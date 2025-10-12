Kategórie
dnes 12. októbra 2025 o 7:00
Čas čítania 7:13
Karina Kováčová

Najlacnejší hostel a izba s desiatimi cudzími mužmi. Takto vyzerala moja noc, na ktorú by si väčšina žien netrúfla

Najlacnejší hostel a izba s desiatimi cudzími mužmi. Takto vyzerala moja noc, na ktorú by si väčšina žien netrúfla
Zdroj: Refresher/Karina Kováčová
ZAUJÍMAVOSTI REPORTÁŽE ZO SLOVENSKA
Cestovanie lowcostovo má svoje čaro až do momentu, keď stojíš pred dverami izby s dvanástimi posteľami a uvedomíš si, že jedna z nich je tvoja. A tie ostatné patria jedenástim úplne cudzím ľuďom, a to väčšinou mužom z rôznych krajín sveta.

Keď mi recepčná oznámila, že v izbe, ktorú som si zabookovala, bývajú väčšinou iba muži, chvíľu som zvažovala, či sa radšej neotočím a nepôjdem domov. Napokon som si ale povedala, že ak chcem písať o tom, ako sa v bratislavských hosteloch žije, musím to zažiť na vlastnej koži.

V izbe ma čakalo jedenásť cudzincov, poschodové postele a jedna kúpeľňa. Hostely sú lacné, obľúbené medzi turistami a študentmi, no máloktorá žena by si dobrovoľne vybrala noc v jednej miestnosti s toľkými mužmi. 

Tento nocľah v hosteli bol pre mňa silná skúška odolnosti, no nebola prvá. Predplať si Refresher+ a prečítaj si aj moju reportáž o tom, ako som prespala v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave.

Ako sa to začalo

Keď do Bratislavy príde cudzinec za prácou, turista cestujúci lowcostovo alebo študent, ktorý potrebuje rýchlo a lacno ubytovanie, asi si vyberie ubytovňu alebo hostel. Ak máš rád lacné cestovanie, neprekáža ti, kde a s kým prespíš. Hlavné je, že máš strechu nad hlavou, prikrývku a teplú sprchu.

Ako prvý mi na internete vyskočil Patio Hostel, ktorý ponúkal rôzne typy ubytovania. Mohol si si prenajať samostatný apartmán so súkromnou kúpeľňou, za ktorý si priplatíš, alebo si mohol zvoliť aj 12-lôžkovú izbu s jedenástimi cudzincami, spať na poschodovej posteli, sprchovať sa v spoločnej kúpeľni a za noc zaplatiť len 11 eur.

Moja voľba bola jasná. Chcela som zistiť, či je vôbec možné v takej izbe v noci pokojne spať. Predsa len, nie je to práve ideálna predstava, ak si vedľa teba ľahne niekto... zvláštny. 

Ak si introvert, tento typ ubytovania ti pravdepodobne spôsobí viac stresu než pokoja a kvalitného spánku. Ak máš ľahký spánok, pravdepodobne nebudeš spať ani minútu. Ako som to teda zvládla ja, čo som tam zažila a to najdôležitejšie, vyspala som sa vôbec? 

Patio Hostel Patio Hostel Patio Hostel Patio Hostel
Zobraziť galériu
(26)

Hostel som si rezervovala na utorok, takmer v strede pracovného týždňa. Na miesto som dorazila okolo ôsmej večer a počkala pri recepcii. Predo mnou stála skupinka piatich Indov, ktorí si vybavovali check-in. Vyzerali, že majú za sebou dlhú cestu a celkovo pôsobili trochu zanedbane. Dúfala som, že na izbe nebudem práve s nimi, najmä preto, že išlo o väčšiu skupinu mužov.

Patio Hostel
Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

Slečna, vy ste odvážna

Keď som prišla na rad, podala som recepčnej občiansky preukaz a hneď, ako ma zaevidovala, ma prekvapila svojím komentárom: „Fúha, slečna. Vy ste naozaj odvážna. Chcem vás upozorniť, že v 12-lôžkovej izbe, ktorú ste si zarezervovali, bývajú väčšinou len muži." Trochu zmätene som jej odpovedala, že mi to nevadí a práve o to mi ide. Chcela som však zachrániť situáciu, tak som dodala, že robím taký malý prieskum, či sa v zdieľanej izbe môže žena cítiť komfortne a bezpečne.

„Ak by ste sa necítili pohodlne, pokojne vás môžem preradiť do čisto ženskej izby. Stačí prísť za mnou,“ ponúkla sa recepčná. Bola veľmi milá a ocenila som, že sa zaujímala o moju bezpečnosť a pohodlie. Po vysvetlení všetkých inštrukcií a prevzatí posteľnej bielizne som sa vybrala na poschodie, kde som našla svoju izbu.

