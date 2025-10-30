Na Šancovej ulici v Bratislave sa objavilo auto zaparkované v extrémne tesnej medzere medzi stromom a skrinkou, podľa všetkého tam však stojí už minimálne od apríla.
Všetci sa asi zhodneme na tom, že niekedy nájsť voľné parkovacie miesto v centre mesta nie je vôbec jednoduché, no tento vodič sa však rozhodol, že zaparkuje po svojom. Vozidlo stojí tak blízko stromu a bielej skrine, že mnohí ľudia nechápu, ako sa tam vôbec dostalo a ako z tejto „parkovacej pasce“ plánuje vyjsť.
Fotka, ktorú na sociálnej sieti zdieľal Bratislavčan Juraj, okamžite upútala pozornosť viacerých ľudí. Juraj k fotke napísal, že dokázať takto zaparkovať na jednej z najfrekventovanejších ulíc v hlavnom meste je „už iná liga“.
Viacerí si v komentoch z vodiča robili srandu – niektorí hovorili o „olympijskom parkovaní“, iní poznamenali, že auto tam stojí tak dlho, že strom okolo neho vyrástol. Na toto nezvyčajné parkovanie upozornil ako prvý portál Bratislavak.
Ďalší komentujúci žartovali, že možno čaká, kým mesto osadí zákaz zastavenia, aby ho mohli odtiahnuť. Podľa Google Maps vozidlo stojí na mieste minimálne od apríla tohto roku. Šancová tak opäť pripomína, že parkovanie v bratislavskom centre si vyžaduje maximálnu presnosť a niekedy aj dávku šťastia, či skôr v tomto prípade neštastia?