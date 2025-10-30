Prvýkrát od roku 1990 sa na americkom rebríčku Billboard Hot 100 nenachádza ani jedna rapová pieseň v Top 40.
Historický míľnik zverejnený Billboardom ukazuje, že žáner, ktorý desiatky rokov dominoval, teraz zažíva ústup. Po tom, čo Kendrick Lamar a SZA so svojím hitom Luther po 13 týždňoch opustili rebríček Billboard Hot 100, v Top 40 po prvýkrát od roku 1990 nezostal jediný rapový song.
K tomuto zlomu prispeli aj technické zmeny v metodológii rebríčka, napríklad pravidlo o „opakujúcich sa“ skladbách, ktoré vyraďuje piesne, ktoré po 26 týždňoch klesnú pod určité miesto v rebríčku.
„V rebríčku zo dňa 25. októbra boli zostupné skladby považované za opakujúce sa a boli z rebríčka odstránené, ak prekročili určitú dobu v rebríčku a zároveň klesli pod určité aktualizované prahové hodnoty rebríčka,“ píše Billboard.
Práve kvôli tomu z Top 40 vypadla aj Kendrickova skladba Luther, ktorá bola jednou z posledných úspešných rapových skladieb tohto roka. Počúvanosť rapu však dlhodobo klesá. Zatiaľ čo v roku 2020 tvoril hip-hop približne 30 percent amerického hudobného trhu, tento rok činí okolo 24 percent.
Posledný rebríček Hot 100, ktorý bol zverejnený bez jediného rapového songu v Top 40, vyšiel 2. februára 1990. Vtedy sa skladba Just A Friend od Biz Markieho umiestnila na 41. mieste.