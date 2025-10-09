Žena porodila pred vyše 600 000 ľuďmi. Svoj pôrod vysielala naživo na online platforme

Osemhodinový stream zachytáva jej skutočné emócie, momenty bolesti aj radosť z narodenia dcérky.
V online svete sa často diskutuje o tom, kde by mali tvorcovia určiť hranicu svojho súkromia. Streamerka Fandy si ju však posunula ďalej, než by mnohí čakali. Na svojom nedávnom streame sa rozhodla naživo vysielať svoj pôrod, ktorý sledovalo viac ako 680 000 divákov.
Live vysielanie s názvom „Voda praskla, čas na bábätko“ sa stalo okamžite virálnym. Zábery zachytávajú emócie, krik aj plač počas celého pôrodu. Zachytený je aj čas, keď Fandy prvýkrát drží v náručí svoju dcéru Lunu.
Celý záznam pôrodu, ktorý trvá viac ako osem a pol hodiny, je stále dostupný online. Od svojho vysielania dosiahol na platforme Twitch už viac ako 680 000 zobrazení.
Počas vysielania sa jej údajne prihovoril aj CEO Twitchu, ktorý, ako informuje Dexerto, jej verejne zagratuloval k narodeniu dieťaťa. Fandy je medzi fanúšikmi na Twitchi známa najmä svojimi hernými streamami zo sveta World of Warcraft.