Slovenský dokument odhaľuje Spartak Trnava: uvidíš operáciu menisku známeho hráča aj napätie v kabíne

Voyo Originál Do neba a do pekla: Spartak Trnava prichádza s novými epizódami.

Štáb streamovacej platformy Voyo sledoval po celý rok kamerami futbalový klub Spartak Trnava. Ide o prvý výhradne slovenský Voyo Originál, keďže produkcia bola doposiaľ česko-slovenská. Dokument zachytáva obdobie od leta 2022 do leta 2023. Prvé štyri časti sme mohli vidieť v januári tohto roka. Dokumentárny seriál Do neba a do pekla: Spartak Trnava prichádza s pokračovaním, od 30. júna si fanúšikovia slovenského futbalu môžu vychutnať ďalšie štyri časti.

Štáb bol počas jedného roka celému klubu doslova v pätách – nechýbal v kabíne pri zlomových rozhodnutiach, na tréningoch, zápasoch ani na cestách. Dokument zobrazuje detaily, o akých verejnosť doposiaľ netušila. Postupne odhaľuje súkromie športovcov a futbalistom, ktorých poháňa len túžba po výhre, dodáva akúsi ľudskosť.

Pokračovanie dokumentu autenticky zobrazuje zvyšujúci sa psychický tlak, ktorému sú hráči vystavení v kľúčovej sezóne. Tréningy sú intenzívnejšie, tréner prísnejší a očakávané výsledky neprichádzajú. Stá sezóna klubu si začína vyberať nepríjemnú daň, čo vyvrcholí vo veľkolepom finále.

Natočili aj operáciu hráča

„Zo začiatku sme boli všetci v očakávaní, ako to bude celé fungovať a či to nebude príliš rušivý element, ale teraz na konci nám bude ľúto, že sa prestalo nakrúcať. Pre nás ako pre klub je to pozitívna reklama a myslím si, že sa veľmi vydarila. Dôležité pre mňa bolo nastaviť si jasné pravidlá a tým, že sme si s tímom aj ľudsky sadli, bola to bezproblémová spolupráca. Verím, že aj druhá časť dokumentu sa bude divákom páčiť a že si nájde veľa fanúšikov. Ľudia majú radi šťastné konce a ten sa nám vydaril s trofejou, ktorú sme si doniesli na záver storočnice domov,“ zhodnotil tréner FC Spartak Trnava Michal Gašparík.

Ďalším dôvodom natáčania je to, že v Trnave je základňa futbalových fanúšikov veľmi silná a „Bíli andeli“ sú tam akási forma „náboženstva“. Zároveň Spartak Trnava oslavuje tento rok 100. výročie od založenia klubu. Počas osláv mesto vzbĺklo na červeno za sprievodu tisícky fanúšikov.

Nové časti sa sústredia na pohľad do súkromia hráčov A-tímu. Uvidíš zmeny klubov, problémy vo vzťahoch, sedenia v tetovacom salóne či pokusy o záhradkárčenie. Štáb sa dostal aj priamo na nemocničnú sálu a zachytil operáciu menisku jedného z hráčov. Svoj priestor dostanú aj majitelia klubu, sponzori a podporovatelia. Uvidíš aj to, ako si majiteľ klubu pripojil na svoje luxusné auto valec, aby hráčom upravil povrch trávnika.

Štáb nazrie aj do komunity legendárnych Ultras. „Podarilo sa nám zachytiť momenty, ktoré by málokto čakal, že zažije vo futbalovej komunite. Všetko krásne dotvorilo mozaiku toho, čo znamená milovať futbalový klub. Aj veľké emócie, neriadený náklad od trénera po troch góloch od Slovana, kopance v kabíne, krik, dojatie,“ opisuje režisér Marek Prochác.

Scenáristka série Andrea Václavínek tvrdí, že štáb sa musel adaptovať na život futbalového klubu, osvojiť si myslenie hráčov a žiť podľa ich prísneho harmonogramu. „Dostali sme sa poriadne hlboko, nielen do života futbalistov, ale aj do ich hláv. Bolo skvelé vidieť, ako sa otvárajú, ako sú z nakrúcania na nakrúcanie úprimnejší, nehovoria len o futbale, ale o milión emóciách, ktoré prináša. Fanúšikovia teda uvidia hrdinov z ihriska ako ozajstných ľudí, uvidia s čím bojujú, keď sa skončí zápas,“ uzatvára.