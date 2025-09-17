Keď budeš ležať s opicou a myslieť si, že umieraš, spomeň si na tieto bolesti. V porovnaní s nimi je opica prechádzka ružovou záhradou
Migréna, pôrod, opica alebo šliapnutie na lego - ľudia ich často opisujú ako najhoršie bolesti, aké kedy zažili. Preto ťa možno prekvapí, že žiadna z nich sa nedostala do zoznamu 10 najhorších bolestí vôbec. Nie sú tam ani obličkové kamene či obávané pretrhnutie Achillovej šľachy. Aké sú teda najhoršie bolesti? Čítaj ďalej a dozvieš sa!
10. Klastrová bolesť hlavy
Desiate miesto v rebríčku najhorších bolestí patrí klastrovej bolesti hlavy. Pozor, nemýľ si ju s migrénou. Táto bolesť hlavy je charakteristická zhlukovaním okolo očí, odkiaľ sa môže presunúť cez líca na ramená alebo až na spánky.
Na rozdiel od migrény je klastrová bolesť hlavy častejšia u mužov a jej príčina nie je úplne objasnená. Pravdepodobne ju však spôsobuje postihnutie ciev v oblasti očí, ktoré vyvíja tlak na krčnú tepnu a dráždi nervy v jej blízkosti. Iní odborníci a špecialisti zase tvrdia, že príčinou klastrovej bolesti hlavy je zvýšená tvorba mozgovej hmoty v hypotalame. No, kto vie.
Táto bolesť je jednostranná, veľmi intenzívna, neutíchajúca, a aby toho nebolo málo, sprevádza ju nadmerné slzenie, začervenanie postihnutého oka, opuch sliznice a upchatý nos. Niektorí pacienti uviedli, že zhluková bolesť je taká strašná, že by najradšej mlátili hlavou o stenu alebo dokonca spáchali samovraždu.
Našťastie je výskyt tejto bolesti veľmi zriedkavý, a keď sa vyskytne, prichádza v epizódach s mesačnými alebo ročnými prestávkami. Čo sa týka liečby, tam je to horšie. Dôležité je nájsť lekára, ktorý dokáže toto ochorenie diagnostikovať a zvoliť vhodnú liečbu. Bohužiaľ, medzi odborníkmi zatiaľ nepanuje úplná zhoda.
9. Popáleniny druhého stupňa
Popáleniny sa delia na tri stupne, pričom najbolestivejšie sú popáleniny druhého stupňa. Na rozdiel od popálenín tretieho stupňa bolia okamžite a často postihujú takmer všetky vrstvy kože. Najbolestivejšie popáleniny sa potom podľa intenzity delia na dve podskupiny - povrchové a hlboké. Povrchové popáleniny sú najčastejšie spôsobené obarením vodou alebo parou a v mieste poškodenia kože vytvárajú pľuzgiere, ktoré by sa mali zahojiť do dvoch až troch týždňov.
Hlboké popáleniny sú bolestivejšie a ich hojenie trvá tri až šesť týždňov. Popálená koža je červená až belavá, pokrytá hlbokými pľuzgiermi a aj po zahojení zvyčajne zostávajú na postihnutom mieste jazvy. Vznikajú pri popáleninách spôsobených ohňom, dlhodobým pôsobením horúcej vody alebo pri popáleninách olejom. Ich bolesť je taká silná, že postihnutá osoba často upadá do šoku alebo omdlieva.