Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 13. októbra 2025 o 10:33
Čas čítania 1:12
Sofia Angušová

Victoria Beckham v novom dokumente na Netflixe prezradila, že trpí poruchou príjmu potravy

Victoria Beckham v novom dokumente na Netflixe prezradila, že trpí poruchou príjmu potravy
Zdroj: Getty Images
ZDRAVIE DAVID BECKHAM HUDBA
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

V dokumentárnom seriáli sa Victoria Beckham otvorene podelila o svoje skúsenosti s poruchou príjmu potravy. Prezradila, že už od svojho detstva bojovala s tým, že sa jej nepáčilo, ako vyzerá, a začala kontrolovať svoju váhu nezdravým spôsobom.

Victoria Beckham sa vo svojom dokumentárnom seriáli na Netflixe nebála hovoriť o ťažkých obdobiach svojho života a o tom, ako sa vyrovnávala s poruchou príjmu potravy, píše Daily Mail. Hovorí, že skúsenosť ju naučila „dobrovoľne klamať“.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Seriál začína scénou, v ktorej Victoria cvičí vo svojej posilňovni. V rozhovoroch následne priznáva, že sa jej podarilo získať zdravý prístup k jedlu a dnes sa cíti dobre vo svojej koži. „Naozaj som začala pochybovať o sebe samej a nemala som sa rada, a pretože som to nechala, aby ma to ovplyvnilo, nevedela som, čo vidím, keď sa pozriem do zrkadla,“ vyjadrila sa Victoria.

Odporúčané
Topila sa v dlhoch: Victoria Beckham odhaľuje svoje súkromie v novom dokumentárnom seriáli Topila sa v dlhoch: Victoria Beckham odhaľuje svoje súkromie v novom dokumentárnom seriáli 17. septembra 2025 o 18:36

Victoria hovorí, že už od mladého veku čelila kritike svojho vzhľadu a váhy. Keď v roku 1994 vstúpila do skupiny Spice Girls, stretávala sa s negatívnymi titulkami prakticky každý týždeň, ktoré komentovali jej postavu a váhu, čo ešte viac posilnilo jej neistotu.

Priznala aj to, že sa o svojich problémoch s poruchou príjmu potravy nikdy úplne nezhovárala s rodičmi a nikdy o tom nehovorila verejne. „Keď vám neustále hovoria, že nie ste dosť dobrí, naozaj vás to ovplyvní. A myslím si, že ma to sprevádzalo celý život.“

David Beckham, Victoria Beckham Victoria a David Beckham victoria beckham Victoria Beckham.
Zobraziť galériu
(5)

Victoria prezradila, že stratila všetok zmysel pre realitu. „Nemala som žiadnu kontrolu nad tým, čo sa o mne písalo alebo nad fotkami, ktoré sa robili, a asi som to chcela kontrolovať.“ Victoria tak začala kontrolovať svoju váhu veľmi nezdravým spôsobom.

Odporúčané
Módna ikona, matka štyroch detí, podnikateľka a Posh Spice: Victoria Beckham oslavuje 50. narodeniny Módna ikona, matka štyroch detí, podnikateľka a Posh Spice: Victoria Beckham oslavuje 50. narodeniny 17. apríla 2024 o 12:31

Seriál okrem jej úprimnej spovede o poruche príjmu potravy zachytáva aj Victoriine tínedžerské začiatky, éru so skupinou Spice Girls a cestu k vybudovaniu úspešnej módnej značky. „Myslím si, že v zraniteľnosti je skutočná sila, a práve o tom je tento dokument – od Spice Girls, cez vrcholy až po nevyhnutné pády, ktoré ma formovali počas mojej cesty. Nikdy som nezabudla, odkiaľ pochádzam“ prezradila Beckham.

