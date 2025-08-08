Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 8. augusta 2025 o 8:21
Čas čítania 0:53
Karolína Uličná

Po 23 rokoch je legendárna česká hra Mafia späť: The Old Country odhalí temné začiatky gangov na Sicílii

Po 23 rokoch je legendárna česká hra Mafia späť: The Old Country odhalí temné začiatky gangov na Sicílii
Zdroj: Hangar 13
TECH ČESKÉ A SLOVENSKÉ HRY MAFIA
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Po viac než dvoch desaťročiach od vydania prvej Mafie prichádza štvrtý diel s názvom The Old Country.

Legendárna herná séria Mafia, jeden z najúspešnejších českých herných titulov vôbec, sa dočká svojho štvrtého pokračovania. Novinka Mafia: The Old Country sa odohráva na začiatku 20. storočia na Sicílii a slúži ako prequel k úplne prvej časti z roku 2002.

Hra oficiálne vychádza už dnes 8. augusta. Na vývoji sa podieľalo štúdio 2K Czech, ktoré po odkúpení americkou spoločnosťou Hangar 13 naďalej pôsobí v Brne a v menšej pobočke v Prahe, informuje Radio Prague International. Práve český tím bol zodpovedný za výraznú časť vizuálnej stránky hry – vrátane postáv, prostredí a technológií. Hra bola vytvorená v engine Unreal Engine 5, čo umožnilo dosiahnuť vyššiu mieru detailov a filmový vizuál.

Odporúčané
V známej japonskej videohre sa objavil Jánošík. Legendárny slovenský zbojník sa stal hlavnou postavou V známej japonskej videohre sa objavil Jánošík. Legendárny slovenský zbojník sa stal hlavnou postavou 5. augusta 2025 o 13:50

Hráči sa vžijú do kože Enza Favaru, mladíka, ktorého rodičia predali do sírnych baní. Po úteku sa dostáva k zločineckej rodine Torrisi a postupne stúpa v mafiánskej hierarchii. Podľa prezidenta Hangar 13 Nicka Baynesa ide o emocionálny príbeh o hľadaní identity a moci v nemilosrdnom svete organizovaného zločinu.

Nová Mafia sa vracia ku koreňom – okrem zasadenia do rodnej Sicílie mafie ponúka aj lineárny, dejovo riadený príbeh, čo je reakcia na kritiku otvoreného sveta v tretej časti. Hra bude plne dabovaná do češtiny, angličtiny, francúzštiny, nemčiny, španielčiny a ruštiny, pričom v hre zaznejú aj frázy v taliančine a sicílčine. Dostupná bude od 8. augusta pre PlayStation 5, Windows a Xbox Series X/S.

