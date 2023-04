Okopíroval ma Louis Vuitton, ale v móde je to bežné, hovorí Martin. Jeho mikiny si zamiloval aj raper Central Cee (Rozhovor)

Mikina českej streetwearovej značky Kanto Starter bola po Supreme jedna z najviac fejkovaných kúskov na trhu. „Keď začnú tvoju značku fejkovať, vieš, že si už niečo dokázal,“ hovorí jej zakladateľ Martin Castor.

„V roku 2018 som sa zbalil a odletel do Los Angeles bez toho, aby som tam poznal jediného človeka. Povedal som si, že svoj brand dostanem až na Jadena Smitha. A podarilo sa. Dostal som sa až na jeho súkromnú listening party, kde bolo dokopy asi 40 ľudí,“ prezrádza Martin.

S Martinom Castorom sme sa stretli na evente The Streets Culture, kde sa objavil ako špeciálny hosť aj s limitovaným dropom svojej značky Kanto Starter. 30-ročný Čech styluje medzinárodných raperov a vybudoval značku Cross/Phonez, ktorú nosil aj Jaden Smith či tím Travisa Scotta a Kanyeho Westa.

Skončil s ňou v momente, keď ho začali kopírovať známe módne domy. Vtedy sa rozhodol založiť brand Kanto Starter, ktorý žne úspech v najväčších metropolách. Pravidelne o ňom píšu svetovo známe magazíny a jeho mikiny nosia tí najznámejší raperi na scéne ako Central Cee či Ski Mask.

Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

V priestoroch OD Prior na Kamennom námestí sme sa s Martinom rozprávali aj o tom, ako sa dostal k najväčším americkým raperom, čím ho prekvapil Central Cee, ako reaguje na kritiku, že Kanto Starter je kopírka japonskej značky Bape, akému známemu raperovi z vydavateľstva Travisa Scotta robí merch, ale aj to, ako sa dostal na súkromnú listening párty u Jadena Smitha.

Na Instagrame ťa sledujem už niekoľko rokov a zakaždým ťa vidím v inej svetovej metropole obklopeného luxusnými značkami alebo známymi osobnosťami. Kde je však zakladateľ značky Kanto Starter v skutočnosti doma?

Naša základňa je Praha, kde sme väčšinu času, ale snažíme sa čo najviac cestovať. Už len z toho dôvodu, aby sme dostali väčšiu perspektívu a iný náhľad na módu. Keď chceš niečo kreatívne vytvárať, nemôžeš sedieť zavretý na jednom mieste. Najčastejšie sme, pochopiteľne, v mestách, ktoré sú považované za mekky módy, ako Paríž, Miláno, Londýn či New York. Na fashion weeky do týchto miest chodia módne ikony, raperi či influenceri z celého sveta. Je to skvelá príležitosť na to, byť nimi obklopený a prípadne im aj rozdať svoje oblečenie.

Po vašich pop-upoch v Paríži, New Yorku či Prahe zavítal Kanto konečne prvýkrát aj do Bratislavy. Čo to pre teba znamená?

Som veľmi rád, že sa Dušan z The Streets snaží robiť takéto akcie pre lokálnu streetwearovú komunitu a že ma sem pozval ako špeciálneho hosťa. Priniesli sme dnes preto pár vecí a zorganizovali sme limitovaný drop, na ktorý čakali extrémne dlhé rady, čo si nesmierne vážim. Hoci Česko a Slovensko pre nás v rámci Kanta nikdy neboli až také dôležité. Skôr sme cielili na americký trh. O to viac nás teší, že máme množstvo fanúšikov aj doma.

Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

Takže má Kanto paradoxne viac fanúšikov v zahraničí ako v Česku a na Slovensku?

Je to tak, naposledy som napríklad prišiel do Paríža a pred našim pop-upom stálo asi 300 ľudí, a to ešte v čase fashion weeku, keď tam malo na jednej ulici pop-up tak 40 značiek. A je to veľký paradox, keďže napríklad aj českí a slovenskí raperi začali nosiť Kanto až po tom, čo moje veci už nosili svetoví raperi.

To je na tom to krásne, že aj keď som na začiatku svoje veci nedával žiadnym českým a slovenským raperom, oni si k tomu našli cestu sami úplne prirodzene. Či už to bol Smack, Separ, Calin, alebo Ca$hanova Bulhar. Postupne sa značka dostáva do povedomia aj medzi ostatnými, vďaka čomu cítim lokálnu priazeň a väčší záujem aj od tunajších fanúšikov čoraz viac.

Tvoje oblečenie nosia aj najznámejší raperi ako Central Cee, Ski Mask The Slump God...

Prvý bol práve Ski Mask, ktorý nás podporil niekoľkokrát a doteraz nosí Kanto Starter oblečenie. Naše mikiny mal niekoľkokrát na Instagrame, na Tiktoku, v rôznych rozhovoroch, na livestreame so Speedom (známy americký streamer IShowSpeed, pozn. red.) a jednu z nich mal aj v klipe Alien Sex, ktorý mu robil najznámejší režisér rapových videoklipov Cole Bennett (šéf populárnej produkčnej spoločnosti Lyrical Lemonade, ktorá má na Youtube miliardy videní a stojí za klipmi interpretov ako Kanye West, Justin Bieber či Eminem, pozn. red.).

Známy americký raper Ski Mask v mikine Kanto Starter

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Lyrical Lemonade (@lyricalemonade)

Ako sa tvoj brand dostal až k takýmto osobnostiam?

V prvom rade je nutné povedať, že ja im za to nič neplatím. Pre mňa je dôležité ukázať takýmto hviezdam svoju značku a už nechám na nich, či sa im bude naozaj páčiť a či to podporia. U takýchto megahviezd, ako sú Central Cee alebo Ski Mask, si ani nemôžeš kúpiť reklamu, pretože to sú čiastky, ktoré sú schopné zaplatiť len tie najväčšie značky ako Adidas alebo Nike, prípadne luxusné módne domy.

Prvý sa mi ozval Ski Maskov fotograf, ktorému sa vraj strašne páčili veci, ktoré som pridával na Instagram, a že by ich chceli. Tak som im ich poslal a okamžite to mal Ski Mask na sebe. To, ako sa dostávajú moje veci k takýmto menám, je však výsledkom toho, že sa im snažím robiť konštantné promo. Snažím sa na fashion weekoch a na rôznych iných akciách nadväzovať čo najviac kontaktov medzi známymi osobnosťami, redaktormi alebo ľuďmi z tohto biznisu.

Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

Keď už spomínaš redaktorov, pravidelne o tvojej značke píšu najznámejšie svetové lifestylové médiá ako Hypebeast či Highsnobiety. Ako sa takéto niečo udeje?

Opäť je to všetko o kontaktoch a konexiách. Písali o mne už aj predtým, či už v súvislosti s Cross/Phonez (Martinova prvá značka so špeciálnymi krytmi na smartfón v podobe retiazky na krku, ktorej koncept sa stal celosvetovým trendom, pozn. red.), alebo s Bored Being A Toy (ďalší Martinov projekt s limitovanými plyšovými postavičkami známych raperov ako Asap Rocky, Lil Uzi Vert či Playboi Carti, pozn. red.).

Už v roku 2018 som si povedal, že chcem, aby sa moje produkty stali svetové. Zbalil som svoje kryty Cross/Phonez a odletel som do Los Angeles bez toho, aby som tam poznal jediného človeka. Povedal som si, že to dostanem na Jadena Smitha...

A to sa ti napokon aj podarilo.