Odporúčané
Lady Gaga sa objaví v pokračovaní filmu Diabol nosí Pradu. Film bude mať premiéru už budúci rok Lady Gaga sa objaví v pokračovaní filmu Diabol nosí Pradu. Film bude mať premiéru už budúci rok 12. októbra 2025 o 11:07
Odporúčané
Séria Jumanji sa dočká nového filmu. Vieme, ktoré hviezdy sa objavia v pokračovaní Séria Jumanji sa dočká nového filmu. Vieme, ktoré hviezdy sa objavia v pokračovaní 12. októbra 2025 o 10:47
Odporúčané
Separ ovládol Tehelné pole. Ako to vyzeralo medzi fanúšikmi a čo by mu odkázali (ANKETA) Separ ovládol Tehelné pole. Ako to vyzeralo medzi fanúšikmi a čo by mu odkázali (ANKETA) 11. októbra 2025 o 13:36
Refresher+ nie je len o kvalitnom obsahu
Vďaka členstvu získaš prístup k viac ako 4 400 prémiovým článkom a zároveň rôzne benefity, ako napríklad lístky na koncerty známych interpretov či festivaly, pozvánky na filmové premiéry alebo PPV kódy na streamovanie MMA zápasov.
Benefity pravidelne obmieňame, aby sme mohli potešiť každého člena Refresher+.
Získaj všetky výhody klubu Refresher+
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
DAVID BECKHAM HUDBA
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Ig /@victoriabeckham
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Najlacnejší hostel a izba s desiatimi cudzími mužmi. Takto vyzerala moja noc, na ktorú by si väčšina žien netrúfla
refresher+
Odporúčané
Najlacnejší hostel a izba s desiatimi cudzími mužmi. Takto vyzerala moja noc, na ktorú by si väčšina žien netrúfla
včera o 07:00
Lukáš Frlajs si zahral v hollywoodskom filme Afterburn: Kasting robili po celej Európe (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lukáš Frlajs si zahral v hollywoodskom filme Afterburn: Kasting robili po celej Európe (Rozhovor)
pred 2 dňami
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
včera o 18:00
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
Sponzorovaný obsah
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
7. 10. 2025 19:00
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Sponzorovaný obsah
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
pred hodinou
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
pred 3 dňami
Storky
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Sponzorovaný obsah
Séria Jumanji sa dočká nového filmu! Vieme, ktoré hviezdy sa objavia v pokračova...
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión
Life is Porno predstavilo zimnú kolekciu. V týchto kúskoch ťa chlad nedostane
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si polepšil. Stal sa prvým aktívnym futbalovým miliardárom
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion L...
Sponzorovaný obsah
Najlacnejší elektromobil? Nová Dacia je menšia ako Fiat 500, cena ťa prekvapí
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Pozri si jesennú módu pre tvojho psíka
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila vďaka YSS Movement x UNK9 pop-up party
Karlos Vémola sa objaví vo filme Bojovník po boku Milana Ondríka
Taylor Swift prepisuje históriu predajov. Prekonala všetkých okrem jednej hviezd...
Refresher bol na medzinárodnom maratóne v Košiciach. Dnes padol nový rekord
Taylor Swift dnes vydala nový album. „The Life of a Showgirl“
Rozvod po takmer 20 rokoch manželstva? Nicole Kidman s manželom žijú oddelene
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa s...
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu?
Casa Amor preverí vzťahy v Love Islande. Pozri, ako vyzerá nová vila
Je známe, kto vystúpi na Super Bowl 2026. Bad Bunny ovládne polčasovú šou
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Lifestyle news
Prvým digitálnym milionárom je AI. Začínala ako experiment, dnes disponuje vlastným majetkom pred 40 minútami
Je to koniec Szigetu? Organizátori ukončili zmluvu s mestom, budúcnosť festivalu je otázna pred hodinou
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň pred hodinou
V Bratislave vydržala len 3 mesiace. Nórska aerolinka na Slovensku končí, lety do Kodane potichu rušia pred 2 hodinami
Polícia komentovala video Jovinečka, v ktorom si uťahuje z rasizmu voči Rómom. Navrhla mu spoluprácu pred 3 hodinami
Globálne otepľovanie prekročilo nebezpečnú hranicu. Koralové útesy nezvratne odumierajú dnes o 12:32
Miliónový streamer čelí obvineniu z týrania zvierat. Na svojho psa mal použiť elektrický obojok dnes o 11:19
Victoria Beckham v novom dokumente na Netflixe prezradila, že trpí poruchou príjmu potravy dnes o 10:33
Pedofil a bývalý spevák skupiny Lostprophets zomrel po útoku vo väzení. Spoluväzni mu podrezali krk dnes o 09:48
Spravodajstvo
Rusko Peter Pellegrini Polícia SR Krimi
Viac
Slovenská sporiteľňa varuje pred novým druhom podvodu. Daj pozor na falošných pracovníkov
pred 37 minútami
Udelili Nobelovu cenu za ekonómiu: Trojicu ocenili za výskum technologického pokroku
pred hodinou
Medveď sa pohybuje pri rieke v okrese Levice. Obec varuje obyvateľov
pred hodinou

