Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 19. októbra 2025 o 10:53
Čas čítania 0:54
Katarína Jánošíková

VIDEO: „Ty primitív, si normálny?“ Trénerovi Slovanu Weissovi praskli nervy, počas rozhovoru vynadal fanúšikovi Trnavy

VIDEO: „Ty primitív, si normálny?“ Trénerovi Slovanu Weissovi praskli nervy, počas rozhovoru vynadal fanúšikovi Trnavy
Zdroj: Tvnoviny.sk
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Futbalisti Slovanu vyhrali nad Spartakom 2:0.

Sobotňajší futbalový zápas v Trnave sprevádzali silné emócie. Futbalisti Spartaku Trnava nezvládli duel so Slovanom Bratislava a prehrali 0 : 2. Celý zápas sa arénou ozývali rôzne pokriky oboch fanúšikovských základní, častokrát vulgárne. Vyvrcholilo to aj v hádzaní občerstvenia na trávnik, zapaľovanie dymovníc, či slovné útoky na ihrisku.

Jeden z fanúšikov Spartaku sa dokonca dostal do slovnej potýčky s trénerom Slovana Vladimírom Weissom starším. Fanúšik červeno-čiernych ho trikrát prerušil v pozápasovom rozhovore, prvýkrát to odignoroval, no vyzeral podráždene a reagoval, že nepočuje moderátora, čím narážal na jeho výkriky. Druhýkrát už reagoval slovami: „Si normálny?“ a do tretice ešte vyhrotenejšie, keď nazval neprispôsobivého fanúšika primitívom. Rozhovor museli napokon predčasne ukončiť.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Markíza Šport (@tvmarkiza.sport)

Derby tímov najvyššej slovenskej futbalovej súťaže sprevádzali veľké bezpečnostné opatrenia. Žltá karta už v druhej minúte zápasu potvrdila, že to bude tvrdý duel plný emócií, tvrdých kontaktov a taktického futbalu. Počas celého derby fanúšikovia oboch táborov podporovali svoje tímy. Atraktívny futbal priniesol niekoľko šancí už v prvom polčase na oboch stranách.

Trnavský obranca Martin Mikovič však v nadstavenom čase oslabil svoj tím po udelení červenej karty. Do útrob štadióna šli tímy s nerozhodným stavom 0:0, no belasí o niečo spokojnejší. Skóre zápasu otvorili belasí v 60. minúte po presnom zásahu Sandra Cruza. Konečné skóre na 0:2 uzatvoril v 95. minúte striedajúci talent Slovanu Bratislava Nino Marcelli. 

Odporúčané
Dedinský futbal na severe Slovenska sa zmenil na drámu. Fanúšik priložil k hlave delegáta zbraň, potom utiekol na kolobežke Dedinský futbal na severe Slovenska sa zmenil na drámu. Fanúšik priložil k hlave delegáta zbraň, potom utiekol na kolobežke 7. októbra 2024 o 9:37
Odporúčané
Futbal alebo MMA? Pre hromadnú bitku museli zápas nižšej ligy predčasne ukončiť Futbal alebo MMA? Pre hromadnú bitku museli zápas nižšej ligy predčasne ukončiť 28. mája 2025 o 14:53
Odporúčané
Dedinský futbal na východe ovládol Šutaj Eštok. Dav vtipkoval o streľbe, chválil jedlo zadarmo a ministrovi tlieskal (Reportáž) Dedinský futbal na východe ovládol Šutaj Eštok. Dav vtipkoval o streľbe, chválil jedlo zadarmo a ministrovi tlieskal (Reportáž) 6. augusta 2024 o 9:30
 
