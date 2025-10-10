Legendárny britský komik Rowan Atkinson sa opäť spojil s Netflixom v pokračovaní úspešnej série Man vs Bee.
Atkinson sa vracia ako nešťastník Trevor Bingley, ktorý po katastrofálnom fiasku pri strážení luxusného domu (a nezabudnuteľnom súboji s otravnou včelou) opustil prácu domovníka a prijal miesto školníka. Jeho snaha o pokojný život však dlho nevydrží. Prijme lukratívnu ponuku postarať sa o londýnsky penthouse počas Vianoc.
Ako píše Hollywood Reporter, situácia sa skomplikuje, keď sa Trevor omylom ocitne s „malým, no veľmi hlučným“ spoločníkom - bábätkom z vianočného predstavenia, ktoré nikto neprišiel vyzdvihnúť. To, čo malo byť pokojným sviatočným obdobím, sa rýchlo zmení na sériu chaotických (a typicky atkinsonovských) katastrof.
Netflix zverejnil aj prvé vianočne ladené fotografie, na ktorých Atkinson kŕmi dve deti naraz, pripravuje sviatočnú večeru a stojí pri obrovskom stromčeku. Už na prvý pohľad je jasné, že fanúšikov čaká rovnaká dávka fyzického humoru, absurdných situácií a láskavého britského nadhľadu ako v predchádzajúcej minisérii.
Man vs Baby sľubuje byť jedným z najvtipnejších a najrodinnejších titulov tohtoročných Vianoc. Na streamovaciu platformu dorazí 11. decembra 2025, presne včas na sviatočné obdobie.