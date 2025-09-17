Kategórie
dnes 17. septembra 2025 o 18:36
Čas čítania 0:41
Sofia Angušová

Topila sa v dlhoch: Victoria Beckham odhaľuje svoje súkromie v novom dokumentárnom seriáli

Topila sa v dlhoch: Victoria Beckham odhaľuje svoje súkromie v novom dokumentárnom seriáli
Zdroj: Getty Images
OSOBNOSTI DAVID BECKHAM
Bývalá členka Spice Girls, podnikateľka a módna návrhárka Victoria Beckham sa stane hlavnou postavou nového dokumentu Netflixu, v ktorom úprimne porozpráva o svojej ceste a začiatkoch.

Netflix uvedie 9. októbra 2025 nový dokumentárny seriál venovaný Victorii Beckham. Projekt priblíži jej tínedžerské začiatky, cez obdobie v skupine Spice Girls až po vybudovanie úspešnej módnej značky, píše Deadline.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Netflix zverejnil prvú upútavku k dokumentu o Victorii Beckham, ktorá sľubuje intímny a otvorený pohľad na jej kariéru aj osobný život. Po tom, čo sme nedávno videli dokument o Davidovi Beckhamovi, tentoraz sa pozornosť sústreďuje na jeho manželku – speváčku, dizajnérku a podnikateľku.

Victoria a David Beckham Victoria Beckham. Victoria Beckham Victoria a David Beckham
Zobraziť galériu
(5)

V traileri Victoria sama reflektuje, ako ju roky vnímala verejnosť: „Ľudia si mysleli, že som tá nešťastná krava, ktorá sa nikdy neusmieva.“ Nový seriál má ukázať jej iný, no hlavne autentickejší obraz. Rovnako sa podelila aj o problémy s dlhmi. „Mali sme milióny v červených číslach," priznáva v traileri.

DAVID BECKHAM
Náhľadový obrázok: Youtube / Netflix
Zdieľať
Diskusia