Doteraz to vyzeralo, že McLaren má sezónu Formuly 1 pevne pod kontrolou, no Max Verstappen, ktorý zvíťazil na Veľkej cene USA, môže zamiešať karty. Oscar Piastri síce doteraz dominoval, no boj o titul sa teraz znovu zdramatizoval.
Max Verstappen ukázal, že sa nevzdáva, keď ovládol Veľkú cenu USA aj sobotný šprint a po víkende v Austine sa znova priblížil k lídrovi šampionátu Oscarovi Piastrimu z McLarenu.
Hoci doteraz dominoval práve McLaren, všetko sa ešte môže zmeniť. Z posledných štyroch veľkých cien vyhral Verstappen tri a jeho strata na Piastriho sa zmenšila na 40 bodov.
Úvod pretekov bol pokojný, Verstappen si udržal prvé miesto a postupne si budoval náskok. Za ním sa odohrávali napínavé súboje – Leclerc predbehol Norrisa, no Brit si pozíciu vzal späť. Krátky rozruch spôsobila kolízia Antonelliho so Sainzom.
Na konci Verstappen suverénne dorazil do cieľa, druhé miesto získal Norris a Leclerc skončil tretí. S týmto víkendom sa Verstappen opäť dostáva do hry o titul, a nás čaká napínavý záver sezóny.