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
FUTBAL
Odporúčame
Michaela Cútová z Love Islandu: Nemôžem sa ospravedlniť za situáciu, ktorú si nepamätám (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Michaela Cútová z Love Islandu: Nemôžem sa ospravedlniť za situáciu, ktorú si nepamätám (Rozhovor)
včera o 18:00
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
10. 10. 2025 17:00
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Sponzorovaný obsah
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
13. 10. 2025 16:00
Matka ho 7 rokov držala v kuríne. Za zanedbanie synčeka dostala len 9 mesiacov väzenia
refresher+
Odporúčané
Matka ho 7 rokov držala v kuríne. Za zanedbanie synčeka dostala len 9 mesiacov väzenia
včera o 07:00
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
refresher+
Odporúčané
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
dnes o 07:00
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
15. 10. 2025 11:00
Storky
Pilates boom pokračuje. Nové štúdio prináša do Bratislavy atmosféru ako na Bali
Lana Del Rey a jej Aligator Guy: Manžel superstar stále pracuje ako sprievodca
Five Guys už čoskoro v Prahe. Vieme, kedy sa otvoria brány fast-foodu
Herec z Breaking Bad sa zasnúbil. Požiadal o ruku svoju priateľku
Kovbojský štýl podľa Hamiltona. Jazdec dropol novú kolekciu oblečenia
Mercedes predstavil svoj koncept budúcnosti. Takto vyzerá luxus na kolesách
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek
Bridgertonovci sú späť! Netflix odhalil dátum premiéry 4. série
Jennifer Aniston prehovorila o svojej neplodnosti. Prečo odmieta adopciu?
Taylor Swift uzatvára jednu éru. Na Disney+ uvedie nový dokument aj koncertný fi...
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Sponzorovaný obsah
Séria Jumanji sa dočká nového filmu! Vieme, ktoré hviezdy sa objavia v pokračova...
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión
Life is Porno predstavilo zimnú kolekciu. V týchto kúskoch ťa chlad nedostane
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si polepšil. Stal sa prvým aktívnym futbalovým miliardárom
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion L...
Sponzorovaný obsah
Najlacnejší elektromobil? Nová Dacia je menšia ako Fiat 500, cena ťa prekvapí
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Pozri si jesennú módu pre tvojho psíka
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila vďaka YSS Movement x UNK9 pop-up party
Lifestyle news
VIDEO: „Ty primitív, si normálny?“ Trénerovi Slovanu Weissovi praskli nervy, počas rozhovoru vynadal fanúšikovi Trnavy dnes o 10:53
Pilates boom pokračuje. Nové štúdio prináša do Bratislavy atmosféru ako na Bali dnes o 10:00
Zomrel basgitarista legendárnej kapely Limp Bizkit. Sam Rivers mal iba 48 rokov dnes o 08:56
100-ročný kulturista prezradil svoje tajomstvo. Vo forme ho udržalo celé storočia pred 2 dňami
Do Euphorie mieria nové postavy. HBO prezradilo mená hercov tretej série, uvidíme v nej aj známu Youtuberku pred 2 dňami
Bol veľký ako pes, no patril medzi prvých dinosaurov planéty. Vedci objavili unikátnu fosíliu pred 2 dňami
Ukrýval ich pred nacistami. Teraz sa husle Alberta Einsteina vydražili za viac než milión eur pred 2 dňami
Manžel Lany Del Rey stále pracuje. Sprievodcom aligátorov neprestal byť ani po svadbe s popovou ikonou pred 2 dňami
Trápi ťa nadúvanie brucha? Nie vždy za to môže strava. Pozri sa na týchto 5 možných príčin pred 2 dňami
Legendárna reštaurácia Five Guys už čoskoro v Prahe. Vieme, kedy sa otvoria brány fast-foodu pred 2 dňami
Spravodajstvo
Donald Trump Autonehoda Krimi Rusko
Viac
Potraviny budú stále drahšie. Môžu za to vysoké ceny energií
pred 6 minútami
Izraelská armáda napriek prímeriu bombardovala juh Pásma Gazy. Tvrdí, že ide o reakciu na útok Hamasu
pred 53 minútami
Kto vybral Budapešť na stretnutie Trumpa a Putina? „Tvoja mama,“ odpovedala hovorkyňa Bieleho domu
pred hodinou
Viac z Kultúra Všetko
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
V spolupráci
