Po prvý raz budú v Ruži dvaja ženíchovia, a to hneď bratia a dokonca jednovaječné dvojčatá Míra a Martin.
Tento rok budú diváci svedkami príbehu, aký svet ešte nezažil. Lásku totiž v českej Ruži pre nevestu (Bachelor) nebude hľadať len jeden, ale hneď dvaja muži – a navyše bratia a najlepší priatelia.
Jednovaječné dvojčatá Míra a Martin sa rozhodli zmeniť svoj osud spoločne. Obaja majú 33 rokov a sú podnikatelia. Pred piatimi rokmi založili firmu na výrobu ekologických obalov a reklamných materiálov. Zabezpečujú aj facility servis, vrátane vlastných práčovní, a dnes zamestnávajú viac než sto ľudí.
„Za seba môžem povedať, že som nadšená! Nejde len o to, že ide o svetový unikát mať dvoch bachelorov, jednovaječné dvojčatá, ale hlavne o to, akí Martin a Míra v skutočnosti sú. Obaja majú všetky vlastnosti, ktoré by mal mať pravý bachelor. Sledovať ich dvojakú cestu za láskou ma nesmierne bavilo a verím, že divákov to zaujme rovnako,“ hovorí moderátorka Zorka Hejdová.
Kreatívna producentka Kateřina Pavlík ju dopĺňa: „Keď sme začínali s prípravami druhej série, ani vo sne by mi nenapadlo, že nakoniec budeme mať dvoch bachelorov – a ešte k tomu na prvý pohľad rovnakých. Výsledkom je naozaj jedinečná séria, ktorá si získala pozornosť aj zahraničných tvorcov formátu The Bachelor. Samotný držiteľ licencie dokonca plánuje zaradiť túto špecifikáciu castingu do formátovej biblie.“
„Natáčať s dvoma bachelormi je úplne iná skúsenosť než s jedným. Nielenže všetko robíte dvakrát, ale aj celá dynamika vzťahov sa mení – zrazu majú aj dievčatá možnosť voľby. Spolupráca s Mírom a Martinom bola absolútne skvelá. Občas sme si neboli istí, kto je kto, čo viedlo k množstvu vtipných situácií – nielen vo vile, ale aj v zákulisí,“ dodáva producentka.
Druhá séria českého Bachelora štartuje už utorok 18. novembra 2025 exkluzívne na Voyo. „Otvorí novú kapitolu hľadania lásky – úprimnejšiu, hlbšiu a plnú silných rozhodnutí. A navyše, prinesie rovno dvojnásobnú porciu romantiky,“ uvádza televízia v tlačovej správe.