Patio Hostel
Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

Keď som otvorila dvere na izbe, prvé, čo som zbadala, bol muž ležiaci na posteli oproti dverám. Mohol mať okolo päťdesiat a rozprával po ukrajinsky. Okrem neho tam nebol nikto.
V ruke som držala kartičku s mojím menom, ktorú som si mala pripevniť na posteľ, ktorú si vyberiem. Recepčná mi ešte pred chvíľou prízvukovala, že keďže som prišla ako posledná, posteľ na výber nemám. Musím si teda nájsť takú, na ktorej ešte nie je kartička.

V strese z neznámeho prostredia som rýchlo hľadala voľné miesto. Nakoniec som našla posteľ s nenavlečenou bielizňou, priamo oproti pánovi. Začala som si navliekať periny a ani som si nevšimla, že na ráme už visí cudzí štítok s menom iného hosťa a prekryla som ho tým svojím.

Patio Hostel
Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

Ľahla som si na posteľ a chvíľu len ticho sedela, snažila sa spracovať, čo sa práve deje. S pánom oproti sme sa iba pozdravili, na viac som si netrúfla. Netušila som, ako to v hosteloch chodí. Rozprávajú sa medzi sebou ľudia? Alebo sa každý tvári, že tam tí ostatní neexistujú? Radšej som bola ticho.

Patio Hostel
Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

Po pár minútach som sa rozhodla trochu preskúmať hostel. Na spodnom poschodí je terasa, spoločenská miestnosť a bar. Chvíľu som uvažovala nad tým, že si dám poldeci, aby sa mi ľahšie zaspávalo, ale napokon som si to rozmyslela. Predsa len, chcem mať všetky zmysly v strehu.

Patio Hostel
Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

Hostel pôsobil úplne normálne. Žiadny luxus, ale na krátky pobyt to bolo znesiteľné.
Chvíľu som sa prechádzala po spoločných priestoroch. V bare sedelo pár ľudí s pivom v ruke, na terase sa rozprávala skupinka cestovateľov. Na poschodí, kde som mala izbu, bola malá kuchynka, jeden stôl so stoličkami, miestnosť so sprchou a ďalšia s toaletami a drobným umývadlom.

Niekomu som ukradla posteľ

Bola som rada, že som sa osprchovala ešte doma. Predstava, že by som sa mala deliť o kúpeľňu s úplne cudzími ľuďmi, ma dosť desila. Na sprchách bolo vidno známky zanedbanej hygieny, no nič katastrofálne. Ak by som sa tam predsa len musela sprchovať, určite by to bolo v šľapkách.

Patio Hostel
Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

Keď som sa prešla po hosteli, ľahla som si späť na posteľ a čakala, čo sa bude diať ďalej. Otvorila som notebook a ešte som dokončovala niektoré veci do práce. Po chvíli však vošiel muž, odhadom Ind, a zvláštne sa pozeral mojím smerom. Pobehoval po izbe, zmätene sa obzeral a nakoniec sa pristavil pri mojej posteli.

Po anglicky sa ma opýtal, či som si náhodou nevymenila posteľ. A v tej chvíli mi to došlo. Prekryla som jeho menovku tou svojou. Nerozumiem, ako som si to mohla nevšimnúť, ale pripisujem to počiatočnému stresu a chaosu z nového prostredia.

Ospravedlnila som sa, rýchlo som si zbalila všetky veci a presunula sa na posteľ, ktorá bola skutočne voľná, poschodovú a našťastie tú vrchnú.

V duchu sa mi uľavilo, pretože som sa vo výške cítila bezpečnejšie. Ustlať si však bola celkom mission impossible pretože podo mnou už ležal ďalší muž a snažila som sa mu nešliapať po matraci. Keď som sa konečne uvelebila, prezliekla sa v kúpeľni do pyžama a vydýchla si, izba sa začala zapĺňať ďalšími mužmi.

Bolo to zvláštne. Tak zvláštne, že som sa bála aj zakašľať, aby som na seba neupozornila. Moja poschodová posteľ už mala očividne čo-to za sebou – pri každom mojom pohybe sa celá konštrukcia zatriasla, akoby som spala na rozbúrenom mori. Situácii nepomáhal ani pán, ktorý ležal priamo podomnou. Mal asi stodvadsať kíl a mala som pocit, že cítim aj jeho žmurknutie.

Patio Hostel
Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

„Už nikdy nič horšie nezažiješ,“ opakovala som si v duchu a snažila sa zhlboka dýchať.
Malá iskra nádeje, že v tejto izbe predsa len prežijem noc v pokoji, sa objavila v momente, keď vošla mladšia žena, asi v mojom veku. Nakoniec sme tam boli dve ženy a desať mužov.

Nočný kľud v hosteli platil od 22:00 do 6:00 ráno. Predpokladala som teda, že sa o desiatej zhasne a všetci si už len potichu zasvietia mobilom, aby nerušili tých, čo chcú spať. Tak veľmi som sa mýlila. Stropné svetlo svietilo ešte o 23:30 a nikto sa nemal k tomu, aby ho vypol.

Tak teraz asi nezomriem

Postupne prichádzali poslední spolubývajúci. Medzi nimi aj blonďavý chalan, ktorý mi pripadal zvláštne spomalený. Namiesto toho, aby si sadol alebo si išiel ustlať, sa len prechádzal po izbe. Zastavoval sa na rôznych miestach a vždy chvíľu stál so zatvorenými očami.