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
14. 10. 2025 12:00
Takto vyzerá interiér luxusného viladomu v minimalistickom štýle. Bývaniu v lukratívnej štvrti dominuje drevo a kameň
včera o 11:00
FOTO: Aj malý byt dokáže očariť. Takto vyzerá renovácia bytu vo funkcionalistickom štýle z Prahy
11. 10. 2025 11:00
Viac z Móda Všetko
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
Doplnky
dnes o 07:00
refresher+
Odporúčané
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
dnes o 07:00
TOP zimná obuv pre mužov: Modely Massimo Dutti, Timberland či Yuketen ponúkajú ochranu, komfort a štýl
pred 2 dňami
Gucci, Chloé a Loewe dostali miliónové pokuty. Môžu za to ich cenové praktiky
15. 10. 2025 10:42
Viac z Tech Všetko
RECENZIA: Battlefield 6 – Séria je po 10 rokoch späť na vrchole a Call of Duty sa má čoho báť
Hry
14. 10. 2025 16:00
RECENZIA: Battlefield 6 – Séria je po 10 rokoch späť na vrchole a Call of Duty sa má čoho báť
14. 10. 2025 16:00
Unikla cena nového Xboxu. Šetriť začni radšej už teraz
pred 3 dňami
Dupetky predstavili novú príchuť. Túto kombináciu chutí majú Slováci v obľube
10. 10. 2025 9:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Lula ukázala jej luxusný PENTHOUSE za viac ako pol milióna eur (OTVOR, SOM DOLE)
refresher+
Odporúčané
Lula ukázala jej luxusný PENTHOUSE za viac ako pol milióna eur (OTVOR, SOM DOLE)
pred hodinou
Na konci sme prebrali aj kauzu o jej konci s influencingom
Pekelné KO lakťom z otočky a súboje gigantov. Oktagon 78 priniesol na záver obrovský šok a hala stíchla
Odporúčané
Pekelné KO lakťom z otočky a súboje gigantov. Oktagon 78 priniesol na záver obrovský šok a hala stíchla
dnes o 10:15
Pilates boom pokračuje. Nové štúdio prináša do Bratislavy atmosféru ako na Bali
Pilates boom pokračuje. Nové štúdio prináša do Bratislavy atmosféru ako na Bali
dnes o 10:00
Nemecký diskontný reťazec Woolwort otvoril svoju prvú predajňu na Slovensku. Po Bratislave plánuje prísť aj do týchto miest
PR správa
Nemecký diskontný reťazec Woolwort otvoril svoju prvú predajňu na Slovensku. Po Bratislave plánuje prísť aj do týchto miest
dnes o 09:00
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
refresher+
Odporúčané
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
dnes o 07:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Michaela Cútová z Love Islandu: Nemôžem sa ospravedlniť za situáciu, ktorú si nepamätám (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Michaela Cútová z Love Islandu: Nemôžem sa ospravedlniť za situáciu, ktorú si nepamätám (Rozhovor)
včera o 18:00
Pekelné KO lakťom z otočky a súboje gigantov. Oktagon 78 priniesol na záver obrovský šok a hala stíchla
Odporúčané
Pekelné KO lakťom z otočky a súboje gigantov. Oktagon 78 priniesol na záver obrovský šok a hala stíchla
dnes o 10:15
Zomrel basgitarista legendárnej kapely Limp Bizkit. Sam Rivers mal iba 48 rokov
Zomrel basgitarista legendárnej kapely Limp Bizkit. Sam Rivers mal iba 48 rokov
dnes o 08:56
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
refresher+
Odporúčané
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
dnes o 07:00
Ktorá košická pekáreň je najlepšia? Našiel som svetové chlebíčky a najchutnejší croissant (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Ktorá košická pekáreň je najlepšia? Našiel som svetové chlebíčky a najchutnejší croissant (Reportáž)
pred 2 dňami
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
13. 10. 2025 9:05
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
V spolupráci
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
14. 10. 2025 12:00
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
14. 10. 2025 14:00
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
12. 10. 2025 18:00
Polícia komentovala video Jovinečka, v ktorom si uťahuje z rasizmu voči Rómom. Navrhla mu spoluprácu
Polícia komentovala video Jovinečka, v ktorom si uťahuje z rasizmu voči Rómom. Navrhla mu spoluprácu
13. 10. 2025 14:08
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
13. 10. 2025 9:05
Domov
Zdieľať
Diskusia