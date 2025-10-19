Futbalisti Slovanu vyhrali nad Spartakom 2:0.
Sobotňajší futbalový zápas v Trnave sprevádzali silné emócie. Futbalisti Spartaku Trnava nezvládli duel so Slovanom Bratislava a prehrali 0 : 2. Celý zápas sa arénou ozývali rôzne pokriky oboch fanúšikovských základní, častokrát vulgárne. Vyvrcholilo to aj v hádzaní občerstvenia na trávnik, zapaľovanie dymovníc, či slovné útoky na ihrisku.
Jeden z fanúšikov Spartaku sa dokonca dostal do slovnej potýčky s trénerom Slovana Vladimírom Weissom starším. Fanúšik červeno-čiernych ho trikrát prerušil v pozápasovom rozhovore, prvýkrát to odignoroval, no vyzeral podráždene a reagoval, že nepočuje moderátora, čím narážal na jeho výkriky. Druhýkrát už reagoval slovami: „Si normálny?“ a do tretice ešte vyhrotenejšie, keď nazval neprispôsobivého fanúšika primitívom. Rozhovor museli napokon predčasne ukončiť.
Derby tímov najvyššej slovenskej futbalovej súťaže sprevádzali veľké bezpečnostné opatrenia. Žltá karta už v druhej minúte zápasu potvrdila, že to bude tvrdý duel plný emócií, tvrdých kontaktov a taktického futbalu. Počas celého derby fanúšikovia oboch táborov podporovali svoje tímy. Atraktívny futbal priniesol niekoľko šancí už v prvom polčase na oboch stranách.
Trnavský obranca Martin Mikovič však v nadstavenom čase oslabil svoj tím po udelení červenej karty. Do útrob štadióna šli tímy s nerozhodným stavom 0:0, no belasí o niečo spokojnejší. Skóre zápasu otvorili belasí v 60. minúte po presnom zásahu Sandra Cruza. Konečné skóre na 0:2 uzatvoril v 95. minúte striedajúci talent Slovanu Bratislava Nino Marcelli.