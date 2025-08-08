Po viac než dvoch desaťročiach od vydania prvej Mafie prichádza štvrtý diel s názvom The Old Country.
Legendárna herná séria Mafia, jeden z najúspešnejších českých herných titulov vôbec, sa dočká svojho štvrtého pokračovania. Novinka Mafia: The Old Country sa odohráva na začiatku 20. storočia na Sicílii a slúži ako prequel k úplne prvej časti z roku 2002.
Hra oficiálne vychádza už dnes 8. augusta. Na vývoji sa podieľalo štúdio 2K Czech, ktoré po odkúpení americkou spoločnosťou Hangar 13 naďalej pôsobí v Brne a v menšej pobočke v Prahe, informuje Radio Prague International. Práve český tím bol zodpovedný za výraznú časť vizuálnej stránky hry – vrátane postáv, prostredí a technológií. Hra bola vytvorená v engine Unreal Engine 5, čo umožnilo dosiahnuť vyššiu mieru detailov a filmový vizuál.
Hráči sa vžijú do kože Enza Favaru, mladíka, ktorého rodičia predali do sírnych baní. Po úteku sa dostáva k zločineckej rodine Torrisi a postupne stúpa v mafiánskej hierarchii. Podľa prezidenta Hangar 13 Nicka Baynesa ide o emocionálny príbeh o hľadaní identity a moci v nemilosrdnom svete organizovaného zločinu.
Nová Mafia sa vracia ku koreňom – okrem zasadenia do rodnej Sicílie mafie ponúka aj lineárny, dejovo riadený príbeh, čo je reakcia na kritiku otvoreného sveta v tretej časti. Hra bude plne dabovaná do češtiny, angličtiny, francúzštiny, nemčiny, španielčiny a ruštiny, pričom v hre zaznejú aj frázy v taliančine a sicílčine. Dostupná bude od 8. augusta pre PlayStation 5, Windows a Xbox Series X/S.