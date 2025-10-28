Aj jedno pivo denne môže mať vážne následky. Odborníčka varuje pred rizikami

Jedno pivo denne sa môže zdať neškodné, no mozog si zaň platí vysokú daň. Neurologička varuje, že pravidelná konzumácia alkoholu ticho ničí pamäť, zmenšuje mozog a vedie k nezvratným zmenám, ktoré sa prejavia skôr, než si ich stihneš všimnúť.
Pravidelná konzumácia aj malého množstva piva môže mať vážne dôsledky. Odborníčka upozorňuje, že alkohol spôsobuje nezvratné zmeny v mozgu aj nervovom systéme.
Podľa neurologičky Olgy Milczarek alkohol urýchľuje starnutie mozgu a vedie aj k trvalej strate mozgových buniek, píše poľský portál Medonet.
Pri pravidelnej konzumácii dochádza k odumieraniu buniek a postupnému zmenšovaniu mozgu, podobne ako to je pri demencii. Škody sa však netýkajú len centrálneho nervového systému. Alkohol môže poškodiť aj periférne nervy, čo vedie k necitlivosti prstov, senzorickým poruchám či polyneuropatii.
„Štúdie ukazujú, že konzumácia až 28 pohárikov mesačne urýchľuje demenciu až o 4 percentá. Vedci predpokladali, že jeden pohárik obsahuje 20 g alkoholu. Takže, ak pijeme pivo každý deň alebo niekoľkokrát do týždňa, je to určite priveľa,“ vysvetlila. Neurologička zároveň vysvetlila, že existuje len limit, pri ktorom je riziko škôd minimálne, a to je približne 150 gramov čistého alkoholu mesačne.
Príznaky sa môžu objaviť už do niekoľkých mesiacov a zahŕňajú zhoršenú koncentráciu, problémy s myslením či tras rúk. Aj malé a pravidelné množstvo alkoholu má na mozog a nervový systém trvalý dopad, a preto by sme mali pristupovať k jeho konzumácii zodpovedne a snažiť sa ho čo najviac obmedziť, najlepšie úplne vylúčiť.