 
Odporúčané
ChatGPT nabáda tínedžerov na užívanie drog a sebapoškodzovanie. Tvrdí to najnovší výskum ChatGPT nabáda tínedžerov na užívanie drog a sebapoškodzovanie. Tvrdí to najnovší výskum 7. augusta 2025 o 19:56
Odporúčané
21-ročný Košičan varí v michelinských reštauráciách: Varil som pre Anne Hathaway. Platy sú nižšie, než si ľudia myslia (Rozhovor) 21-ročný Košičan varí v michelinských reštauráciách: Varil som pre Anne Hathaway. Platy sú nižšie, než si ľudia myslia (Rozhovor) 7. augusta 2025 o 11:00
Odporúčané
Cítiš sa v dave ľudí zle? Psychologička radí, ako zvládnuť úzkosť na festivale Cítiš sa v dave ľudí zle? Psychologička radí, ako zvládnuť úzkosť na festivale 6. augusta 2025 o 17:00
Otvárame tabuizované témy bez predsudkov
Na témy, ktoré sú považované za príliš intímne alebo kontroverzné, nepozeráme cez prsty.
Spoločenské tabu rozoberáme s rešpektom a bez hanby.
Chcem byť pri tom
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
ČESKÉ A SLOVENSKÉ HRY MAFIA
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Karolína Uličná
Karolína Uličná
Junior Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Hangar 13
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Takýto diel Menučka sme tu už dlho nemali. Bude mať vzťah Matúša a Mišky šancu?
Sponzorovaný obsah
Takýto diel Menučka sme tu už dlho nemali. Bude mať vzťah Matúša a Mišky šancu?
2. 8. 2025 15:00
Kam v Bratislave na rande, víno s výhľadom či poctivé pivo? Týchto 7 letných podnikov musíš poznať
refresher+
Odporúčané
Kam v Bratislave na rande, víno s výhľadom či poctivé pivo? Týchto 7 letných podnikov musíš poznať
včera o 07:00
Slováci opísali, ako sa im býva v tiny house či drevodome: Ľudia z generačných domov si nevedia predstaviť obytný minimalizmus
refresher+
Odporúčané
Slováci opísali, ako sa im býva v tiny house či drevodome: Ľudia z generačných domov si nevedia predstaviť obytný minimalizmus
dnes o 07:00
Na chrbte vyše 70 kilogramov, v nohách tisíce kilometrov. Toto je realita vysokohorských nosičov
Sponzorovaný obsah
Na chrbte vyše 70 kilogramov, v nohách tisíce kilometrov. Toto je realita vysokohorských nosičov
30. 7. 2025 17:00
21-ročný Košičan varí v michelinských reštauráciách: Varil som pre Anne Hathaway. Platy sú nižšie, než si ľudia myslia (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
21-ročný Košičan varí v michelinských reštauráciách: Varil som pre Anne Hathaway. Platy sú nižšie, než si ľudia myslia (Rozhovor)
včera o 11:00
V Bratislave je estetické pilates štúdio ako z Pinterestu. Toto všetko sme v ňom zažili
Sponzorovaný obsah
V Bratislave je estetické pilates štúdio ako z Pinterestu. Toto všetko sme v ňom zažili
28. 7. 2025 15:00
Storky
Bad Bunny predstavil ďalšiu exkluzívnu kolekciu tenisiek v spolupráci s Adidas
Rihanna predstavila novú kolekciu Fenty x Puma
GTA VI sa blíži: Podľa prvých odhadov môže stáť viac ako 90 eur
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
Sponzorovaný obsah
S OnlyFans začala hneď po dovŕšení 18-ky. Za pár hodín sa stala milionárkou
Česká modelka si zahrá vo filme Diabol nosí Pradu 2
Just Klaudy privítala na svet syna. Fanúšikov dojala úprimným odkazom
Herec Dávid Hartl sa stal otcom. S manželkou privítali dcérku
Premiéra druhej série Wednesday v Londýne potešila dramatickými outfitmi
Cynthia Tóthová má novú lásku. Vzťah tvorí s hercom z Dunaja
Boli sme na otvorení novej pekárne vo Vydrici. Kruh si pripravil špeciálne chuťo...
SKIMS naskočilo na virálny trend. Predstavilo pásky na tvarovanie hlavy
Tom Cruise má novú priateľku. Medzi párom je takmer 30-ročný rozdiel
Na chrbte vyše 70 kilogramov, v nohách tisíce kilometrov. Toto je realita vysoko...
Sponzorovaný obsah
Jenna Ortega zažiarila na premiére novej série Wednesday
Pamela Anderson a Liam Neeson tvoria nový pár: Zaľúbili sa na pľaci
Nová kolekcia Louis Vuitton mieša luxus s uniformnou estetikou
Známy český fitness influencer sa oženil. Zablahoželal mu aj Rytmus
Marek Fašiang odhalil novú priateľku. Pridal spoločnú fotku zo svadby z Toskánsk...
V Bratislave je estetické pilates štúdio ako z Pinterestu. Toto všetko sme v ňom...
Sponzorovaný obsah
Lifestyle news
Bugatti Solitaire: Nová exkluzívna divízia a jej prvé majstrovské dielo — Bugatti Brouillard pred hodinou
Festival Grape oficiálne odštartoval vatrou a skvelými koncertami pred 2 hodinami
Bad Bunny predstavil ďalšiu exkluzívnu kolekciu tenisiek v spolupráci s Adidas pred 2 hodinami
MGK opäť prináša nový zvuk do svojho umenia. Album Lost Americana je sprievodcom po zabudnutých žánroch pred 3 hodinami
Po 23 rokoch je legendárna česká hra Mafia späť: The Old Country odhalí temné začiatky gangov na Sicílii dnes o 08:21
Rihanna predstavila novú kolekciu Fenty x Puma. Takto vyzerajú nové odvážne kúsky dnes o 07:37
ChatGPT nabáda tínedžerov na užívanie drog a sebapoškodzovanie. Tvrdí to najnovší výskum včera o 19:56
Kým Post Malone cestuje do Európy, v USA zatkli jeho posadnutú stalkerku. V minulosti mu skočila pod auto včera o 19:07
A$AP Rocky si zahrá vo filme. V komédii s názvom If I Had Legs I'd Kick You stvárni bláznivého suseda včera o 17:43
Dočkáme sa návratu Hanny Montany? Dôvodov, prečo si to fanúšikovia myslia je viac, naznačila to aj Miley Cyrus včera o 16:58
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Polícia SR USA Donald Trump
Viac
KOMENTÁR: Žiadna armáda sa nebráni hladovaním detí. Izrael Gazu najprv zničil a teraz ju chce anektovať
pred 13 minútami
Muž bez vodičáku zrazil v Sobranciach dve deti. Pri nehode musel zasahovať aj vrtuľník
pred 34 minútami
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
pred hodinou

