Pokračovanie krimi komédie by sa podľa slov hlavnej hviezdy malo natáčať budúci rok.
„Warner Bros. práve schválili rozpočet a my to skúšame pripraviť,” potvrdil pre magazín E! News George Clooney, ktorý si zahral postavu Dannyho Oceana. „Zatiaľ iba plánujeme, takže si len určujeme dátum začiatku. Natáčanie pravdepodobne začne asi za deväť alebo desať mesiacov.“
Na otázku, či sa teší na opätovné stretnutie s Braddom Pittom na veľkom plátne, Clooney odpovedal: „Áno, Brad Pitt, Matt Damon, Don Cheadle a Julia Roberts. Včera večer som s Juliou večeral. Všetci sú stále moji drahí priatelia. Takže možnosť spolupracovať znie skvele.“
Pôvodná trilógia sa stala komerčným hitom. Prvý diel z roku 2001 zarobil cez 450 miliónov dolárov, a aj nasledujúce dva diely si viedli dobre. V roku 2018 sa natočil spin-off Ocean’s 8 so Sandrou Bullock, ktorá si zahrala sestru Dannyho Oceana. Vedľa nej sa objavili Cate Blanchett, Rihanna, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson, Awkwafina, Mindy Kaling a Anne Hathaway.
O tom, že existuje scenár pre pokračovanie obľúbených filmov, prehovoril Clooney už v roku 2023. Veľa prezradiť nechcel, povedal len, že pôjde o niečo v štýle Going in Style. Narážal tak na komédiu o lúpeži z roku 1979, v roku 2017 potom vznikol rovnomenný film s tromi seniormi, ktorí idú prepadnúť banku.
Nový diel má byť oddelený od skôr oznámeného prequelu, v ktorom by sa mala objaviť Margot Robbie.