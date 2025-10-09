Kategórie
dnes 9. októbra 2025 o 17:23
Čas čítania 0:42
Sofia Angušová

Hollywoodska herečka Madelaine Petsch o nakrúcaní hororu na Slovensku: „Točiť v opustenej nemocnici bolo strašidelné“

Hollywoodska herečka Madelaine Petsch o nakrúcaní hororu na Slovensku: „Točiť v opustenej nemocnici bolo strašidelné“
Zdroj: Instagram/ @ madelame
KULTÚRA
Madelaine si Slovensko skutočne obľúbila a povedala, že je to jedno z jej najobľúbenejších miest, kde kedy točila.

Herečka Madelaine Petsch sa v The Kelly Clarkson Show podelila o svoje skúsenosti z nakrúcania hororového filmu The Strangers: Chapter práve na Slovensku. Herečka si nakrúcanie u nás užila a prezradila, že ju Slovensko očarilo. 

@kellyclarksonshow What's scarier: filming in an abandoned hospital or bear encounter? 😳 @Madelaine Petsch #KellyClarkson#Slovakia♬ original sound - Kelly Clarkson Show
Madelaine však prezradila aj to, že práca v starých a opustených budovách nebola ľahká. Museli natáčať aj v opustených nemocniciach, ktoré podľa jej slov boli strašidelnejšie, než čakala.
Herečka tiež upozornila, že natáčanie exteriérových scén bolo veľmi náročné a museli počítať s rôznymi prekážkami, od nevyspytateľného počasia až po možné stretnutie s voľne žijúcimi medveďmi. „Raz sa ocitli štyri medvede okolo nás na natáčaní a nikto nemohol opustiť svoje prívesy, pretože boli veľmi agresívne,“ spomína herečka. Podľa jej slov práve tieto výzvy dodávali filmu realistickosť, hoci dlhé dni boli poriadne vyčerpávajúce.
Madelaine Petsch je známa predovšetkým zo seriálu Riverdale. V našom hlavnom meste natáčala horor The Strangers: Chapter 1. V rozhovore sa podelila o svoj zážitok z Bratislavy a neskrývala nadšenie. „Zbožňujem Bratislavu. Keď sa tam bude niečo znova točiť, tak to bude chcieť točiť hlavne kvôli tomu, že to je tam. Každé ráno pred prácou som šla na matchu. Zamestnanci tam boli úžasní. Cítila som sa, akoby som tam žila. Fakt som si to užila, a tiež to bola najlepšia matcha, akú som kedy na Slovensku mala,“ zdieľala svoju skúsenosť herečka. „Slovenské jedlá sú dosť mäsité a ako som povedala, nejem mäso. Takže to bolo trochu zložitejšie, ale prekvapivo je tam veľa vegánskych možností. Takže naozaj super,“ pochválila slovenskú gastronómiu. Madelaine Petsch
Zobraziť galériu
(4)
Madelaine Petsch je americká herečka, známa predovšetkým zo seriálu Riverdale, kde stvárnila postavu Cheryl Blossom. Okrem toho sa objavuje aj vo viacerých filmoch, pričom patrí medzi talentované mladé herecké hviezdy Hollywoodu.
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Instagram/ @ madelame
Domov