Viac z Tech

Všetko
Bugatti Solitaire: Nová exkluzívna divízia a jej prvé majstrovské dielo — Bugatti Brouillard
Autá
pred hodinou
Bugatti Solitaire: Nová exkluzívna divízia a jej prvé majstrovské dielo — Bugatti Brouillard
pred hodinou
Instagram prichádza až s tromi novými funkciami. Odteraz môžeš vidieť aj polohu tvojich priateľov
Instagram prichádza až s tromi novými funkciami. Odteraz môžeš vidieť aj polohu tvojich priateľov
včera o 08:51
Obľúbená aplikácia zmazala už vyše 7 miliónov profilov. Zavádza nové bezpečnostné opatrenia
Obľúbená aplikácia zmazala už vyše 7 miliónov profilov. Zavádza nové bezpečnostné opatrenia
včera o 11:14
Obľúbená americká streamovacia služba sa spojí s Disney+. Od budúceho roka budú mať diváci všetko na jednom mieste
Obľúbená americká streamovacia služba sa spojí s Disney+. Od budúceho roka budú mať diváci všetko na jednom mieste
včera o 09:47
Americká firma stavia gigalietadlo, ktoré prekoná aj Antonov. Má priniesť revolúciu vo veternej energetike
Americká firma stavia gigalietadlo, ktoré prekoná aj Antonov. Má priniesť revolúciu vo veternej energetike
1. 8. 2025 12:47
V známej japonskej videohre sa objavil Jánošík. Legendárny slovenský zbojník sa stal hlavnou postavou
V známej japonskej videohre sa objavil Jánošík. Legendárny slovenský zbojník sa stal hlavnou postavou
pred 3 dňami
Viac z Hudba Všetko
Festival Grape oficiálne odštartoval vatrou a skvelými koncertami
Slovensko
pred 2 hodinami
Festival Grape oficiálne odštartoval vatrou a skvelými koncertami
pred 2 hodinami
REFRESHNI SI PLAYLIST: Emotívny vizuál od Justina Biebera, tvrdý rap Dollara Prynca aj herec z Harryho Pottera v klipe Ed Sheerana
pred 2 hodinami
Počul si už o týchto piatich mladých raperoch? Ak nie, je najvyšší čas (ARTIST SPOTLIGHT)
pred 2 dňami
Viac z Politika Všetko
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Návšteva Muskovho syna v Bielom dome ovládla internet: Prezidentovi povedal, aby bol ticho. Na stôl mu položil šušeň
13. 2. 2025 18:11
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28
Viac z Osobnosti Všetko
Influencerka Nutelindochka skrášľuje bytovku z vlastnej iniciatívy: Niektorí susedia frfľali
refresher+
Odporúčané
Influencerka Nutelindochka skrášľuje bytovku z vlastnej iniciatívy: Niektorí susedia frfľali
pred 3 dňami
Staré fotky Biancy Censori šokujú internet. Mnohí tvrdia, že za jej zmenou stojí Kanye West
pred 2 dňami
AKTUÁLNE: Zomrela herečka zo seriálu The Walking Dead. Mala iba 33 rokov
pred 2 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Bad Bunny predstavil ďalšiu exkluzívnu kolekciu tenisiek v spolupráci s Adidas
Móda
pred 2 hodinami
Bad Bunny predstavil ďalšiu exkluzívnu kolekciu tenisiek v spolupráci s Adidas
pred 2 hodinami
Podľa dostupných informácií sa k niektorým z týchto kúskov inšpirovaných domovom dostaneme aj my.
REFRESHNI SI PLAYLIST: Emotívny vizuál od Justina Biebera, tvrdý rap Dollara Prynca aj herec z Harryho Pottera v klipe Ed Sheerana
REFRESHNI SI PLAYLIST: Emotívny vizuál od Justina Biebera, tvrdý rap Dollara Prynca aj herec z Harryho Pottera v klipe Ed Sheerana
pred 2 hodinami
Rihanna predstavila novú kolekciu Fenty x Puma. Takto vyzerajú nové odvážne kúsky
Rihanna predstavila novú kolekciu Fenty x Puma. Takto vyzerajú nové odvážne kúsky
dnes o 07:37
Slováci opísali, ako sa im býva v tiny house či drevodome: Ľudia z generačných domov si nevedia predstaviť obytný minimalizmus
refresher+
Odporúčané