Viac z Zdravie

Všetko
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
včera o 18:00
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
pred 3 dňami
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
refresher+
Odporúčané
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
3. 10. 2025 8:30
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
29. 9. 2025 13:00
Túto aktivitu rob pravidelne a môžeš sa vyhnúť demencii. Nová štúdia odhalila, ako sa chrániť pred ochoreniami mozgu
Túto aktivitu rob pravidelne a môžeš sa vyhnúť demencii. Nová štúdia odhalila, ako sa chrániť pred ochoreniami mozgu
3. 10. 2025 18:36
Tetovania si odstraňujú influenceri aj uchádzači o prácu v polícii. Niektorým sa zdá bolesť 10-krát horšia ako pri tetovaní
refresher+
Odporúčané
Tetovania si odstraňujú influenceri aj uchádzači o prácu v polícii. Niektorým sa zdá bolesť 10-krát horšia ako pri tetovaní
1. 10. 2025 17:00
Viac z Šport Všetko
Desivé vykĺbenie ruky na turnaji Oktagonu. Bojovník utrpel hrozivé zranenie, poznáme finalistov v boji o milióny korún
Zahraničie
5. 10. 2025 15:21
Desivé vykĺbenie ruky na turnaji Oktagonu. Bojovník utrpel hrozivé zranenie, poznáme finalistov v boji o milióny korún
5. 10. 2025 15:21
Slovák Wavee sa prebojoval medzi svetovú tanečnú elitu. Rodáka z Čečejoviec čaká finále Red Bull Dance Your Style v LA
pred 3 dňami
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
1. 10. 2025 9:00
Viac z Osobnosti Všetko
Lukáš Frlajs si zahral v hollywoodskom filme Afterburn: Kasting robili po celej Európe (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lukáš Frlajs si zahral v hollywoodskom filme Afterburn: Kasting robili po celej Európe (Rozhovor)
pred 2 dňami
Pedofil a bývalý spevák skupiny Lostprophets zomrel po útoku vo väzení. Spoluväzni mu podrezali krk
dnes o 09:48
Victoria Beckham v novom dokumente na Netflixe prezradila, že trpí poruchou príjmu potravy
dnes o 10:33
Viac z Móda Všetko
Košele s kockovaným vzorom ovládli ženské kolekcie. Toto sú najkrajšie štýly pre každý rozpočet
Oblečenie
pred hodinou
Košele s kockovaným vzorom ovládli ženské kolekcie. Toto sú najkrajšie štýly pre každý rozpočet
pred hodinou
Pracovné bundy s vintage estetikou sú must have počas jesene. Pozri si TOP 10 štýlov pre mužov
6. 10. 2025 11:00
Juraj založil značku Different, ktorú nosia Separ či Sergei B. „Nepoznám nikoho, kto by to robil tak kvalitne ako ja“ (Rozhovor)
pred 3 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Gastro
pred hodinou
Sponzorovaný obsah
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
pred hodinou
Limitovaná edícia snackov a doplnkov je dostupná od 13. – 19. októbra.
Košele s kockovaným vzorom ovládli ženské kolekcie. Toto sú najkrajšie štýly pre každý rozpočet
Košele s kockovaným vzorom ovládli ženské kolekcie. Toto sú najkrajšie štýly pre každý rozpočet
pred hodinou
Upratovanie s výhodou? Sexshop Eros.sk spúšťa revolučné „Šrotovné“
PR správa
Upratovanie s výhodou? Sexshop Eros.sk spúšťa revolučné „Šrotovné“
pred 2 hodinami
Odpočet DPH pri služobných autách po 1. 1. 2026: čo to znamená pre firmy, SZČO a prečo dáva zmysel mobilita ako služba
PR správa
Odpočet DPH pri služobných autách po 1. 1. 2026: čo to znamená pre firmy, SZČO a prečo dáva zmysel mobilita ako služba
dnes o 12:36
Ako vyčistiť semiš efektívne? Pomôžu ti tieto tipy
Ako vyčistiť semiš efektívne? Pomôžu ti tieto tipy
dnes o 11:04
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
dnes o 09:05
Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala
refresher+
Odporúčané
Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala
pred 2 dňami
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
včera o 18:00
Polícia komentovala video Jovinečka, v ktorom si uťahuje z rasizmu voči Rómom. Navrhla mu spoluprácu
Polícia komentovala video Jovinečka, v ktorom si uťahuje z rasizmu voči Rómom. Navrhla mu spoluprácu
pred 3 hodinami
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
pred 3 dňami
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
7. 10. 2025 12:21
Separ zverejnil zoznam vecí, ktoré sú na jeho blížiacom sa koncerte zakázané. Niektoré položky ťa prekvapia
Separ zverejnil zoznam vecí, ktoré sú na jeho blížiacom sa koncerte zakázané. Niektoré položky ťa prekvapia
8. 10. 2025 10:18
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
6. 10. 2025 10:53
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
Domov
Zdieľať
Diskusia