V dokumentárnom seriáli sa Victoria Beckham otvorene podelila o svoje skúsenosti s poruchou príjmu potravy. Prezradila, že už od svojho detstva bojovala s tým, že sa jej nepáčilo, ako vyzerá, a začala kontrolovať svoju váhu nezdravým spôsobom.
Victoria Beckham sa vo svojom dokumentárnom seriáli na Netflixe nebála hovoriť o ťažkých obdobiach svojho života a o tom, ako sa vyrovnávala s poruchou príjmu potravy, píše Daily Mail. Hovorí, že skúsenosť ju naučila „dobrovoľne klamať“.
Seriál začína scénou, v ktorej Victoria cvičí vo svojej posilňovni. V rozhovoroch následne priznáva, že sa jej podarilo získať zdravý prístup k jedlu a dnes sa cíti dobre vo svojej koži. „Naozaj som začala pochybovať o sebe samej a nemala som sa rada, a pretože som to nechala, aby ma to ovplyvnilo, nevedela som, čo vidím, keď sa pozriem do zrkadla,“ vyjadrila sa Victoria.
Victoria hovorí, že už od mladého veku čelila kritike svojho vzhľadu a váhy. Keď v roku 1994 vstúpila do skupiny Spice Girls, stretávala sa s negatívnymi titulkami prakticky každý týždeň, ktoré komentovali jej postavu a váhu, čo ešte viac posilnilo jej neistotu.
Priznala aj to, že sa o svojich problémoch s poruchou príjmu potravy nikdy úplne nezhovárala s rodičmi a nikdy o tom nehovorila verejne. „Keď vám neustále hovoria, že nie ste dosť dobrí, naozaj vás to ovplyvní. A myslím si, že ma to sprevádzalo celý život.“
Victoria prezradila, že stratila všetok zmysel pre realitu. „Nemala som žiadnu kontrolu nad tým, čo sa o mne písalo alebo nad fotkami, ktoré sa robili, a asi som to chcela kontrolovať.“ Victoria tak začala kontrolovať svoju váhu veľmi nezdravým spôsobom.
Seriál okrem jej úprimnej spovede o poruche príjmu potravy zachytáva aj Victoriine tínedžerské začiatky, éru so skupinou Spice Girls a cestu k vybudovaniu úspešnej módnej značky. „Myslím si, že v zraniteľnosti je skutočná sila, a práve o tom je tento dokument – od Spice Girls, cez vrcholy až po nevyhnutné pády, ktoré ma formovali počas mojej cesty. Nikdy som nezabudla, odkiaľ pochádzam“ prezradila Beckham.