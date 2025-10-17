Cítiš sa po jedle ako balón? Nie si v tom sám. Podľa najnovších výskumov trpí nadúvaním aspoň raz týždenne takmer pätina ľudí na svete.
Výživová špecialistka Dr. Emma Derbyshire pre Daily Mail upozorňuje, že dôvodom nie je vždy to, čo zješ. Odborníčka rozlišuje až päť typov nadúvania a len jeden z nich je spojený s potravinami.
Typickými prejavmi sú pocit tlaku v bruchu, nafúknutý vzhľad a šaty, ktoré zrazu nesedia, aj keď váha zostáva rovnaká. V extrémnejších prípadoch sa pridáva bolesť, grganie či nadmerné vetry.
Medzi najčastejších potravinových vinníkov patria fazuľa, šošovica, kapusta, karfiol, sýtené nápoje, sladidlá bez cukru, mliečne výrobky a mastné jedlá.
„Nadúvanie môže vzniknúť aj z prehĺtania vzduchu, stresu, alebo hormonálnych zmien - najmä u žien počas menštruačného cyklu,“ vysvetľuje Dr. Derbyshire.
Okrem plynového nadúvania, ktoré spôsobujú napríklad bublinkové nápoje či strukoviny, existuje aj hormonálne nadúvanie, zadržiavanie vody, pomalé trávenie a nadúvanie spôsobené stresom alebo úzkosťou.
Ako sa nadúvania zbaviť rýchlo?
Pomôcť môže šálka mätového čaju, krátka prechádzka, dostatok vody, jemné cvičenie alebo teplý obklad na brucho. Dôležité je tiež vyhnúť sa tesnému oblečeniu a pokojne si rozopni gombík na nohaviciach, keď treba.
Odborníčka odporúča viesť si „denník nadúvania“ - zapisovať si, čo sme jedli, kedy sa problémy objavili a v akých situáciách. Tak sa dá najlepšie odhaliť, čo nám robí ťažkosti.
Ak však nadúvanie trvá dlhšie ako tri týždne, objavuje sa pravidelne niekoľkokrát do týždňa alebo je spojené s bolesťami, horúčkou, krvou v stolici či zvracaním, je čas zájsť k lekárovi.
Niekedy totiž „obyčajné“ nadúvanie nemusí byť len o jedle, ale signálom, že tvoje telo sa snaží niečo povedať.