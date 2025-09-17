Bývalá členka Spice Girls, podnikateľka a módna návrhárka Victoria Beckham sa stane hlavnou postavou nového dokumentu Netflixu, v ktorom úprimne porozpráva o svojej ceste a začiatkoch.
Netflix uvedie 9. októbra 2025 nový dokumentárny seriál venovaný Victorii Beckham. Projekt priblíži jej tínedžerské začiatky, cez obdobie v skupine Spice Girls až po vybudovanie úspešnej módnej značky, píše Deadline.
Netflix zverejnil prvú upútavku k dokumentu o Victorii Beckham, ktorá sľubuje intímny a otvorený pohľad na jej kariéru aj osobný život. Po tom, čo sme nedávno videli dokument o Davidovi Beckhamovi, tentoraz sa pozornosť sústreďuje na jeho manželku – speváčku, dizajnérku a podnikateľku.
V traileri Victoria sama reflektuje, ako ju roky vnímala verejnosť: „Ľudia si mysleli, že som tá nešťastná krava, ktorá sa nikdy neusmieva.“ Nový seriál má ukázať jej iný, no hlavne autentickejší obraz. Rovnako sa podelila aj o problémy s dlhmi. „Mali sme milióny v červených číslach," priznáva v traileri.
„Myslím si, že v zraniteľnosti je skutočná sila, a práve o tom je tento dokument – od Spice Girls, cez vrcholy až po nevyhnutné pády, ktoré ma formovali počas mojej cesty. Nikdy som nezabudla, odkiaľ pochádzam“ prezradila Beckham.