Patio Hostel
Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

Izba bola rozdelená na dve časti: v jednej spali štyria ľudia, v druhej ôsmi, ale priestor spájala len zárubňa bez dverí. Chalan si ma po chvíli všimol. Postavil sa do zárubne a jednoducho tam stál. Niekedy vykukol, inokedy sa zase schoval, no stále sa na mňa pozeral. Neuhýbal pohľadom a mne z toho tuho celé telo. Bolo to fakt desivé.

V tej chvíli som bola rozhodnutá, že z izby odídem. Sledoval ma asi len 5 minút, no cítila som, akoby to bola večnosť. Keď som sa nakoniec odvrátila a schovala sa za skrčené kolená, počula som, ako sa ku mne pomaly približuje.

Zovrela som v ruke paralyzér, ktorý som mala pripravený pre prípad núdze. Keď som sa pozrela, už stál pri mne, oči upieral na mňa. Potichu zašepkal: „I'm sorry, I'm just very high and I don't know what to do.“ 

Mala som chuť sa zasmiať a zároveň sa rozplakať. Jediné, čo som si však v hlave hovorila, bolo: „Tak teda asi nezomrieš". Zmohla som sa na pár viet a jednou z nich bolo, že keby sa cítil naozaj zle, nech radšej vyhľadá pomoc. Myslela som tým "bad trip", ktorý zjavne mal. Vyzeral ako študent, ktorý si prišiel lowcostovo užívať do Bratislavy.

Potom si sadol na zem, kým k nemu neprišiel ďalší spolubývajúci a neposlal ho do postele. Tento chalan si ľahol oblečený, obutý v topánkach. 

Patio Hostel
Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

Už som mala toho naozaj dosť, prišla som k vypínaču, opýtala som sa ostatných, či bude v poriadku, keď zhasnem svetlo a zhasla som. Chcela som čo najskôr zaspať a ísť ráno domov. 

Dychovka

Na poličku nad posteľou som si položila štuple do uší, ktoré som si ešte pred spaním vzala na recepcii. Zaspala som okolo polnoci, až keď sa všetci uložili a v izbe sa prestali ľudia prechádzať.

Môj spánok však netrval dlho. Krátko pred druhou ma prebudilohlasné chrápanie. A nie od jedného človeka. Chrápali asi siedmi chlapi naraz.

Patio Hostel
Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

Znelo to ako nepodarená skúška dychovky. Dala som si štuple do uší a snažila sa znovu zaspať, no nepodarilo sa mi to. Pán podomnou sa totiž prevaľoval viac, než moja poschodová posteľ zvládala. Celá sa knísala, akoby sme spali na lodi.

Štuple síce mierne stlmili zvuky, ale stále to nestačilo. Nakoniec som si do uší dala slúchadlá a pustila si podcast. Dúfala som, že ma monotónny hlas konečne uspí.

Po hodine som sa však zobudila s oboma slúchadlami mimo uší a chrápanie sa ozývalo ešte hlasnejšie než predtým. Spánok bol úplne mimo hry. Rezignovala som a do šiestej rána len bezmocne scrollovala na mobile. Keď sa prvý spolubývajúci začal baliť, rýchlo som zliezla z postele aj ja a utekala som domov.

Nevedela som sa dočkať teplej sprchy a mojej čistej, tichej postele. Po noci bez spánku som doma spala až do poludnia, no cítila som sa, akoby som mala za sebou preflámovanú noc.

Ako teda hodnotím môj pobyt v 12-lôžkovej izbe?

Zvládnem veľa. Prespala som predsa aj v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave. Ale to, že som nemala žiadne súkromie a zdieľala priestor s jedenástimi úplne cudzími ľuďmi, bolo pre mňa úprimne hrozné.

Necítila som sa bezpečne ani komfortne. A úprimne, keby som si mala vybrať medzi hostelom a spánkom v aute, zvolila by som auto. Možno by som sa zobudila dokrčená, ale aspoň by som tam bola sama. Bez strachu a bez cudzích ľudí okolo mňa.

Je pobyt v 12-lôžkovej zmiešanej izbe vhodný pre ženu?

Za mňa skôr nie. Nikto sa ma síce nesnažil napadnúť, ale ten nepríjemný pocit, že nemáš súkromie, nestojí za pár ušetrených eur. Ak sa rozhodneš pre hostel, vyber si radšej izbu výhradne pre ženy. Našťastie, Patio Hostel takú možnosť ponúka v podobnej cenovej relácii. 

REPORTÁŽE ZO SLOVENSKA
Karina Kováčová
Karina Kováčová
Reporter
Všetky články
V Refresheri píšem lifestyle témy a zaujímam sa najmä o psychológiu, krimi, investigatívnu žurnalistiku a mysteriózne príbehy. Venujem sa taktiež rozhovorom s inšpiratívnymi ľuďmi.
Náhľadový obrázok: Refresher/Karina Kováčová