Slováci opísali, ako sa im býva v tiny house či drevodome: Ľudia z generačných domov si nevedia predstaviť obytný minimalizmus
dnes o 07:00
Oktagon sa vracia na legendárnu pražskú Štvanicu. Uvidíš české hviezdy, zápasy o státisíce a boj o titul
Oktagon sa vracia na legendárnu pražskú Štvanicu. Uvidíš české hviezdy, zápasy o státisíce a boj o titul
včera o 20:14
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Stiletto Challenge valcuje internet. Ľudia pri nej riskujú zdravie, skúšajú ju aj známe Slovenky
Stiletto Challenge valcuje internet. Ľudia pri nej riskujú zdravie, skúšajú ju aj známe Slovenky
pred 2 dňami
21-ročný Košičan varí v michelinských reštauráciách: Varil som pre Anne Hathaway. Platy sú nižšie, než si ľudia myslia (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
21-ročný Košičan varí v michelinských reštauráciách: Varil som pre Anne Hathaway. Platy sú nižšie, než si ľudia myslia (Rozhovor)
včera o 11:00
Obľúbený letný festival v Poprade zrušili. Dôvodom je šírenie vírusovej nákazy
Obľúbený letný festival v Poprade zrušili. Dôvodom je šírenie vírusovej nákazy
včera o 12:44
5 lunaparkov v Európe, ktoré musíš navštíviť aspoň raz za život. Jeden z nich sa nachádza hneď za hranicami Slovenska
V spolupráci
5 lunaparkov v Európe, ktoré musíš navštíviť aspoň raz za život. Jeden z nich sa nachádza hneď za hranicami Slovenska
pred 2 dňami
OnlyFans si založila hneď po dovŕšení 18-ky. Za pár hodín sa z neho Lil Tay stala milionárkou
OnlyFans si založila hneď po dovŕšení 18-ky. Za pár hodín sa z neho Lil Tay stala milionárkou
pred 2 dňami
Najerotickejší horor roka si oddnes pustíš už aj doma. Hrajú v ňom aj českí herci
Najerotickejší horor roka si oddnes pustíš už aj doma. Hrajú v ňom aj českí herci
pred 4 dňami
REBRÍČEK: Toto sú štyri najhoršie české pivá. Pri návšteve u susedov by si sa mal týmto značkám podľa hlasujúcich vyhnúť
REBRÍČEK: Toto sú štyri najhoršie české pivá. Pri návšteve u susedov by si sa mal týmto značkám podľa hlasujúcich vyhnúť
2. 8. 2025 9:00
Za Spotify si od septembra opäť priplatíš. Cena predplatného sa drasticky zvýši
Za Spotify si od septembra opäť priplatíš. Cena predplatného sa drasticky zvýši
pred 3 dňami
Stiletto Challenge valcuje internet. Ľudia pri nej riskujú zdravie, skúšajú ju aj známe Slovenky
Stiletto Challenge valcuje internet. Ľudia pri nej riskujú zdravie, skúšajú ju aj známe Slovenky
pred 2 dňami
Na Slovensku stále funguje sypanie drog do pitia. Lucia hovorí ako ju znásilnili, Ľubo takmer zomrel
refresher+
Odporúčané
Na Slovensku stále funguje sypanie drog do pitia. Lucia hovorí ako ju znásilnili, Ľubo takmer zomrel
pred 3 dňami
Slovenka Ivana žije v Chorvátsku: V podnikoch v centre by som nikdy nejedla. Ceny v potravinách ma šokujú
refresher+
Odporúčané
Slovenka Ivana žije v Chorvátsku: V podnikoch v centre by som nikdy nejedla. Ceny v potravinách ma šokujú
17. 7. 2025 7:00
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
29. 7. 2025 17:00
Refresher získal svedectvo o mafiánoch Dvojičkách: Na dílera vyliali vriacu vodu, ďalšieho natreli medom, aby ho dopichali včely
refresher+
Odporúčané
Refresher získal svedectvo o mafiánoch Dvojičkách: Na dílera vyliali vriacu vodu, ďalšieho natreli medom, aby ho dopichali včely
9. 7. 2025 7:00
Horor na Netflixe so vzácnym hodnotením 100 % je taký temný, že ho môžeš vidieť len raz
Horor na Netflixe so vzácnym hodnotením 100 % je taký temný, že ho môžeš vidieť len raz
18. 7. 2025 7:23
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
Domov
Zdieľať
Diskusia