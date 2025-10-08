V rebríčku prevažuje Belgicko.
Portál Tasteatlas.com zostavil rebríček najlepších pív vyrábaných v Európe. V prvej päťke peopäť dominujú belgické pivá, ale sú tu aj zástupcovia z Českej republiky či Nemecka.
7. Münchner Bier
V 19. storočí boli remeselné pivovary čoraz viac nahradzované väčšími priemyselnými pivovarmi a dnes je v Mníchove sedem slávnych veľkých pivovarov: Augustiner, Hofbräu, Paulaner, Hacker-Pschorr, Löwenbräu, Spaten a Franziskaner.
Tieto pivovary spolu ročne vyprodukujú približne 6 miliónov hektolitrov piva. Aj v súčasnosti nepoužívajú žiadne prísady navyše, ako to určuje Mníchovský zákon o čistote piva z roku 1487. Nesúvisí to len s tradíciou, ale aj s dlhodobo zakorenenými vysokými etickými hodnotami.
6. Hefeweizen
Hefeweizen je nemecké pšeničné pivo pochádzajúce z Bavorska, kde sa stalo jedným z najznámejších a najobľúbenejších štýlov piva v regióne. Názov „Hefeweizen“ vznikol spojením slov „hefe“, čo znamená kvasnice, a „weizen“, teda pšenica – čo odkazuje na jeho nefiltrovaný charakter a vysoký podiel pšeničného sladu v zmeske.
Hefeweizen sa varí s minimálne 50 % sladovej pšenice spolu so svetlým jačmenným sladom, čo mu dodáva typický zakalený, svetlo zlatý vzhľad. Jeho určujúcim znakom je špecifický kmeň kvasiniek použitý počas kvasenia, ktorý vytvára charakteristické arómy banánu a klinčeka, doplnené jemnými tónmi žuvačky a vanilky.