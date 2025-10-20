Virálny trik na odkysľovanie môže uškodiť. Odborníčka varuje pred pravidelným pitím sódy ako zázračného lieku

Na internete sa v poslednom čase šíri trik, ktorý by ti mal údajne pomôcť odkysliť organizmus. Je to však skutočne pravda a je to bezpečné?
V poslednej dobe sa na TikToku a Instagrame objavujú videá, ktoré propagujú pitie jedlej sódy, ktoré ti údajne pomôže „vyčistiť telo a zlepšiť zdravie“. Podľa lekárničky Zdenky Morvai však takéto praktiky nič nemenia na pH organizmu a môžu spôsobiť zdravotné problémy, informuje CNN Prima News.
Lekárnička tento tip považuje za mýtus. Hydrogenuhličitan sodný sa síce používa v lekárňach, napríklad na dočasné zmiernenie pálenia záhy, ale jeho pravidelné užívanie nie je bezpečné a neodporúča tento nápoj piť dlhodobo. Denné pitie sódy môže preťažiť obličky, ovplyvniť krvný tlak a narušiť prirodzené fungovanie tráviaceho systému.
Hydrogenuhličitan sodný možno používať len občas a s rozvahou. „Ak ho niekto začne piť denne „pre zdravie“, by sa mal skôr poradiť s lekárom než spoliehať na rady z TikToku či Instagramu,“ dodala odborníčka na zdravie matiek a detí,“ dodala.
Odborníčka Zdenky Morvai zdôrazňuje, že naše telo si pH dokáže regulovať samo a dlhodobé pitie jedlej sódy pre nás nie je bezpečné. „Telo si pH reguluje samo prostredníctvom zložitých biologických mechanizmov. Ak do toho pravidelne zasahujeme pitím sódy, môžeme narušiť vnútornú rovnováhu, preťažiť obličky a zvýšiť krvný tlak.“
Lekárnička preto odporúča namiesto virálnych tipov radšej konzultovať zdravotné problémy s odborníkom a dôverovať prirodzeným mechanizmom tela.