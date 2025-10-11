Kategórie
dnes 11. októbra 2025 o 13:36
Čas čítania 0:22
Hana Divišová

Separ ovládol Tehelné pole. Ako to vyzeralo medzi fanúšikmi a čo by mu odkázali (ANKETA)

Separ ovládol Tehelné pole. Ako to vyzeralo medzi fanúšikmi a čo by mu odkázali (ANKETA)
Zdroj: Refresher/Michaela Kedžuchová
HUDBA ANKETY HUDBA KONCERTY SEPAR
Pred 30-tisícovým davom prešiel celou svojou tvorbou a dokázal, že patrí medzi najväčšie mená slovenskej hip-hopovej scény.

Separ odohral svoj najväčší sólový koncert v kariére — a my sme pri tom, samozrejme, nemohli chýbať. Na Tehelnom poli sa stretlo až 30 000 ľudí, ktorí si prišli užiť najväčší hiphopový event tohto roka. Ešte pred koncertom sme sa porozprávali s niekoľkými jeho fanúšikmi.

Separ prešiel počas večera celou svojou tvorbou, a tak sme boli zvedaví, ako dlho ho fanúšikovia počúvajú, ktorý track majú najradšej a čo by mu sami odkázali.

Ako to celé vyzeralo a aká bola atmosféra? Na našom webe už teraz nájdeš v stories kompletný priebeh koncertu našimi očami. 

ANKETY HUDBA KONCERTY SEPAR
Hana Divišová
Hana Divišová
Reporter
Náhľadový obrázok: Refresher/Michaela Kedžuchová
