Pred 30-tisícovým davom prešiel celou svojou tvorbou a dokázal, že patrí medzi najväčšie mená slovenskej hip-hopovej scény.
Separ odohral svoj najväčší sólový koncert v kariére — a my sme pri tom, samozrejme, nemohli chýbať. Na Tehelnom poli sa stretlo až 30 000 ľudí, ktorí si prišli užiť najväčší hiphopový event tohto roka. Ešte pred koncertom sme sa porozprávali s niekoľkými jeho fanúšikmi.
Separ prešiel počas večera celou svojou tvorbou, a tak sme boli zvedaví, ako dlho ho fanúšikovia počúvajú, ktorý track majú najradšej a čo by mu sami odkázali.
Ako to celé vyzeralo a aká bola atmosféra? Na našom webe už teraz nájdeš v stories kompletný priebeh koncertu našimi očami.
