dnes 9. októbra 2025 o 14:52
Čas čítania 0:46
Sofia Angušová

Ley Lofaj dissuje G1ntera a Castora. V novom tracku rapuje, že nemá rád „chlapcov, čo majú egotrip"

Ley Lofaj dissuje G1ntera a Castora. V novom tracku rapuje, že nemá rád „chlapcov, čo majú egotrip“
Zdroj: TikTok /@martin_castor, Ig /@leylofaj
HUDBA ČESKÁ REPUBLIKA ČESKO
Slovenský raper Ley Lofaj sa ozval späť. Po tom, čo si doňho Martin Castor a G1nter rýpli vo videu, sa rozhodol, že nebude ticho. V novom tracku „Pravda“ posiela obom ostré odkazy.

Slovenský raper Ley Lofaj sa ozval trackom „Pravda“, v ktorom reaguje na video, kde sa doňho pustili Martin Castor a G1nter. Namiesto ticha však zvolil odpoveď v jeho novom tracku, kde im posiela jasné odkazy a pripomína, že nemá rád chlapcov, čo sú na egotripe.

„Vážne sa ma tu snažia chlapci clownovať. Vážne? Vy dvaja? Ten, čo sa nemusí tváriť, ale stačí mu byť? To bude on. Ten čo nemusí kradnúť, vyrobí vlastný heat? To bude on. Ten čo nemusí chlapcov, čo majú egotrip. To bude on. Ten čo hrá na citaru, kým ti z huby tečie shit. To bude on. Forever čo? Forever bi*ch. Forever chewzy. V slovenskom outfite štím na tvoju hoodie,“ dissuje Ley v tracku Castora a G1ntera.

Týmto Ley jasne naráža na Castorovu značku Chew Forever, ktorú nosia aj svetové mená ako The Weeknd či Travis Scott.

@martin_castor @g1nterrr aka flašinetář #themagwrap ♬ original sound - Martin Castor

G1nter je mladý český raper, ktorý na seba upozornil po víťazstve v súťaži The Mag WRAP. Z tej istej súťaže pochádza aj Ley Lofaj. Síce ju nevyhral, no svojím výrazným štýlom a autentickým prejavom si dokázal získať pozornosť a fanúšikov.

ČESKÁ REPUBLIKA ČESKO
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: TikTok /@martin_castor, Ig /@leylofaj
