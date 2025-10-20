MrBeast chce po novom zabŕdnuť aj do sveta financií a plánuje službu MrBeast Financial.
Jimmy Donaldson, ktorý vystupuje pod menom MrBeast, neprestáva prekvapovať. Najpopulárnejší YouTuber sveta podľa najnovších informácií pripravuje krok do sveta financií a práve žiada o ochrannú známku pre službu „MrBeast Financial“, píše RollingStone.
S viac než 447 miliónmi odberateľov na hlavnom kanáli patrí MrBeast medzi najväčšie internetové mená vôbec. Teraz však jeho plány idú ďaleko za hranice YouTube. 13. októbra podal žiadosť o ochrannú známku pre MrBeast Financial, službu, ktorá má ponúkať mobilnú aplikáciu, online bankovníctvo, finančné poradenstvo, obchodovanie s kryptomenami a ďalšie finančné nástroje.
Nie je to až také nečakané. MrBeast totiž nie je len internetovou senzáciou, ale aj self-made miliardárom s majetkom odhadovaným na približne jednu miliardu dolárov. James vystaval svoj koncept na YouTube na odovzdávaní peňazí, áut či dokonca súkromných ostrovov pre tých, ktorí zvíťazia v nejakej súťaži či výzve. Zároveň však podstúpil aj extrémne výzvy, ako napríklad pochovanie zaživa.