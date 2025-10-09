Slovenský raper Ley Lofaj sa ozval späť. Po tom, čo si doňho Martin Castor a G1nter rýpli vo videu, sa rozhodol, že nebude ticho. V novom tracku „Pravda“ posiela obom ostré odkazy.
„Vážne sa ma tu snažia chlapci clownovať. Vážne? Vy dvaja? Ten, čo sa nemusí tváriť, ale stačí mu byť? To bude on. Ten čo nemusí kradnúť, vyrobí vlastný heat? To bude on. Ten čo nemusí chlapcov, čo majú egotrip. To bude on. Ten čo hrá na citaru, kým ti z huby tečie shit. To bude on. Forever čo? Forever bi*ch. Forever chewzy. V slovenskom outfite štím na tvoju hoodie,“ dissuje Ley v tracku Castora a G1ntera.
Týmto Ley jasne naráža na Castorovu značku Chew Forever, ktorú nosia aj svetové mená ako The Weeknd či Travis Scott.
G1nter je mladý český raper, ktorý na seba upozornil po víťazstve v súťaži The Mag WRAP. Z tej istej súťaže pochádza aj Ley Lofaj. Síce ju nevyhral, no svojím výrazným štýlom a autentickým prejavom si dokázal získať pozornosť a fanúšikov.