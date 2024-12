V podcaste The Hollywood Reporter's Awards Chatter režisér Chris Columbus okrem iného prezradil, prečo bol do hlavnej úlohy obsadený Macaulay Culkin.

Na internete sa už roky diskutuje o tom, ako je možné, že si Kevinovi rodičia zo Sám doma mohli dovoliť žiť v takom obrovskom a luxusnom dome v Chicagu či luxusné Vianoce v Paríži. Režisér Chris Columbus pre The Hollywood Reporter prezradil, čím sa McCallisterovci v skutočnosti živili.

„S Johnom (producentom Johnom Hughesom) sme sa o tom vtedy rozprávali a spoločne sme sa zhodli, že Kate McCallister, ktorú hrala Catherine O'Hara, bude veľmi úspešnou módnou návrhárkou, ako naznačujú figuríny v rodinnej pivnici," vysvetlil.

Čo sa však týka Petra McCallistera v podaní Johna Hearda, nebol si taký istý. „Možno pracoval v reklame, ale nepamätám si presne, čo robil," prezradil. Jednoznačne však vylúčil povolanie, o ktorom ľudia na internete špekulovali, že mohlo do domu McCallisterovcov prilákať zločincov Harryho (Joe Pesci) a Marva (Daniel Stern): „Určite sa nezapájal do žiadnej organizovanej trestnej činnosti."“

Zdroj: Airbnb

V podcaste si zaspomínal aj na konkurz na hlavnú úlohu. Na začiatku si vraj vôbec nebol istý Macaulayom Culkinom. „Aj preto bol John Hughes skvelý producent a veľa som sa od neho naučil," vysvetlil Columbus.

„Spýtal sa ma, či sa stretnem s Macaulayom, a ja som povedal, že áno, ale že by som sa rád stretol aj so všetkými ostatnými. Nakoniec som sa stretol aj s tromi stovkami ďalších detí. Hodnotím to ako úplnú stratu času, pretože potom som sa opäť stretol s Macaulayom a bolo to čarovné," dodal.