Madelaine si Slovensko skutočne obľúbila a povedala, že je to jedno z jej najobľúbenejších miest, kde kedy točila.
Herečka Madelaine Petsch sa v The Kelly Clarkson Show podelila o svoje skúsenosti z nakrúcania hororového filmu The Strangers: Chapter práve na Slovensku. Herečka si nakrúcanie u nás užila a prezradila, že ju Slovensko očarilo.
@kellyclarksonshow What's scarier: filming in an abandoned hospital or bear encounter? 😳 @Madelaine Petsch #KellyClarkson#Slovakia♬ original sound - Kelly Clarkson Show
