevestu a Farma a influencerka Pimpinočka, ktorá sa po krátkej prestávke vracia do ringu.
Okrem nich diváci uvidia aj ďalšie napínavé súboje: spomínaný Tlkanec zabojuje proti Matejovi Királymu, legenda Jozef Murín sa stretne s mladým talentom Kristiánom „White Gypsy“ Danielom, a veterán Ivan Buchinger sa predstaví so súperom, ktorý bude oznámený až pred galavečerom. Celým programom bude divákov sprevádzať Rytmus.